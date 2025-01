Adrian Mihalcea a rememorat coşmarul de la Dinamo: “Nu se vorbea de fotbal, ci de supravieţuire! Situaţia era dezastruoasă!”. Video exclusiv

Nouă echipe din Superligă au ales să-și petreacă perioada de cantonament în Antalya, .

Adrian Mihalcea, interviu pentru FANATIK în Antalya

Reporterii FANATIK au realizat un interviu cu Adrian Mihalcea, 48 de ani, antrenorul ialomițenilor. Tehnicianul și-a amintit de perioada petrecută pe banca tehnică de la Dinamo, când situația „câinilor roșii” era una „dezastruoasă”, fotbalul fiind în colaps din cauza pandemiei de Covid.

Cum e cantonamentul acesta din Antalya? Cum simțiți echipa?

– Nu pot să spun că este o perioadă încărcată așa cum era acum câțiva ani. Este o perioadă mult mai scurtă, o perioadă de reglaje. Campionatul bate la ușă, mai sunt doar vreo 8 zile, pentru că noi jucăm vineri.

Este o perioadă bună, iar aici mă refer la temperatură, la terenuri și pe noi ne ajută foarte mult, pentru că nu avem nu avem posibilitatea în România de a avea astfel de condiții. În mod normal, în aceste perioade, când suntem împreună, jucătorii reacționează foarte bine, iar acest lucru mă face să cred că și începutul acesta de sezon va fi unul bun.

Cum explicați faptul că multe persoane spun că e o diferență mare de temperatură în cantonament, iar la primul meci din Superligă vor fi dificultăți, pentru că trecerea de la clima din Antalya la cea din România poate fi destul de grea.

– Din fericire, nu e așa o mare diferență. În România, zilele acestea, au fost 17 grade. La Slobozia au fost 17 grade acum 2 zile și nu e o mare diferența. Un lucru pozitiv de aici este că avem terenuri unde putem să ne pregătim foarte bine. Putem spune că ne vom întoarce pe acele suprafețe care nu ne vor permite să pregătim prea multe lucruri, adică multe suprafețe de joc nu arată foarte bine.

Faptul că te pregătești în niște condiții normale și reușești să îți atingi obiectivele impuse, înseamnă mult mai mult decât frigul sau că va ploua. Ne putem adapta! Dacă am fi stat în România și ne-am fi antrenat pe terenuri noroioase și la -5 grade, poate că la ora jocului, sau în altă parte a țării ar fi fost grade cu plus și asta tot ar fi făcut diferența.

Nu cred că asta este problema în momentul de față. Dacă aici am fi întâlnit într-adevăr ploi și nu am fi putut să ne facem programul impus, atunci da, ar fi fost o problemă. Toate echipele care sunt acum în Antalya sunt mulțumite de ce au găsit aici.

„Vrem să aducem încă 2 jucători cu experiență”

Marius Lupu, un transfer important la Unirea Slobozia.

– Da, într-adevăr. Noi ni l-am dorit și în vară, numai că nu am reușit în momentul acela. Acum am găsit soluția și da, este un jucător tânăr, un jucător cu un potențial foarte mare. Sunt convins că, dacă se va pune la punct cu pregătirea fizică, va fi un jucător care ne va ajuta în următoarea perioadă.

Este primul nostru transfer, suntem încă în discuții să realizăm încă două transferuri. E bine că ne-am mișcat în condițiile noastre, pentru că nu e foarte simplu pentru noi, ca și club, să găsim soluții extraordinar de bune, neavând un buget de transferuri foarte mare.

Pe ce posturi vreți să mai aduceți? Jucători de perspectivă sau cu experiență?

– Căutăm un fundaș central. Nu căutăm neapărat jucători de perspectivă, ci cu experiență. Nici Lupu nu mai este un jucător tânăr, are 25 de ani, deci e un jucător cu o vârstă foarte bună.

