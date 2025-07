Adrian Mihalcea a transferat la UTA de la Dinamo, vrea și de la FCSB: „Mai vin 2-3 jucători”

Adrian Mihalcea e pe val în SuperLiga. Antrenorul vrea mai mult după ce, în primele două etape, UTA le-a încurcat pe Universitatea Craiova și pe U Cluj. „Țăranul” pregătește transferuri de la FCSB, după ce

Adrian Mihalcea vrea să transfere la UTA jucători de la FCSB

UTA Arad are un început excelent de campionat. În primele două etape, „textiliștii” au încurcat două echipe de play-off. Mai întâi, „Bătrâna Doamnă” a remizat acasă, , după care Antrenorul Adi Mihalcea nu se mulțumește doar cu atât și vrea să formeze o echipă care să aibă aspirații de play-off.

Transferul lui Hakim Abdallah este doar începutul. „Din ce știu eu, discuțiile erau deja spre a finaliza de mult timp, dar fiind sub contract trebuia să își rezolve situația de la vechiul club și după să ia decizia finală, lucru pe care l-a făcut săptămâna trecută și ieri a oficializat transferul. E un jucător care cu siguranță ne va ajuta. E un jucător care mi-a plăcut în ultimii doi ani de zile. E un jucător pe care eu l-am dorit și în iarnă, printr-o mega combinație, cu alte două echipe, dar l-am dorit.

E tipul de jucător muncitor, dedicat echipei și marcator de care în momentul de față noi avem nevoie. Dar nu ne vom opri aici. Mai avem nevoie de un vârf. Și dacă îmi ating și cealaltă țintă, m-aș declara mulțumit”, a declarat Adrian Mihalcea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Detalii despre negocierile cu Jordan Gele: „Am încercat să mă apropii mai mult”

Unul dintre fotbaliștii pe care Mihalcea îi dorește cu ardoare la Arad este Jordan Gele, pe care l-a antrenat la Unirea Slobozia în sezonul 2024-2025. Atacantul francez se antrenează momentan singur după ce a fost aruncat în exil de FCSB.

„(n.r. – Gele e cealaltă țintă?) Avem mai multe variante. Discuțiile curg, dar sunt un pic anevoioase. Mai este timp. Cred că asta așteaptă și ei, poate altceva, din altă parte, dar vă dați seama că nu vă pot spune numele. Sunt trei jucători dintre care vom alege.

Am încercat să mă apropii mai mult, am discutat cu el (n.r. – Jordan Gele), dar el trebuie să decidă unde se va duce și să meargă cu inima deschisă și să facă lucrurile corect. Nu vreau să detaliez. Cu ce l-am ajutat, dar el s-a ajutat în primul rând, rămâne în trecut. Vedem dacă se va materializa. Dacă nu, îi doresc lui sau celorlalți tot binele din lume. Nu are rost să purtăm nimănui ranchiună.

(n.r. – Pentru Edjouma mai există interes?) La mijlocul terenului suntem cam acoperiți. A venit Ovidiu Popescu, Mino Sota în lot, la fel și Luca Mihai”, a adăugat antrenorul arădenilor.