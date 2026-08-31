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UTA a dat lovitura la Târgoviște și a obținut prima victorie a sezonului în SuperLiga. Arădenii au învins FCSB cu 3-1, după un meci în care au arătat mult mai bine decât adversara. Echipa arădeană a jucat curajos și a profitat de problemele uriașe din defensiva roș-albaștrilor. La finalul jocului, Adrian Mihalcea a recunoscut că un dinamovist i-a promis că îi face cinste cu șampanie dacă îi încurcă pe roș-albaștri.

UTA a produs surpriza! Arădenii au învins-o pe FCSB!

Formația din Arad a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest început de sezon. UTA a fost agresivă, bine organizată și periculoasă de fiecare dată când a ajuns în apropierea careului advers. Arădenii nu s-au mulțumit să se apere. Au pus constant presiune și au mai avut situații din care puteau să mărească diferența.

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Succesul cu FCSB poate reprezenta momentul de care UTA avea nevoie pentru a-și relansa sezonul. Prima victorie a venit chiar împotriva uneia dintre . Mai important pentru arădeni este însă jocul arătat la Târgoviște. UTA a fost echipa mai bună și a plecat meritat cu toate cele trei puncte.

Dezvăluirea serii după FCSB – UTA 1-3! Adrian Mihalcea: „Am primit mesaj. O să primesc un bax de șampanie”

Adrian Mihalcea a făcut show la conferința de presă după ce Antrenorul celor de la UTA a recunoscut că un dinamovist i-a promis un bax de șampanie drept răsplată pentru victoria împotriva formației roș-albastre.

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„(n.r. Ce gust are această victorie?) Un gust bun, ca o șampanie franțuzească. Tocmai ce am primit de la o persoană, dinamovistă ce-i drept, un bax de șampanie. Am primit mesaj că o să primesc un bax. E plăcut. După perioada pe care am avut-o, era important să obținem un astfel de rezultat ca să putem să ieșim din această stare de nesiguranță.

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Când și câștigi contra unei echipe foarte bune a campionatului, lucrurile se văd OK. Nu doar golurile, ci și anumite faze. Pe partea defensivă am suferit mult în primele meciuri și, cu această dorință, până la urmă, am reușit să facem și acest rezultat mare.

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Știam că pot schimba sistemul și că au jucători rapizi în atac. Ne-am pregătit bine cât am putut la fazele fixe, iar în a doua repriză am avut multă tranziție pozitivă. Am avut aceste contraatacuri care ne-au ajutat. Putem să creștem. Am făcut un joc bun și etapa trecută cu Corvinul, chiar dacă nu am câștigat.

În aceste momente grele, ai nevoie de prieteni lângă tine. Noi suntem între noi, dar când ajungi acasă trebuie să ai pe cineva care să te susțină. Noi avem un joc la fel de când sunt aici. Avem probleme de lot, dar când ai inimă se pot suplini”, a declarat Adrian Mihalcea.