Căutăm jucători cu experiență, jucători care sunt deja acomodați cu Superliga, cu România. Fiind perioada foarte scurtă, ne-am gândit că aducerea unor străini ar fi însemnat automat un timp mai lung de adaptare. Vorbeam de un fundaș central și un mijlocaș central, sunt țintele noastre în această perioadă de transferuri.

Din ce spuneți, transferurile sunt aproape materializate.

– Nu, nu! Suntem în tratative destul de avansate cu un fundaș central, cu experiență. E un jucător care a jucat în România. Pentru poziția de mijlocaș central, încă suntem în căutări, nu avem soluția clară, iar când a fost să o găsim, ne-am plafonat în sumă și din păcate a trebuit să renunțăm, suma fiind prea mare de transfer. Avem timp! Poate nu pentru începutul campionatului, dar pentru restul campionatului regulat și play-out este foarte important.

Ne puteți oferi și niște nume?

– În momentul acesta, nu. Ei sunt jucători sub contract cu alte echipe în momentul de față și nu e ok să vorbesc. Îmi doresc enorm să se rezolve, cu cât mai repede, cu atât mai bine. În momentul de față rămâne să așteptăm.

„Așteptăm să fie gata stadionul! Sperăm să jucăm ultimele meciuri de play-out acasă”

Cu stadionul de la Slobozia cum rămâne?

– La stadion s-a dat câștigătorul licitației. La sfârșitul acestei luni se vor demara lucrările. Dacă timpul ne va permite, în cel puțin 2-3 luni suprafața de joc va fi gata. Acesta este obiectivul principal, suprafața, iar la stadion se va lucra în paralel. Se va lucra la modernizarea stadionului pe cât posibil, pentru că mai sunt mici probleme întâmpinate.

Deci sunt șanse ca în curând să jucați meciurile de acasă la Slobozia?

– Nu știu dacă la începutul play-out-ului, dar ar fi extrem de important să prindem câteva etape la final. Acolo ne legăm, de ultimele etape.

Sunteți în grafic cu pregătirea, cu lotul, de cum arată echipa, de cum stați în clasament?

– Noi nu am schimbat foarte mult, deci capitolul omogenitate îl avem. Poziția din clasament este una pe care o speram și ne gândeam că ne vom situa, undeva în afara locurilor de retrogradare directă și nu prea departe de plutonul acela de mijloc.

Trebuie să muncim în continuare. Mulțumiți trebuie să fim doar la finalul campionatului, acum suntem într-o perioadă intermediară. E o perioadă ok, suntem liniștiți și putem pregăti ce urmează în continuare, pentru că va fi o bătălie în adevăratul sens al cuvântului. Meciurile din play-out chiar vor fi pe „viață și pe moarte”.

„Nu se vorbea de fotbal, ci de supravieţuire! Situaţia la Dinamo era dezastruoasă!”

Ca dinamovist, v-ați fi așteptat ca Dinamo să ajungă de la lupta pentru salvarea de la retrogradare, la lupta pentru titlu în doar un an?

– E un salt extrem de important. Nu știu dacă toată lumea se aștepta la acest lucru. Bravo lor! Au reușit să țină și să nu dea afară un antrenor care poate nu a avut rezultatele scontate anul trecut, uite ce înseamnă continuitatea! Au un lot..

Au mai mult o echipă, pentru că ei suferă la capitolul lot. Rezultatele le sunt favorabile și în momentul de față se pot gândi la mai mult decât doar un loc în play-off. Nu știu dacă sunt pregătiți pentru câștigarea campionatului.

Văd alte două echipe care sunt mult mai complete, ca și joc, ca și organizare, chiar și la infrastructură față de Dinamo. Sunt convins că la anul Dinamo se va putea bate la campionat. La CFR Cluj și FCSB mă refer. Pe Rapid o văd, la rându-i, o echipă care la anul va avea un cuvânt important de spus.

O preferați pe Rapid în play-off, sau în play-out?

– O prefer în play-off! Am jucat contra lor acasă și am fost dominați din toate punctele de vedere, a spectatorilor, a presiunii puse jucătorilor. Echipele de genul, Rapid, Craiova și Dinamo ar fi mai bine să facă parte din play-off și să nu participe în play-out.

