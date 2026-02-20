Adrian Mihalcea este gata să o scoată pe FCSB din play-off: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”. Ce a zis despre arbitrajul lui Flueran din Oțelul – UTA 2-2

CE TREBUIE SĂ ȘTII Dinamovistul Adrian Mihalcea este pregătit pentru meciul cu FCSB din etapa viitoare de SuperLiga

La finalul meciului Oțelul Galați – UTA Arad 2-2, Adrian Mihalcea a vorbit, așa cum era de așteptat de altfel, și despre partida din etapa viitoare de pe teren propriu cu FCSB, posibil decisivă pentru cele două echipe în lupta pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga.

Dinamovistul Adrian Mihalcea este pregătit pentru meciul cu FCSB din etapa viitoare de SuperLiga

Fostul fotbalist al lui Dinamo a admis că, prin prisma acestei posturi, ar fi o bucurie în plus pentru el dacă actuala sa echipă ar reuși să obțină un rezultat pozitiv contra campioanei en-titre.

Pe de altă parte, Adrian Mihalcea a comentat și arbitrajul lui Viorel Flueran din partida de la Galați și a transmis că nu își poate da seama exact dacă UTA ar fi meritat într-adevăr acordarea unui penalty pe final de joc, la scorul de 2-2, la acel duel dintre Alin Roman și Paul Iacob.

„Un rezultat care ne menține acolo în lupa pentru play-off. Trei puncte erau mai bune, am început bine jocul. În a doua repriză a fost un meci de luptă. Am încercat, am introdus toți jucătorii de atac.

Rămâne să continuăm această luptă și încercăm să recuperăm aceste puncte pierdute etapa viitoare cu FCSB. Nu ne-am retras niciun minut, am mai avut câteva ocazii de a înscrie. Nu avem cum să comandăm retragerea din moment ce vrem să câștigăm, am pus presiune cât am putut.

(n.r. Despre posibilul penalty, neacordat, pentru UTA din prelungiri) Nu știu când mai este henț, când mai este fault. Treaba mea e să antrenez și să le dau băieților idei și prospețimea necesară, arbitrii sunt suverani. Nu știu dacă a fost, chiar nu îmi dau seama.

(n.r. Despre Alin Roman) Mă bucur pentru el, avem mai mulți jucători care anul acesta și-au ridicat nivelul, îmi pare bine că ne putem ajuta reciproc, este un băiat admirabil.

Pe mine mă interesează doar să încercăm să ajungem noi, nu să-i scoatem de acolo pe cei de la FCSB. Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu am niciun fel de pariu. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa următoare să ne calificăm în play-off”, la finalul meciului