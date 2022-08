Adrian Mihalcea, atac furibund la adresa jucătorilor după Chindia – Petrolul 2-3: „Cu fotbaliști refuzați de alte echipe, suntem un sparring partner”

Antrenorul Chindiei a fost nervos din cauza greșelilor personale făcute de jucătorii săi, dar spune că de vină este numai el pentru situația de la club, fiind de părere că nu ar fi trebuit să accepte atât de multe lucruri.

Adrian Mihalcea, atac furibund la adresa jucătorilor după Chindia – Petrolul

Adrian Mihalcea a avut un atac furibund la adresa jucătorilor săi după o nouă înfrângere a Ploiești:

ADVERTISEMENT

„Deja e din ce în ce mai greu să vorbesc după astfel de meciuri. E greu să înțeleg unele lucruri, dar trebuie să accept realitatea și să încercăm să ieșim din această gaură.

E destul de greu când meci de meci cine vrea să ne dea gol ne dă. Am început extrem de prost, am fost conduși cu 2-0, am avut o reacție, dar am fost timorați în fața porții”.

ADVERTISEMENT

„Problemele astea personale ne-au costat. La un moment dat contează și valoarea individuală. Nu e întâmplător că mulți dintre băieții care sunt la echipă sunt refuzați de alte echipe. Îi luăm noi. Noi doar încercăm să facem transferuri și ne afundăm din ce în ce mai mult.

Eu sunt de vină. Duelurile trebuie câștigate. La faza ofensivă suntem ok, dar nu știu cum putem reuși să ieșim din această stare.

ADVERTISEMENT

O echipă în zece oameni, o echipă care avea doar șansa contraatacului, au reușit să inscrie când noi eram zece, iar ei doar doi. Voiam să câștigăm, veneam după o revenire, ar fi fost păcat să blocăm jocul și să nu dăm golul trei”, a mai spus Adrian Mihalcea.

„O să dansăm acum că lumea pare mulțumită?”

„Poate în meciurile următoare vom marca trei goluri, dar cu siguranță vom lua patru. Le pare rău, dar noi avem sabia aici.

ADVERTISEMENT

Eu ce să fac? Au făcut ceva ca să nu le pară rău? Poate ei nu pot mai mult, poate eu nu le transmit. O să dansăm acum că lumea pare mulțumită? Noi suntem un bun sparring partner.

ADVERTISEMENT

Dacă aș putea acum, aș cere zece transferuri. Știu că nu vor veni. Ăștia suntem. Noi ne cârpim. Nu avem fundaș dreapta, în atac avem doar doi atacanți și tot așa”, .

„E ușor să dau vina pe altcineva, când eu sunt singurul vinovat, și pentru că am acceptat, și că nu am reușit să îi fac să înțeleagă importanța fiecărui meci în parte.

Nu mă gândesc la o plecare. Nu renunț în ruptul capului. Faptul că sunt mai critic nu înseamnă că voi renunța, dar decizia e la conducător. Nu am mai spus nimic în vestiar. I-am lăsat să se schimbe, sunt dezamăgiți, dar sincer nu mă interesează. Mai aveam să intru eu pe teren”, a mai spus antrenorul Chindiei.