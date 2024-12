Adrian Mihalcea, după succesul nebun obținut de Unirea Slobozia la Arad: „Victoria asta a venit ca un pansament”

Unirea Slobozia și UTA au făcut spectacol în primul meci al zilei din Superligă. Formația pregătită de Adrian Mihalcea la capătul unei partide cu mai multe răsturnări de situație.

Adrian Mihalcea: „E pentru prima dată când dăm patru goluri”

Dmytro Pospelov, Florinel Ibrian, Daniel Șerbănică și Laurențiu Vlăsceanu au punctat pentru Unirea, care a urcat pentru moment pe locul 13. Tehnicianul oaspeților a considerat că victoria echipei sale a fost una meritată, însă a recunoscut că formația ialomițeană are în continuare probleme, în special din punct de vedere defensiv:

„O victorie meritată și extrem de importantă pentru noi. Veneam după trei jocuri pierdute, plus ultima partidă pierdută acasă în prelungiri. Eram cumva cu moralul un pic zdruncinat și victoria asta a venit ca un pansament. Cred că e meritată după aspectul jocului, am avut momente când am controlat, bineînțeles, am și suferit, știam calitatea jucătorilor echipei adverse în atac și am luat trei goluri.

E pentru prima dată când dăm patru goluri, nici măcar trei n-am dat până acum, era destul de dificil să mă gândesc că vom înscrie atât de mult. Avem problema asta, într-adevăr, că primim goluri aproape de la fiecare echipă în fiecare meci. Sunt bucuros, dar sunt îngândurat în același timp pentru ultimele două etape”

„Le-am luat-o înainte celor care sunt în club şi care ne dau bani. Vreau să nu mai fim fricoși, avem teama de a pasa, de a construi. Când suntem conduşi atunci jucăm. Nu accept să pierd în minutul 90+5 dintr-o greşeală colectivă mai ales în situaţia noastră, că toate echipele ne pot da gol şi trebuie să acceptăm asta. Ăsta e nivelul Ligii 1. Dacă suntem cu capul pe sus… Am jucat cu opt jucători cu care am promovat. Suntem naivi, reacţionăm târziu, avem un comportament haotic de jucători de o echipă nou-promovată”

Vorbeam ieri de lipsa galeriei, spuneam că nu contează, dar am mințit. Contează enorm lipsa galeriei, știu tot din meciurile trecute ce presiune puneau pe echipa adversă” a declarat Mihalcea după duelul de la Arad.

Adrian Mihalcea, despre Mircea Rednic: „Sper să fie doar o perioadă mai puțin bună și să continue”

Spre finalul jocului, într-un moment în care Slobozia se afla în avantaj pe tabelă, suporterii arădeni prezenți pe stadion . Adrian Mihalcea a vorbit despre situația experimentatului tehnician, sub comanda căruia a și lucrat la FC Vaslui: „Îmi pare rău, îl știu pe nea Mircea, m-a și antrenat. Viața noastră, a antrenorilor, depinde de astfel de meciuri. Gândiți-vă că dacă UTA ar fi câștigat astăzi, ar fi intrat într-o luptă clară pentru play-off. Oricum, campionatul acesta e extrem de echilibrat din punct de vedere valoric în zona asta mediană. Și o victorie, două nu mai zic, te poate ridica într-o poziție foarte bună. Sper să nu se întâmple, să fie doar o perioadă mai puțin bună și să continue, bineînțeles”

Ultimele două goluri ale formației ialomițene au fost înscrise de Daniel Șerbănică și Laurențiu Vlăsceanu, fotbaliști introduși în repriza secundă de Adrian Mihalcea: „Se poate spune că am fost inspirat la schimbări, plus titularizarea lui Ibrian, e debutul lui ca și titular în Liga 1, a și înscris. Au fost mai multe decizii luate de mine și, da, astăzi mi-au ieșit, poate în alte meciuri nu am fost atât de inspirat. Astăzi au ieșit cam toate pot să spun”

Tehnicianul de 48 de ani a discutat la finalul meciului și despre importanța echipelor de tradiție în fotbalul românesc: „Îmi pare bine că UTA a venit în Liga 1 și se menține acolo, Aradul trăiește pentru fotbal, a trăit întotdeauna, ca și alte orașe mari. Mi-aș dori să apară cât mai multe stadioane și cât mai multe echipe de-astea de tradiție, că doar așa fotbalul poate să crească. Echipe cum suntem noi, cum au fost altele, vin, stăm un an-doi, fără tradiție, fără istorie, fără bani e greu să reziști a la long. Dar echipe ca UTA, da, pot face performanță”

Unirea Slobozia va încheia anul cu două partide dificile, contra unor adversari implicați în lupta pentru play-off, Petrolul și CFR Cluj.