Ați vorbit de continuitatea lui Kopic, dumneavoastră nu ați avut șansa aceasta la Dinamo. Ați ajuns într-un moment de furtună atunci.

– Nu a fost cazul! Eu am ajuns într-o perioadă în care nu se vorbea despre fotbal. Așa cum am spus, atunci era o perioadă de supraviețuire. Acolo ne antrenam 2 zile și stăteam 2 săptămâni în carantină. În acea perioadă, situația de la Dinamo era dezastruoasă! Nu se făcuse plata la 4-5 luni legate, străinii nu mai voiau să stea. Nu a fost o perioadă în care să te poți desfășura ca și antrenor, ca și echipă. A fost o perioadă de tranziție. A fost o perioadă nereușită.

„Am ales să vin la Dinamo cu sufletul! Acum îmi aștept rândul”

Ați ales cu sufletul.

– Da, am ales! Am ales înainte să înceapă această nebunie. Practic, eu am semnat contractul cu 4 zile înainte să se pună stop fotbalului în România. Atunci s-a transformat totul într-o nebunie! Nu știam ce vom face mâine, nu știam dacă se va mai juca fotbal. Atunci aflam totul de la o zi la alta. Când credeam că totul pare ok, a venit al doilea val de Covid și s-a terminat totul.

V-ați dori să aveți o nouă șansă, în condiții normale, la clubul la care v-ați consacrat ca jucător?

– Sincer, mi-aș dori să am continuitatea mea ca antrenor în performanță. Îmi doresc enorm să rămân în liga 1, pentru că aici e fotbalul, aici e vizibilitatea, aici e progresul. Vreau să rămân! Dacă se va ivi, cine știe? Eu tot am spus că sunt atâția dinamoviști, atâția antrenori care doresc să antreneze Dinamo. Le las lor această plăcere și voi vedea dacă va mai veni și rândul meu. Dacă nu, voi fi oricum dinamovist pe viață.

„Ar fi o performanță istorică să rămânem în Superliga! Dacă e gata stadionul, jucăm cu casa închisă”

Cu Slobozia ați reușit performanțe remarcabile. Ce ar însemna să rămâneți în Superliga și să aveți continuitate la nivelul primei ligi? Sunteți la o echipă care nu are cel mai mare buget.

– Nu că nu îl are pe cel mai mare, avem ultimul buget din Superligă. E pe departe cel mai mic buget din Superligă. , care e pentru prima oară în istorie. Ar fi confirmarea muncii noastre, ar fi mulțumirile unor oameni care nu au reușit să vadă meciuri de liga 1 la Slobozia. Rămâne să reușim acest obiectiv. Este realizabil, fără niciun fel de problemă. Trebuie să ne gândim și să luăm totul pas cu pas.

Ar fi o sărbătoare pentru Slobozia ca echipe din Superliga să vină și să joace acolo?

– La Clinceni se deplasează foarte puțini suporteri, în comparație de cum ar face-o dacă s-ar juca la Slobozia. Credeți-mă, lăsând deoparte echipele de tradiție, unde stadionul ar fi fost plin, am fi avut o medie generală de cel puțin 4.000 de spectatori.

Pentru un oraș ca Slobozia, cu un stadion de 5.000 de locuri, ar fi extraordinar! Aici vrem să ajungem, să vedem lucrurile la stadion rezolvate și să revenim. Avem altă identitate acasă, Slobozia, ca și teren, este destul de dificil pentru orice adversar și de asta ar fi fost ideal să începem să jucăm de la început acolo. Niciodată nu e prea târziu. Sperăm ca într-un final să reușim și să jucăm la Slobozia în liga 1.

7 meciuri a petrecut Adrian Mihalcea pe banca tehnică de la Dinamo, în perioada martie – iulie 2020

1 victorie, 1 egal și 5 înfrângeri este bilanțul lui Mihalcea în scurtul mandat de principal la Dinamo