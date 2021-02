Adrian Mihalcea, despre salariul de la Dinamo: „Am renunțat la două treimi din proprie inițiativă!” Exclusiv

Adrian Mihalcea a dezvăluit pentru FANATIK că a renunțat la două treimi din banii pe care îi avea de primit de la Dinamo și asta din proprie inițiativă, chiar dacă a fost dat afară anul trecut.

Fostul mare jucător al lui Dinamo a oferit un amplu interviu pentru site-ul nostru, în care a vorbit despre situația de la Dinamo, despre programul DDB în care este foarte implicat, dar și despre țeapa spaniolilor pe care îi consideră de o factură joasă.

Fostul antrenor al lui Dinamo speră că litigiile să se rezolve și nu crede că Dinamo se află în pericol să retrogradeze și e de părere că jucătorii tineri nu pot face pasul ca titulari într-un timp atât de scurt.

Mihalcea a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK cum a renunțat la bani: „Nu m-a rugat și nu m-a împins nimeni de la spate!”

Cum vezi situația de la Dinamo?

– Nu sunt la fel de conectat ca înainte, dar vorbesc cu Jerry Gane. Ținem legătura și citesc ceea ce se întâmplă. Cred că până când clubul nu se rupe de patronatul spaniolilor e destul de dificil. Cei din DDB fac eforturi și văd că în continuare reușesc să achite din salarii și să semneze cu jucători, însă nu știu ce se va întâmpla când vor veni toate cheltuielile grămadă. Insolvența ar fi un mare pas înapoi! Câțiva ani pierduți degeaba, o reorganizare, jucători cu salarii mult mai mici. E o perioadă dezastruoasă la Dinamo. Jocul echipei mie mi-a plăcut. Pe alocuri. În ultimele meciuri însă, Dinamo nu s-a regăsit deloc.

Consideri că jucătorii nu dau totul pe teren?

– Ultimele evoluții nu au fost cele mai reușite însă nu cred că jucătorii nu dau totul pe teren sau că nu se antrenează, mai ales că le-au mai intrat niște bani. Dinamo nu are un lot numeros competitiv și au lipsit jucători importanți. Eu cred că Jerry Gane poate redresa situația și cu un rezultat pozitiv pot depăși acest moment.

„E prea devreme să vorbim de retrogradare!”

Crezi că Dinamo poate retrograda?

– O înfrângere cu Viitorul ar prelungi criza, dar cred că e prea devreme să vorbim de retrogradare. Urmează play-out-ul. Ne gândim prea departe!

Ți se pare un management prost la Dinamo?

– Cei implicați direct știu ce sume pot oferi jucătorilor. Ca un sfat personal, eu i-aș mări contractul lui Eșanu, dacă portarul novegian are 7000 de euro pe lună salariu. Așa cum în vară li s-au mărit contractele celorlalți copii de acolo. Ai două-trei rezultate bune, toată lumea spune că au transferuri reușite, pierzi-două trei sunt proaste.

Eu zic că toți cei care critică transferurile ar trebui măcar pentru un moment să le ofere un pic de încredere! Poate îi putem ajuta. Așa să îi desființăm pe toți… Costă vorbele ceva? Nu are rost să comparăm cu ce a fost la Dinamo pe vremea noastră! Dinamo trebuie să iasă din această perioadă în care se află nu de anul ăsta, ci de cel puțin trei ani de zile! Eu îmi doresc enorm ca problemele financiare să se rezolve și toate litigiile. Marile bube sunt sus, în conducere și nu știu cât pot ajuta pe partea sportivă.

Adrian Mihalcea, dezgustat de spanioli: „O telenovelă urâtă! Sunt de o factură josnică!”

Cum au putut spaniolii să păcălească pe toată lumea?

– Asta e o întrebare bună. Extraordinar de multă lume a crezut în spanioli, însă ne-am înșelat cu toții. O telenovelă urâtă, care se poate termina foarte prost! E urâtă! De o factură foarte josnică.

Vorbeai de rezolvarea litigiilor. Cosmin Contra își cere banii la comisii…

– Nu sunt în situația lui. Fiecare procedează cum consideră. Eu pot să spun că în momentul în care am plecat am renunțat la o parte din bani. Am făcut-o de bună voie, fără să mi-o ceară nimeni! Am renunțat la două treimi din banii pe care îi aveam de primit. E vorba de câteva zeci de mii de euro. Din proprie inițiativă.

