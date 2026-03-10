Adrian Mihalcea aruncă în aer viitorul său la UTA: „Obiectivul meu e clar, indiferent unde voi fi după încheierea campionatului!”

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a reușit un număr record de puncte de la revenirea echipei în elită, din anul 2020, Adrian Mihalcea nu știe încotro îl va duce destinul în următorul sezon. Deși clauza pe care o are la echipa fanion din orașul de pe Mureș îi permite să continue și de la vară pe banca tehnică a sextuplei campioane a României, asupra viitorului său la UTA planează o doză de incertitudine.

Cum a fost prima parte a campionatului pentru UTA, după un sezon regular în care echipa a obținut 43 de puncte?

Cred că am făcut un campionat regular bun, în care am reușit cel mai mare număr de puncte de la promovarea echipei UTA în prima ligă.

40 de puncte a fost maximul realizat până acum, în două ediții de campionat…

Exact! De aceea consider că este o clasare bună, un loc 8, la care nu știu cât de mulți s-ar fi gândit atunci când a început campionatul.

În ciuda acestui parcurs bun per ansamblu, la un moment dat exista impresia că se putea mai mult…

Așa este, au existat unele momente în care am simțit asta. Dar, ținând cont de toată conjunctura rezultatelor, nu am reușit acest lucru. Trebuie să fim realiști și să acceptăm că nu am avut constanța altor echipe în rezultate și evoluții.

Mihalcea: „UTA nu a avut forța necesară pentru a ajunge în play-off!”

Unde crezi că s-a ruinat visul de play-off? Cumva la Miercurea Ciuc?

Ar trebui să privim în urmă și să luăm toată strategia pe care am avut-o pentru acest campionat. În prima parte a campionatului, când am legat unele victorii, poate a fost conjuntural. Dacă am fi vrut play-off, trebuia să ne propunem acest lucru de la început. Au început problemele când am avut jucători suspendați sau accidentați și, neavând soluții în lot, nu am reușit să continuăm pe aceeași linie. Dar sunt și unele momente punctuale care au contat, cum a fost meciul cu Csikszereda și cel de acasă cu CFR Cluj, când după o primă repriză foarte bună a noastră am fost învinși.

Era clubul UTA pregătit pentru o clasare superioară sau ce diferențe au fost, de exemplu față de FC Argeș, care a reușit clasarea în play-off, chiar dacă este o formație nou promovată?

De ce să nu facem o comparație cu FCSB, de exemplu? O echipă cu mari pretenții care a ajuns în play-out.

Putem să vorbim și despre o paralelă cu FCSB, dar nu și-a îndeplinit obiectivul. Am pus întrebarea și în contextul unor declarații ale lui Alexandru Meszar, care știm că este un diplomat și care a avertizat cumva suporterii echipei că UTA nu are forța de a ajunge în play-off, în cupele europene, fiind vorba și de acea situație cu licența.

Pe plan sportiv, pornind de la schimbarea masivă de jucători din vară, de la reducerea lotului și a salariilor, clasarea noastră este una bună. Dacă nu am reușit mai mult, înseamnă că anul acesta nu am avut forța necesară pentru play-off. Există un progres vizibil, iar dacă acesta va exista și anul viitor, ne vom putea gândi la play-off. Excepțiile, cum poate e cazul lui FC Argeș, nu înseamnă decât un sezon foarte bun și atât. Văd lucrurile mult mai așezate la o echipă ca U Cluj, consider că este o creștere normală a valorii unui club, care în ultimii doi – trei ani a devenit o forță a campionatului.

Aici contează foarte mult și latura financiară a unui club.

Bineînțeles, când ai posibilități de a aduce jucători, de a face transferuri și numeric, dar și calitativ mai mari, atunci clar că poți spera și ai șanse reale la o clasare mai sus.

Cât de mult a cântărit ?

Ca și puncte acumulate, în retur ați agonisit doar 9 puncte acasă, față de 13 în tur, dar și 15 în deplasare, față de 6 în prima jumătate. Cum comentezi acest parcurs?

Am și întâlnit echipe foarte bune acasă, Rapid, FCSB, U Cluj, CFR Cluj, echipe cu care am pierdut și dintre care trei au ajuns în play-off. Până la urmă e bine că am obținut aceste puncte, indiferent că mai multe dintre ele au fost obținute în deplasare, în retur.

Cât de mult se simt pierderea lui Costache, accidentarea lui Gojkovic, lipsa de aport a lui Ndon în angrenajul echipei?

Enorm! În momentul când a plecat Costache, am pierdut practic doi jucători, pentru că atunci s-a accidentat și Gojkovic. Dintr-o echipă cu un joc elaborat pe benzi, a trebuit să facem improvizații, iar acest lucru s-a văzut în jocul nostru.

O mare dezamăgire a fost înfrângerea din Cupa României de la Bistrița, deși ai anunțat că este un obiectiv această competiție, fiind drumul cel mai scurt către un trofeu. Cum ai gestionat eșecul?

Este cea mai mare dezamăgire, mai ales prin lipsa de atitudine care a dus la acel deznodământ. Cred că am gestionat destul de bine momentul, am gândit strategia de a avea cât mai mulți jucători proaspeți, ca dovadă am reușit să câștigăm un meci important după aceea, cu FC Botoșani.

Mihalcea: „O primă victorie ne-ar asigura liniștea în play-out”

Între timp s-a stabilit . Ce obiectiv are UTA, dat fiind faptul că, din cauza problemelor financiare, nu a aplicat pentru licența UEFA?

Trebuie să începem cu o victorie (n.r., acasă cu Hermannstadt), ca să avem liniște în etapele care vor urma, să ne salvăm de la retrogradare fără baraj. Apoi vom încerca o clasare pe un loc cât mai sus. Suntem într-o poziție care ne dă speranțe și totul depinde de noi. Cred că meciurile nu vor fi spectaculoase, va fi o luptă pentru puncte, în primul rând pentru a nu pierde.

Înseamnă că îți dorești să rămâi la Arad, dată fiind clauza de prelungire a contractului, în caz de evitare a retrogradării fără baraj?

Am un obiectiv clar, nu contează ce se va întâmpla din vară încolo. Sunt focusat doar pe ce trebuie să facem în play-out.

Crezi că publicul este împăcat cu aceste limite ale clubului UTA, care se răsfrâng din sectorul managerial în cel sportiv?

Nu e treaba mea ce se întâmplă în alte departamente din club. Cred că ar trebui să fim mulțumiți cu ceea ce s-a întâmplat anul acesta la echipă. Am avut și meciuri foarte spectaculoase, le-am dat suporterilor șansa de a visa și de a spera până aproape de final pentru un loc de play-off. Îi așteptăm și în continuare să fie alături de noi, pentru că acum avem mare nevoie de aportul lor.