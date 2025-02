Adrian Mihalcea e convins că Jordan Gele poate juca la FCSB: „L-a vrut și Dinamo. A mai avut două oferte”

Adrian Mihalcea se teme că Jordan Gele va pleca la FCSB, . Antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a vorbit pe larg despre vârful pe care l-a adus din Elveția.

Adrian Mihalcea, amplu portret al lui Jordan Gele, noul transfer al FCSB: „Atacant cu școala fotbalului la zi”

cum a ajuns vârful la Unirea Slobozia: „Îl știam de acum doi ani de când eram antrenor la Buzău și el juca la Șelimbăr. Mi-a plăcut stilul lui de joc, cu toate că este foarte înalt și foarte puternic este și tehnic”.

Fostul atacant al lui Dinamo a vorbit și despre avantajele și dezvantajele jucătorul născut în Congo: „Aveam nevoie de genul ăsta de jucători. Prin prieteni, prin cunoștințe, mi-a fost propus de impresari în vară și nu am ezitat nicio secundă să îl iau. Juca în liga a doua din Elveția.

E un atacant cu școala fotbalului la zi, format în Franța. Are și cetățenie franceză, deci nu este extracomunitar, ceea ce iar e un avantaj, nu trebuie să mai plătești nici taxe în plus. Singurul lui dezavantaj e că are 32 de ani. Dacă era mai tânăr, cred că ar fi devenit un jucător extrem de important”.

Adrian Mihalcea a vorbit despre cele 3 poziții pe care Jordan Gele poate juca: „Am avut multe discuții cu el”

Jordan Gele este un fotbalist polivalent, care pe lângă vârf împins poate juca și în spatele atacanților sau ca extremă stânga: „Am încercat să joc cu el și în bandă, dar îi place să fie număr 9. Am avut multe discuții cu el pentru că voia să coboare foarte mult să ia mingii și nu mai aveam astfel jucătorul de legătură în atac”.

Atacantul francez se află fără doar și poate la cel mai bun sezon ca realizări personale: „A înțeles și drept dovadă are 5 goluri și 4 pase de gol. Nu vreau să greșesc, dar cred că la niciun club din cariera lui nu are cifrele astea. E impresionant. Ar putea să joace în spatele vârfului, dar eu am considerat că e mult mai eficient ca atacant central”.

Plecarea la FCSB ar fi o adevărată lovitură pentru Mihalcea: „E un jucător extrem de important pentru noi și care e în formă. Ar fi o mare pierdere pentru noi, pentru că eu mă bazez pe el. E și inteligent în joc și e esențial la fazele fixe”.

Unirea Slobozia îl poate pierde gratis în vară pe Jordan Gele: „Nu ne permitem să facem contracte pe o perioadă mai lungă”

Jordan Gele a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar atacantul ar putea pleca gratis la FCSB la finalul sezonului: „Cred că mai are contract până în vară și opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Noi nu ne permitem să facem contracte pe o perioadă mai lungă de timp. A venit liber de contract, la fel ca toți jucătorii pe care i-am adus.

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani are deja dureri de cap în privința soluțiilor ofensive: „Nici nu vreau să mă gândesc la plecarea lui la FCSB. Ne-ar lăsa foarte descoperiți în atac și cred că am avea mari probleme. Ar trebui să aducem rapid un atacant și uitați-vă ce probleme sunt cu vârfurile. Nu au echipele mari din Europa. La posibilitățile noastre ar fi și mai dificil”.

Fostul mare atacant de la Dinamo și Genoa a încercat să îi dezvăluie secretele sale pe Gele: „Am avut foarte multe discuții cu el și i-am dat sfaturi. L-am rugat să facă unele mișcări mai de atacant și să stea în permanență în zona careului, să nu iasă foarte mult în margine sau să coboare să primească mingi.

Lui îi place foarte mult să aibă control și să atingă de foarte multe ori mingea. Eu nu doream lucrul acesta. M-a ascultat și aproape toate golurile el le-a dat din careu, nu din lovituri libere sau penalty, ceea ce e foarte bine”.

Jordan Gele a fost dorit și de Dinamo: „Dacă aș fi la o echipă de play-off mi l-aș dori cu siguranță”

Adrian Mihalcea a recunoscut că Dinamo l-a vrut de asemenea pe Jordan Gele: „Au mai fost discuții cu cel puțin alte două echipe în această iarnă. Sunt echipe importante, care sunt în primele 10. Cu Dinamo după câte am înțeles a fost o discuție și anul trecut. E posibil să fi fost și Dinamo printre aceste echipe.

Ar fi un transfer neașteptat, dar sunt convins că orice echipă l-a dorit a avut și girul antrenorului pentru a-l aduce. Pentru mine, e un jucător important și dacă aș fi la o echipă de play-off mi l-aș dori cu siguranță”.

Antrenorul lui Gele a vorbit despre personalitatea sa: „Este un tip extrem de echilibrat și își dorește să joace foarte bine. Voi avea o discuție cu el. E foarte ordonat și nu am avut nicio problemă cu el sau vreo discuție contradictorie. E foarte respectuos. Se va simți lipsa lui dacă va pleca la FCSB”.

200,000 de euro oferă Gigi Becali pentru Jordan Gele

250,000 de euro e cota atacantului care a reușit 5 goluri 4 pase decisive în acest sezon