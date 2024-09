Adrian Mihalcea, concluzii după eșecul suferit cu Dinamo: „Nu ar trebui să se chinuie cu o nou-promovată”. Ce l-a nemulțumit cel mai mult

După victoriile cu Sepsi Sfântu Gheorghe și Gloria Buzău, Unirea Slobozia , scor 1-0, la al doilea meci al etapei cu numărul 9 din SuperLiga României. Tehnicianul ialomițenilor a analizat jocul echipei sale, dar s-a arătat extrem de dezamăgit de condiția suprafeței de joc.

Adrian Mihalcea: „Terenul zici că e patinoar”

Unirea Slobozia nu a reușit să pună punct perioadei de invincibilitate a celor de la Dinamo pe Arcul de Triumf și a pierdut cu scorul de 1-0 în fața „câinilor”, la capătul unui meci de mare luptă. al partidei după o fază splendidă creată de gazde, iar la final, Adrian Mihalcea a tras concluziile.

„Un meci bun, plăcut din partea ambelor echipe. În partea a doua am controlat total meciul. I-am felicitat, am făcut un meci bun, am și greșit. Pe viitor vor veni rezultatele pozitive. Mai vorbim și de noroc.

Trebuie să lucrăm mai mult. Defensiv ne-am achitat de sarcini, cu excepția celor două greșeli destul de grave, dar am rămas datori pe faza de atac. Cândva vom ajunge la perfecțiune. Dinamo nu a contat (n.r. în repriza a doua). Este o înfrângere și dacă era 4-0 era tot o înfrângere.

Noi trebuie să ne recuperăm răniții. Aveam 4 la început de meci și doi care au ieșit astăzi. Trebuie să ținem acest joc pozitiv. Trebuie să greșim din ce în ce mai puțin. Nu facem înmormântare după acest eșec. Vom munci, ne vom bate ca până acum și rezultatele vor fi de partea noastră.

Trebuie evaluat și Bărbuț și Lazăr. Terenul zici că e patinoar. Nu cred că ploaia l-a afectat. A câștigat nașul Florentin Petre, îl felicit, fac o muncă extraordinară. Dinamo nu ar trebui să se chinuie cu o nou-promovată. Trebuie să se lupte pentru campionat. Mai trebuie să lucreze” , a declarat Adrian Mihalcea la flash-interviu.

Adnan Aganovic: „Aici nu știu ce fotbal vor”

Unirea Slobozia a adunat 11 puncte după primele 9 etape, iar formația antrenată de Adrian Mihalcea a surprins încă din runda inaugurală, când a câștigat pe terenul Farului. După victorii cu Sepsi și Buzău, ialomițenii au fost învinși de Dinamo, dar Adnan Aganovic consideră că echipa sa a dominat partida și merita mai mult din acest joc.

Mai mult decât atât, fostul jucător al celor de la Sepsi și FCSB s-a arătat mirat de starea gazonului și a tras un semnal de alarmă pentru integritatea jucătorilor.

„Am dominat în totalitate. În prima repriză nu am pus mingea jos, nu am jucat cum trebuie. Nu au avut nici ei multe ocazii, a fost mai mult o luptă la mijlocul terenului, dar au profitat de o execuție foarte bună a lui Cîrjan, execuția aceea le-a adus 3 puncte și așa s-a terminat.

Terenul este surprinzător de rău, nu m-am așteptat să fie așa de rău. Avem și noi la Clinceni un teren greu, dar nu la fel de greu precum acesta. Aici nu știu ce fotbal vor, ce se poate rezolva, dar așa nu se poate continua. Te poți accidenta. Nu știu ce vor, dar trebuie schimbat gazonul.

Ne-a lipsit finalizarea, a avut și Golubovic două-trei intervenții foarte bune. Ne lipsește finalizarea. Avem un fundaș central care este cel mai bun marcator, ajungem acolo sus, dar trebuie să o băgăm în poartă cumva. Ne trebuie inspirație mai multă.

Toți ne consideră victimă sigură, noi vrem să se schimbe părerea despre noi, vrem să ne respecte și arbitrii și toată lumea. Muncim și noi 7 zile să jucăm meciuri și chiar arătăm bine și ne luptăm pentru fiecare minge. Respectul va veni dacă facem puncte” a fost mesajul lui Adnan Aganovic la flash-interviu.

„Cu părere de rău am pierdut, însă mergem înainte. Ne pregătim pentru următorul meci. Aveam nevoie de mai multă inspirație, poate puțin mai mult curaj în fața porții, însă, ăsta este fotbalul. Au avut și ei o ocazie mare, a scos-o Medina de pe linia porții. Nu sunt mulțumit de meci, dar sunt mulțumit de cum au jucat băieții în a doua repriză.

Nu știm dacă se putea mai mult sau mai puțin (n.r. numărul de puncte după aceste etape), noi mergem înainte să adunăm puncte. Când joci meciuri așa frumoase, cu atâția oameni în tribune, e foarte frumos. Mai avem mult pâmă departe, sunt încă foarte multe meciuri. Noi ne dorim să rămânem în Liga 1.

Secretul nostru este grupul unit, ca fotbaliști, ca staff. Ne propunem de la meci la meci să facem un joc bun. Mie mi-a plăcut atacantul lor, numărul 9, își știe poziția, știe ce să facă pe teren, dar nu prea și-au creat ocazii”, a spus Denis Rusu, portarul ialomițenilor.