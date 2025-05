Adrian Mihalcea, anunț important despre viitorul său după ce Unirea Slobozia a evitat retrogradarea directă: „Am eu motivele mele!”

în ultima etapă a play-out-ului. Antrenorul Adrian Mihalcea a tras concluziile la finalul întâlnirii și a vorbit despre ce va urma în cariera sa după barajul de menținere.

Adrian Mihalcea: „Trebuie să câștigăm și barajul”

Unirea Slobozia a deschis scorul în meciul de la Clinceni contra lui Sepsi prin ucraineanul Dmytro Pospelov. Omar El Sawy a egalat în partea secundă pentru oaspeți, însă în minutul 75, .

Tabela nu s-a mai modificat până la final și Unirea Slobozia a ajuns la 27 de puncte în clasament, depășind-o pe Sepsi, care a retrogradat direct în divizia secundă. , unde o va întâlni pe .

Tehnicianul a tras concluziile la finalul întâlnirii. „E un sentiment de fericire, de mulțumire, sincer nici nu mai știu ce am făcut, sper că nu am făcut vreo boacănă. Noi de foarte mult timp încercăm să recuperăm puncte ca să ajungem în momentul acesta, am tot spus după fiecare meci.

Să reușești să ajungi la un meci de baraj, când la început foarte multă lume pe bună dreptate, și nu sunt ironic, ne considera prima echipă care va retrograda, e un sentiment de mândrie. Sper să țină doar astăzi și de mâine să ne reapucăm. Vrem, nu vrem, trebuie să câștigăm și acest baraj”, a declarat Adrian Mihalcea, conform .

Adrian Mihalcea: „S-a interpretat greșit că îmi dau demisia, dar mi se termină contractul și există marea posibilitate să plec”

, iar situația nu s-a schimbat, chiar dacă ialomițenii au obținut un succes istoric și ar putea să rămână în prima ligă, în cazul în care se vor impune la baraj.

„S-a interpretat greșit că îmi dau demisia, eu nu am spus niciodată acest lucru, mie mi se termină contractul și am spus că există posibilitatea, și există în continuare marea posibilitate, să plec. De ce? Am eu motivele mele.

N-am creat niciodată probleme, la noi nu transpiră informația poate ca în alte părți și acest lucru se vede, conducerea știa de foarte mult timp, jucătorii cred că și ei. O noutate a fost doar pentru voi (n.r. presa). Mai am două meciuri să îmi fac treaba până la capăt și poate să încerc să fac performanță în altă parte”, a afirmat tehnicianul.