Sport

După 2-4 în deplasare cu Farul, Adrian Mihalcea a spus ce nu funcționează la UTA: „Am zis că totul e rezolvat”

Eșec dur pentru UTA în deplasarea cu Farul, după o serie de 3 meciuri fără înfrângere. Adrian Mihalcea a reacționat la final, explicând prin ce trece echipa lui.
Mihai Dragomir
12.09.2026 | 05:00
Dupa 24 in deplasare cu Farul Adrian Mihalcea a spus ce nu functioneaza la UTA Am zis ca totul e rezolvat
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Adrian Mihalcea, sincer după Farul - UTA 4-2. Ce le-a reproșat elevilor săi. Foto: Colaj FANATIK.
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UTA a jucat în etapa a 9-a din SuperLiga în deplasare cu Farul. Arădenii au plecat fără niciun punct, după ce „marinarii” s-au impus cu 4-2. Adrian Mihalcea a reacționat după fluierul final și a spus ce se întâmplă cu echipa lui.

Reacția lui Adrian Mihalcea după Farul – UTA 4-2

S-au marcat 6 goluri în meciul de la malul mării dintre Farul și UTA. Gazdele au obținut toate cele 3 puncte, punând astfel capăt unei serii de 3 meciuri fără eșec ale oaspeților. Adrian Mihalcea a vorbit la final, mărturisind că a fost surprins de desfășurarea partidei. El a mai spus și ce nu a mers, de fapt, pentru formația sa în această confruntare.

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„Practic, n-a mers nimic. Anticipam un echilibru, dar a fost un meci total dezechilibrat. N-am intrat deloc bine în joc, luăm gol în minutul 3, apoi nu respectăm sarcinile de joc. Am pierdut multe dueluri și acest lucru ne-a costat. N-aș putea să scot prea multe părți pozitive din acest meci. Poate prea multă încredere, dar uite că încrederea asta, fără muncă și fără sacrificiu, nu îți aduce beneficii. O să învățăm.

(n. r. ce lipsește) Poate oscilația asta la nivel de încredere și de atitudine. Într-adevăr, veneam după trei rezultate, două în campionat și unul în cupă, foarte bune. Și am zis că totul e rezolvat. N-am reușit. Dar, cred că băieții au înțeles tot ceea ce am greșit enorm în acest meci și trebuie să mergem mai departe, nu avem ce să facem”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit Digi Sport.

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UTA, aproape de insolvență

Florian Voinea, președintele ,,Bătrânei Doamne” din Arad, a spus în exclusivitate pentru FANATIK echipa lui nu ia în calcul insolvența. La scurt timp, Alexandru Meszar, conducătorul de facto, dar nu de jure (adică nu cu drept de semnătură) al arădenilor a transmis că insolvența ar fi, totuși, o soluție viabilă. „Din ceea ce vedem în fotbalul românesc, insolvența pare să fie un instrument viabil și utilizat inclusiv la nivelul Ligii 1.

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Pentru noi, orice decizie va fi luată exclusiv în interesul clubului și al asigurării stabilității sale pe termen lung”, a spus, printre altele, Alexandru Meszar, potrivit prosport.ro. UTA Arad se află de un an în concordat preventiv, la fel ca Oțelul Galați. Procedura prin care arădenii și-au eșalonat datoria către fisc va continua în următorii doi ani, perioadă în care clubul are de plătit trimestrial o sumă de aproximativ 300.000 de euro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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