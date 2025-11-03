Sport

Adrian Mihalcea a făcut praf un jurnalist la conferință: „Dai în mine ca în câine”. A urmat un gest incredibil

Adrian Mihalcea, conflict cu un jurnalist chiar în timpul conferinței de presă. Gestul cu care antrenorul de la UTA i-a uimit apoi pe toți.
Bogdan Cioara, Mihai Dragomir
03.11.2025 | 09:01
Adrian Mihalcea a facut praf un jurnalist la conferinta Dai in mine ca in caine A urmat un gest incredibil
Conflict la UTA între Adrian Mihalcea și un jurnalist local. Ce a urmat apoi. Sursa Foto: Sport Pictures.
UTA a rupt seria rezultatelor nefaste în etapa a 15-a. Arădenii s-au impus cu 2-0, acasă, în fața lui Metaloglobus. Adrian Mihalcea a intrat în conflict cu un jurnalist, apoi i-a șocat pe toți cu gestul său.

Adrian Mihalcea, conflict cu un jurnalist la conferința de presă

UTA a avut un start de sezon fulminant sub comanda lui Adrian Mihalcea, regăsindu-se pentru o vreme între primele formații din clasament. Totul s-a schimbat apoi, echipa nu doar că a uitat gustul victoriei, ci a suferit eșecuri extrem de dure.

După 0-4 cu FCSB etapa trecută, trupa lui Adrian Mihalcea a rupt seria negativă în etapa a 15-a, cu Metaloglobus, pe care a învins-o cu 2-0. După meci, tehnicianul a intrat în conflict cu un jurnalist local, care ar fi scris lucruri supărătoare despre el.

Cum a fost Adi Mihalcea atacat, de fapt, de jurnalistul de la Arad

În ceea ce privește situația generală a echipei de pe „Francisc Neuman”, de la promovarea din 2020, o singură dată a reușit „Bătrâna Doamnă” să acumuleze mai multe puncte la jumătatea sezonului regular.

Se întâmpla în al doilea sezon în primul eșalon, 2021-22, atunci când Laszlo Balint a reușit să strângă 24 de puncte la final de tur, după ce în primul sezon borna atinsă fusese de doar 17 puncte. Tehnicianul român nu a ezitat să-i amintească jurnalistului faptul că, în ultimele 4 sezoane, UTA nu a obținut niciodată mai multe puncte la final de tur precum acum. (16, 18, 18 și 19 sunt punctele obținute de UTA după tur în ultimii 4 ani).

”Preocuparea dumneavoastră, în special a lui Călin Mnerie, a fost mai mult când arunc eu prosopul, chiloții sau când iau trenul. Nu a fost niciun moment vorba de a demisiona. Mai mult vă doreați dumneavoastră ca eu să plec! Și apropo, acum câteva conferințe de presă mi-ai ridicat la fileu o întrebare, cum că noi nu meritam banii de prime cu niște echipe (…).

Ia-ți toate conferințele de la început. Dai în mine ca în câine! Cu vorbele tale. Mă așteptam acum să întrebi: `E prima victorie după 7 etape, cum ești?`. Nu te-am mai lăsat să întrebi nimic, pentru că te-am mai întrebat o dată personal și răspunsul a fost același.”, au fost o parte dintre cuvintele lui Adi Mihalcea.

Gestul lui Adrian Mihalcea care i-a șocat pe toți. Ce a decis după UTA – Metaloglobus 2-0

Antrenorul arădenilor nu s-a oprit și a mai făcut un gest, însă de data aceasta unul demn de admirat. Din informațiile FANATIK, 5000 de lei este suma pe care Adrian Mihalcea o câștigă la victorie acasă (1500 de punct). El a decis ca 6500 de lei, banii din prima de la meciul câștigat cu Metaloglobus, să meargă către asociația Cetatea Voluntarilor.

„Vreau să spun ceva, nu am spus înainte: banii de primă ai mei din seara asta o să-i donez către Fundația Cetatea Voluntarilor a Anei Maria Popa, ca să-ți demonstrez că pentru mine nu contează. De când am venit, ai ceva cu mine personal, nu știu ce ai avut cu ceilalți antrenori”, au fost cuvintele antrenorului, către jurnalistul cu care a intrat în polemică, la conferința de presă.