Nu m-a rugat nimeni și nu m-a împins nimeni de la spate! Asta a fost dorința mea și atât. Eu mi-am primit banii de mult timp. Eu nu vorbesc aici de Cosmin Contra sau de spanioli. Vorbesc despre toți cei care au de luat bani! Sunt niște bani pentru care au muncit și dacă au ajuns la niște înțelegeri e foarte bine că au făcut-o. Nu e cazul să spun eu cine are dreptate. Cosmin Contra e un prieten foarte bun al meu, pe lângă gradul de rudenie.

Crezi că ar trebui ca mai mulți dinamoviști să fie implicați la club?

– Posibil, dar Dinamo are în primul rând nevoie de liniște financiară. Dacă ai liniște financiară pot veni mari sportivi din cadrul clubului, foști jucători importanți, dinamoviști și oameni importanți. Ce să facă la Dinamo dacă nu au bani? Crezi că ar veni oricine în nebunia asta care e acum la Dinamo? E greu de crezut!

Ar trebui să fie promovați mai mulți tineri la Dinamo?

– Mulți dintre jucătorii tineri de la Dinamo nu sunt pregătiți fizic și mental să facă față în Liga 1! Acum crezi că orice antrenor care a trecut pe la Dinamo în ultimii doi-trei ani e atât de absurd încât să nu se folosească de ei dacă pot ajuta? E okay să crească pe lângă echipă, dar noi nu aveam competiții puternice care să facă pasul ăsta mare către prima echipă. Sunt foarte puțini care pot să facă asta!

Voi erați 8-9 jucători sub 20 de ani în primul unsprezece…

– Hai să îți spun situația mea de atunci. Am jucat trei ani în liga a treia. Am făcut școala la zi. Liga a doua un an plus încă un an la echipa mare la Dinamo. Sunt sigur că ceilalți nu au așa ceva în spate. Contra a venit la 18 ani de la Timișoara și era titular. A fost la Luceafărul, echipă de tradiție care câștigase campionate! Noi vrem direct de la juniori să joace la echipa mare în Liga 1 și să facă și față!

Și eu ca antrenor la Dinamo am folosit această strategie. Trebuia să mă folosesc de ea și am schimbat și eu jucători după câteva minute. Îmi vine în minte cazul lui Borcea, cu care am avut mai multe discuții și i-am explicat că nu e nicio batjocură și a înțeles. Trebuie să tragă mai mult și să îi motiveze! Noi eram trimiși la echipa a doua atunci. `Haideți, că la 11 aveți meci!`

Ești implicat în proiectul DDB?

– Sunt foarte implicat. Suntem foarte mulți, dar nu e de ajuns. Am card dinainte să ajung antrenor acolo și sunt în continuare. Nu are legătură că am fost dat afară, cu faptul că sunt dinamovist. Contribui și o să o fac și pe viitor, chiar dacă nu e o sumă cu care să mă laud. Nu o fac din publicitate, ci din pură plăcere, pentru că sunt dinamovist! Au făcut câteva acțiuni mari cei din DDB la care am participat și eu.

Licitațiile de tricouri și obiecte ale foștilor jucători, achiziția de bilete online, campania cu mașinile. Mulți foști dinamoviști au fost implicați. Nu știu dacă pot face mereu astfel de acțiuni. Știu că vor să scoată o ediție limitată de tricouri. Și nu cred că putem fi toți în DDB, pentru că suntem foarte mulți! Dar eu cred că va veni rândul fiecăruia mai devreme sau mai târziu.

Cine sunt cei mai implicați jucători ai lui Dinamo?

-Au fost mulți implicați. Giani Kiriță, Marius Niculae, Dănuț Lupu pe vechi! Au fost mulți implicați. Ne putem strânge toți, dar ce facem? Eu spre exemplu nu sunt bun la management! Sunt ca antrenor. Cu ce aș putea ajuta eu dacă Dinamo are staff de la prima echipă până la juniori? Sau câți dintre foștii jucători importanți ai lui Dinamo se pricep la management sportiv?

Ar putea fi noul stadion din Ștefan cel Mare salvarea clubului?

Tot se vorbește de un car de ani! Până nu există măcar un proiect pe foaie și să intre primul buldozer să se facă prima groapă, vorbim doar să ne aflăm în treabă. E mai mult decât necesar, toată lumea știe asta, toată lumea vorbește, dar mai departe cei care decid trebuie să pună piciorul în prag. Am văzut imaginile de pe stadion și arată deplorabil. E trist, e cârpit, e îmbătrânit.

Te-ai mai întoarce la Dinamo?

Momentan sunt angrenat la Unirea Slobozia. Nu vreau să vorbesc despre ce s-ar putea întâmpla. Vorbim ipotetic și chiar nu vreau să intru în detalii de genul.