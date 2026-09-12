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UTA a jucat în etapa a 9-a din SuperLiga în deplasare cu Farul. Arădenii au plecat fără niciun punct, după ce „marinarii” s-au impus cu 4-2. Adrian Mihalcea a reacționat după fluierul final și a spus ce se întâmplă cu echipa lui.

Reacția lui Adrian Mihalcea după Farul – UTA 4-2

în meciul de la malul mării dintre Farul și UTA. Gazdele au obținut toate cele 3 puncte, punând astfel capăt unei serii de 3 meciuri fără eșec ale oaspeților. Adrian Mihalcea a vorbit la final, mărturisind că a fost surprins de desfășurarea partidei. El a mai spus și ce nu a mers, de fapt, pentru formația sa în această confruntare.

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„Practic, n-a mers nimic. Anticipam un echilibru, dar a fost un meci total dezechilibrat. N-am intrat deloc bine în joc, luăm gol în minutul 3, apoi nu respectăm sarcinile de joc. Am pierdut multe dueluri și acest lucru ne-a costat. N-aș putea să scot prea multe părți pozitive din acest meci. Poate prea multă încredere, dar uite că încrederea asta, fără muncă și fără sacrificiu, nu îți aduce beneficii. O să învățăm.

(n. r. ce lipsește) Poate oscilația asta la nivel de încredere și de atitudine. Într-adevăr, veneam după trei rezultate, două în campionat și unul în cupă, foarte bune. Și am zis că totul e rezolvat. N-am reușit. Dar, cred că băieții au înțeles tot ceea ce am greșit enorm în acest meci și trebuie să mergem mai departe, nu avem ce să facem”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit

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UTA, aproape de insolvență

Florian Voinea, președintele ,,Bătrânei Doamne” din Arad, a spus în exclusivitate pentru FANATIK că . La scurt timp, Alexandru Meszar, conducătorul de facto, dar nu de jure (adică nu cu drept de semnătură) al arădenilor a transmis că insolvența ar fi, totuși, o soluție viabilă. „Din ceea ce vedem în fotbalul românesc, insolvența pare să fie un instrument viabil și utilizat inclusiv la nivelul Ligii 1.

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Pentru noi, orice decizie va fi luată exclusiv în interesul clubului și al asigurării stabilității sale pe termen lung”, a spus, printre altele, Alexandru Meszar, potrivit UTA Arad se află de un an în concordat preventiv, la fel ca Oțelul Galați. Procedura prin care arădenii și-au eșalonat datoria către fisc va continua în următorii doi ani, perioadă în care clubul are de plătit trimestrial o sumă de aproximativ 300.000 de euro.