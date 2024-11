Adrian Mihalcea, dezamăgit după FCSB – Unirea Slobozia 3-0: „Prestația a fost dezamăgitoare”

Adrian Mihalcea (48 de ani) a înregistrat al doilea eșec consecutiv în Superliga României. Imediat după partidă, tehnicianul a vorbit despre prestația echipei sale.

Adrian Mihalcea: „Îmi e rușine puțin de situația asta”

Adrian Mihalcea i-a oferit credite totala lui FCSB. și a avut numai cuvinte de laudă față de elevii lui Elias Charalambous.

Totodată, s-a declarat dezamăgit de lotul subțire pe care echipa sa îl are. Antrenorul a dezvăluit că în campania de achiziții din iarnă va transfera 2-3 jucători pentru a-și spori șansele de a se salva de la retrogradare.

„A fost gol, a atins bara din lateral. Văzusem reluare. Multă calitate pentru jucătorii de la FCSB, știam asta. Nu cred că s-au relaxat, a fost doar teamă. Am fost fotbalist, știu ce înseamnă să nu ai experiență, să simți adversarul puternic. Nu e vorba de relaxare. Am fi ipocriți să spunem că am fost relaxați.

Avem nevoie de jucători, suntem prea puțini și nu avem dubluri. Prestația a fost dezamăgitoare, nu am creat nicio problemă pentru cei de la FCSB. Mă nemulțumește atitudinea elevilor mei. Sunt mulți jucători fără experiență.

Îmi e rușine puțin de situația asta. Trebuie să reușim, așa cum suntem, să luăm puncte. În iarnă încercăm să aducem 2-3 jucători. Dacă vom putea duce această bătălie în continuare, bine, dar începe să fie din ce în ce mai greu”, a mărturisit Adrian Mihalcea .

Unirea Slobozia, la două puncte de „zona roșie”

Echipa condusă de Adrian Mihalcea a înregistrat cel de-al nouălea eșec din ediția actuală de Superliga. Unirea Slobozia este la al doilea meci consecutiv fără victorie și fără gol înscris.

Ialomițenii ocupă poziția a 13-a din clasament, la doar două puncte de FC Botoșani și Hermannstadt care au ambele câte 16 puncte. Trupa lui Mihalcea a acumulat 18 puncte în 17 meciuri.

Adrian Mihalcea este principalul celor de la Slobozia din iunie 2023. A reușit să promoveze cu echipa în Superliga sezonul acesta, iar partida împotriva FCSB a fost cel de-al 49-lea meci cu fostul atacant la banca tehnică.

Potrivit site-ului de specialitate , Unirea Slobozia însumează un lot de 6 milioane de euro. Clubul din Ialomița este pe ultima poziție în clasament la capitolul valoare pe piață.