Adrian Mihalcea, devastat după ce a retrogradat-o pe Unirea Slobozia: „Nu aș fi vrut să ajungă în situația asta”. De ce nu a stat pe bancă în prima repriză

Adrian Mihalcea (49 de ani) a fost extrem de emoționat după meciul Unirea Slobozia – UTA 0-1. Deși echipa sa a câștigat și a urcat pe primul loc al play-out-ului, tehnicianul a fost afectat de faptul că formația din orașul său natal a retrogradat în divizia secundă din cauza acestui rezultat. Antrenorul a vorbit la final și despre protestul său din prima repriză, când a refuzat să stea pe bancă.

Originar din Slobozia, Adrian Mihalcea a avut 3 mandate pe banca Unirii și este cel care promovase echipa în primul eșalon, salvând-o mai apoi de la retrogradare înainte de a pleca la UTA. Ialomițenii aveau nevoie de un succes în meciul cu UTA pentru a se salva de la retrogradare, cel puțin din punct de vedere sportiv, însă oaspeții s-au impus cu 1-0 după reușita lui Richard Odada din repriza secundă.

„Îmi pare rău de Slobozia. Mi-ar fi plăcut să se salveze. Sentimentele rămân și îmi pare rău. Nu aș fi vrut să ajungă în situația asta, ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor…”, a afirmat Adrian Mihalcea, căruia i-au dat lacrimile la finalul jocului. Chiar și în cazul în care ar fi învins, .

Adrian Mihalcea, protest la adresa conducerii de la UTA

După o perioadă de incertitudine, în care se părea că Adrian Mihalcea va părăsi UTA la finalul sezonului, deși înțelegerea sa se prelungise automat până în 2027, . Totuși, acesta are în continuare anumite nemulțumiri, în special din cauza situației financiare, iar luni seară a ales să nu stea pe bancă în prima repriză, în semn de protest.

„Câteodată dau înapoi exact cum sunt și plătit. Sunt destul de mari restanțele, nu vorbim de întârzieri sau așa ceva, vorbim de principii și de cât de corecți și cinstiți suntem. Nu vorbim de întârzieri salariale. Nu e vorba de vreo sumă de bani, dar… Sunt niște lucruri care m-au deranjat și ăsta a fost modul meu de a gestiona situația. Nu știa nimeni. A fost o decizie luată de mine, dar cred că sunt atât de corect și cinstit încât spun lucrurile când nu îmi convin.

Nu că sunt eu prea rău, ci pentru că lucrurile nu merg în direcția în care eu consider că ar trebui. Dar, în același timp, ar fi trebuit să se întâmple niște lucruri. Eu am contract în continuare cu UTA. Lucrurile au fost discutate, dar tot așa. O să plec în vacanță. Cred că au fost 4 ani de zile de când nu am avut o vacanță atât de lungă, nici măcar o săptămână. Vreau să mă liniștesc, să îmi continui munca”, a afirmat antrenorul UTA-ei, conform .