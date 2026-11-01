Adrian Mihalcea a vorbit despre viitorul său după Dinamo – UTA 2-0: „Am închis aceste discuții”

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UTA a cedat la București în etapa 14 din SuperLiga. . Adrian Mihalcea a vorbit după fluierul final despre situația echipei sale, precizând că nu va pleca, cel puțin momentan, de pe banca tehnică. Alin Roman a reacționat la rândul său, spunând că scorul putea fi altul dacă arădenii își tratau altfel adversarul din această seară.

Concluziile lui Adrian Mihalcea după Dinamo – UTA 2-0

din urmă cu câteva zile, Adrian Mihalcea a fost mult mai relaxat după meciul cu Dinamo, chiar dacă l-a pierdut. Antrenorul arădenilor a spus că, în ciuda scorului, a fost mulțumit de elevii săi. El a ținut să-i laude și pe bucureșteni, despre care consideră că vor lupta cu siguranță la primele 3 locuri din clasament. „Am întâlnit o echipă foarte agresivă și motivată. Am încercat să stăm cât mai compacți în jumătatea noastră. E păcat că am luat golul acela cu un minut înaintea pauzei. Cred că altfel s-ar fi desfășurat jocul. Apoi s-au deschis niște spații unde ei au profitat, iar golul al doilea a venit pe o greșeală.

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O victorie meritată pentru Dinamo, dar i-am felicitat pe băieți pentru atitudine. Încheiem o săptămână încărcată. Mergem înainte. Nu se aștepta multă lume să câștigăm aici, noi ne-am dat silința. Trebuie să faci mai multe să o bați pe Dinamo perioada asta… Le-am cerut mai mult curaj băieților pentru acest meci. Știam ce înseamnă Dinamo pe teren propriu, știam ce atmosferă va fi. Știam că vor domina. Am încercat. Sunt mulțumit de ceea ce au realizat în mare parte băieții mei… Am întâlnit echipa care nu a pierdut acasă până acum în acest campionat. E dificil să câștigi aici puncte. Dinamo se va bate pentru primele trei locuri, iar apoi urmează acel play-off, unde se poate întâmpla orice!”, a spus Adrian Mihalcea, pentru .

Adrian Mihalcea a spus când va pleca de la UTA

Chestionat despre zvonurile legate de plecarea sa de la UTA, Adrian Mihalcea a spus că încă nu se pune problema de o despărțire. Tehnicianul a precizat când se va putea întâmpla un astfel de scenariu. „Discuțiile și răbufnirile, de fiecare dată le-am discutat și le-am închis în birouri. Nu e cazul să detaliez, nu e genul meu. Suporterii știu situația, conducătorii o știu, toți o știu… Aradul nu este foarte mare. Noi, sportiv, nu băgam în seamă problemele care sunt. Mergem înainte. Când nu voi mai vedea asta, când starea de spirit din vestiar se va deteriora, vom vedea… Nu vreau să comentez, nu îmi să în caracter. Sunt mândru de relația pe care o am la Arad!”, a mai spus antrenorul arădenilor.

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Alin Roman știe unde a greșit UTA în eșecul din deplasare cu Dinamo

După eșecul cu Dinamo a vorbit și Alin Roman. Experimentatul fotbalist al arădenilor a spus că echipa lui putea să plece cu cel puțin un punct dacă nu începea meciul atât de ezitant. „Strategia avută a dat roade, până am luat gol. O echipă bună… Cred că i-am lăsat prea ușor la mijlocul terenului. Am jucat destul de prost sezonul acesta în deplasare, ne-am bazat mai mult pe jocurile de acasă. Încercăm să reglăm și problema asta… Am avut câteva încercări, nu mi-a intrat. Dacă intra la 2-1, altfel se termina meciul. Puneam și mai multă presiune. Ei au fructificat mai bine ocaziile avute față de noi.

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Vorbeam la pauză, parcă am intrat puțin pe vârfuri… Trebuia să jucăm mai tare, prea mult respect… Cred că aici am greșit. I-am ferit… Nu a fost teama că sunt pe primul loc. Știam că venim la o echipă mare, împinsă de la spate de galerie. Situația domnului Mihalcea nu sunt în măsură să o vorbesc. Sunt probleme la echipele de la jumătatea clasamentului în jos. Am fost și pe la Iași, m-am obișnuit. Dacă retrogradăm, pierdem banii. Ne-am obișnuit, nu e normal, dar cred că se vor regla și problemele financiare”, a spus și Alin Roman după Dinamo – UTA 2-0. Pentru formația de pe „Francisc Neuman” urmează meciul de acasă cu Petrolul, programat vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30.