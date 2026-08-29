Sport

Adrian Mihalcea își strigă frustrarea înainte de FCSB – UTA: ”Nu e normal”

UTA a început modest actualul sezon de SuperLiga și a acumulat doar 3 puncte. Urmează meciul cu FCSB, iar Adrian Mihalcea (50 de ani) este nemulțumit de un lucru.
Traian Terzian
29.08.2026 | 09:54
Adrian Mihalcea isi striga frustrarea inainte de FCSB UTA Nu e normal
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Adrian Mihalcea (50 de ani) a răbufnit înainte de FCSB - UTA. Sursă foto: Alexandra Fechete/SPORT PICTURES
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Aflată pe penultimul loc în clasament, UTA are nevoie să scoată punct cu FCSB pentru a mai scăpa de presiune. Nu va fi deloc ușor, iar Adrian Mihalcea s-a arătat deranjat de locul de disputare al partidei.

Nemulțumirea lui Adrian Mihalcea înainte de FCSB – UTA

În conferința de presă susținută înaintea jocului din etapa a 7-a a SuperLigii, antrenorul formației arădene nu a ezitat să critice faptul că întâlnirea va avea loc la Târgoviște. FCSB a ales să evolueze acolo pentru că Arena Națională nu este disponibilă, iar pe stadioanele ”Steaua” și ”Arcul de Triumf” gazonul este foarte prost.

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”Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște. Clar ar fi trebuit să se joace la București. Dar cu aceste probleme și cu aceste lucruri care nu țin de sport, uitați-vă că ajungem să jucăm în alte orașe care n-au nicio treabă cu echipele propriu-zise.

Mi-ar plăcea să fie un stadion plin, mi-ar plăcea să fie lume care să nu-i încurajeze, deci să fie neutră, pentru a reuși să avem și noi un atu, să spunem, pe lângă minusurile de până acum ale echipei”, a declarat Mihalcea.

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De ce nu se bucură de plecarea lui Bîrligea

Referitor la duelul propriu-zis cu FCSB, tehnicianul ”Bătrânei Doamne” nu se bucură prea tare de plecarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone și știe că Marius Baciu are numeroase soluții pentru a-l înlocui.

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”Jucăm contra unei echipe cu fluctuații de rezultate, dar nu și de joc. Foarte mulți jucători buni, experimentați. Fără niciun fel de problemă, ar putea să alcătuiască două echipe. O echipă care încearcă să-și schimbe sistemul și tocmai de aceea și pentru noi această săptămână a fost mai încărcată din punct de vedere tactic, ținând cont că trebuie să ne antrenăm sau să știm cum să ne apărăm împotriva mai multor sisteme.

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A plecat Bîrligea, dar poate să apară Miculescu, Garita sau pot transfera fără niciun fel de problemă și un atacant pregătit. E Tănase care poate să joace în aceeași poziție. Plus că pot suplini practic în toate pozițiile de atac jucătorii. Au jucători fără număr”, a spus Mihalcea.

Când se joacă FCSB – UTA

Meciul FCSB – UTA, din etapa a 7-a a SuperLigii, a fost programat duminică, de la ora 21:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște. Înaintea acestei runde, ”roș-albaștrii” se aflau pe poziția secundă în clasament, la 2 puncte în spatele liderului, dar între timp au fost depășiți și de Petrolul.

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De partea cealaltă, UTA nu a reușit să obțină vreo victorie în actuala ediție de campionat. Cu cele 3 puncte acumulate în primele șase runde, arădenii sunt pe penultimul loc.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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