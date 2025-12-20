Adrian Mihalcea, declarație surprinzătoare după UTA – Dinamo 2-0: „Le doresc să ia campionatul!”

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea (49 de ani) râde cu un ochi și plânge cu altul după UTA – Dinamo 2-0. Antrenorul arădenilor și-a învins echipa de suflet, dar nu regretă, deoarece echipa sa e tot mai aproape de paly-off.

Adrian Mihalcea, după UTA – Dinamo 2-0

Adrian Mihalcea a obținut o victorie istorică cu UTA. Arădenii au învins-o pe Dinamo de doar două ori în ultimii 33 de ani și prima dată pe teren propriu. „Țăranul” a dezvăluit secretele acestui succes.

„Am jucat defensiv, ne-am blocat foarte bine. Știam că o să ne atace și pe tranziție pozitivă am reușit să dăm goluri și să mai avem câteva ocazii clare. Dacă la un meci cu Dinamo nu înscrii, e posibil să fii penalizat. Azi nu a fost cazul. Mă bucur. Acum speră să continuăm seria bună și după sărbători”, a declarat Adrian Mihalcea, după

Adrian Mihalcea cere transferuri de la conducere

Adrian Mihalcea și-a lăudat fotbaliștii în frunte cu marcatorii Alin Roman și Valentin Costache. Antrenorul „Bătrânei Doamne” nu se teme că și-ar putea pierde vedetele și cere întăriri de la conducere.

„Ei cred că au cel mai bun an al lor cu cifre, cu goluri sau pase de gol din toată cariera. Și la Alin și la Costache. Acum clubul va decide dacă îi va vinde sau nu.

Sunt antrenorul echipei doar. Cu ce mi-au pus la dispoziție am lucrat. Acum ne gândim ce vrem. Vrem puțin mai mult și să le dăm oamenilor hrană și anul viitor, ar trebui să facem niște transferuri cu jucători mai valoroși.

Dacă nu, ne putem bate și așa. Putem să ajungem în anumite pozișii și în această formulă. Revin și cei accidentați. Conducerea știe ce îmi doresc, ce jucători ar trebui să vină, pe ce poziții. Conducerea știe ce jucători ar trebui să plece, din păcate, dar nu e decizia mea. O să am discuții cu ei și vom vedea zilele următoare. Acum e frumos plăcut și calm dar trebuie să fim realiști și să facem o altă strategie”, a adăugat antrenorul arădenilor.

Mihalcea rămâne „câine până la moarte”

în două perioade diferite: 1996-2001 și 2004-2005. În tricoul roș-albilor, fostul atacant a cucerit un titlu și trei Cupe ale României.

„Eu sunt dinamovist. Eu nu m-am dezis niciodată. Am fost puțin dezmagit când eram antrenor, dar din alte considerente. Dar clubul ăsta m-a făcut om și în activitatea sportivă. Orice mi-ar face nu am cum să mă dezic și le doresc să ia campionatul”, a conchis Mihalcea.