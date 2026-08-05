Adrian Mihalcea a explodat în conferință înainte de UTA – Rapid: „Acest criminal a omorât vreo șase oameni”

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Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA, consideră că s-a făcut exces de zel cu eliminarea lui de pe teren propriu, încheiat la egalitate. Eliminare care îl va ține în tribună în duelul cu Rapid. UTA și Rapid se întâlnesc vineri seara de la ora 21, în etapa a 4-a din Superliga, partida fiind devansată cu o jumătate de oră față de programarea inițială.

Adrian Mihalcea a izbucnit în conferința de presă înainte de UTA – Rapid. Care este motivul

Tehnicianul aflat la al doilea sezon consecutiv pe banca vesticilor s-a enervat vis-à-vis de suspendarea de 2 etape primită de fundașul stânga nord macedonean și a reacționat la modul peiorativ, după ce nu se va putea baza pe Alomerovic nici la meciul cu Rapid.

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„Acest criminal care a omorât vreo șase oameni a primit 2 etape de suspendare! Într-adevăr, nu era locul lui acolo, să vorbească cu arbitrul, dar știu ce a spus și nu a fost nimic grav. Mă uit la alți jucători care primesc o etapă de suspendare pentru direct și mă întreb de ce Din (n.r., Alomerovic) a fost suspendat două etape? Dar, poate nu cunosc eu regulamentul” , a declarat Mihalcea referitor la pierderea pe care UTA o are în defensivă înaintea partidei cu formația care împarte fotoliul de lider cu FCSB.

Mihalcea caută revanșa în duelurile cu Pancu

Altă dată colegi în echipa națională a României, Mihalcea și Pancu se vor afla acum față în față. „Rapid are un număr de puncte bun (n.r., 7 puncte a câștigat Rapid în primele 3 etape) și un joc consistent după venirea lui Pancu din vară. Iar începutul de campionat nedorit pentru noi (1 punct are UTA, fiind penultima în clasament) creează o presiune în plus.

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Anul trecut ne-am întâlnit în meciul cu CFR Cluj de la Arad, duel câștigat de Pancu cu 1-0. E clar că și acum au jucători de calitate, cu mingea la picior, au atacant pivot, au jucători care caută profunzimea, pe viteză. Deci nu ne va fi ușor”, a caracterizat șeful corpului tehnic de la UTA duelul cu omologul său de pe banca giuleștenilor.

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Se anunță sold out la UTA – Rapid

Până acum, din cele 6.500 de bilete puse la vânzare mai sunt disponibile mai puțin de 10%, în peluza utistă. Și în acest an, UTA are în jur de 4.000 de abonați, iar un sector de 500 de locuri va fi neocupat, ca o zonă tampon între susținătorii celor două echipe.

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„Va fi un avantaj pentru noi faptul că la start vom avea stadionul plin. Rămâne să menținem acest avantaj de partea noastră și să gestionăm bine momentele ulterioare din timpul jocului. De la jucătorii mei aștept să își revină, pentru că nu mi-a plăcut atitudinea lor la Voluntari”, a spus Mihalcea despre avantajul tribunelor, care ar putea înclina balanța în favoarea echipei sale.

Alexandru Benga: „La nevoie, pot să intru și portar pentru UTA”

Căpitanul roș-albilor de pe Mureș a vorbit înaintea partidei, marșând pe capacitatea colegilor săi de a se ridica la nivelul adversarului. „Putem să contracarăm jocul Rapidului – o echipă bună, un grup valoros – dacă ne vom face jocul nostru din sezonul trecut. Trebuie să căutăm soluții, nu scuze. Cât despre poziția mea, fundaș central stânga sau dreapta, îmi este totuna unde joc. Nu am preferințe, la nevoie pot să intru și portar. În inima mea, am semnat cu contract în alb cu UTA”, a spus căpitanul de echipă al arădenilor, singurul jucător rămas în echipă din primul sezon după revenirea în elită, în vara anului 2020.