Sport

Adrian Mihalcea este gata să o scoată pe FCSB din play-off: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”. Ce a zis despre arbitrajul lui Flueran din Oțelul – UTA 2-2

Adrian Mihalcea, mesaj clar înaintea meciului din etapa viitoare UTA Arad - FCSB, posibil decisiv pentru play-off! Ce a declarat după 2-2 la Galați
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.02.2026 | 19:29
Adrian Mihalcea este gata sa o scoata pe FCSB din playoff Din postura mea de dinamovist ar fi o bucurie in plus Ce a zis despre arbitrajul lui Flueran din Otelul UTA 22
ULTIMA ORĂ
Adrian Mihalcea, înainte de Oțelul Galați - UTA Arad. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La finalul meciului Oțelul Galați – UTA Arad 2-2, Adrian Mihalcea a vorbit, așa cum era de așteptat de altfel, și despre partida din etapa viitoare de pe teren propriu cu FCSB, posibil decisivă pentru cele două echipe în lupta pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga.

Dinamovistul Adrian Mihalcea este pregătit pentru meciul cu FCSB din etapa viitoare de SuperLiga

Fostul fotbalist al lui Dinamo a admis că, prin prisma acestei posturi, ar fi o bucurie în plus pentru el dacă actuala sa echipă ar reuși să obțină un rezultat pozitiv contra campioanei en-titre.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, Adrian Mihalcea a comentat și arbitrajul lui Viorel Flueran din partida de la Galați și a transmis că nu își poate da seama exact dacă UTA ar fi meritat într-adevăr acordarea unui penalty pe final de joc, la scorul de 2-2, la acel duel dintre Alin Roman și Paul Iacob.

„Un rezultat care ne menține acolo în lupa pentru play-off. Trei puncte erau mai bune, am început bine jocul. În a doua repriză a fost un meci de luptă. Am încercat, am introdus toți jucătorii de atac.

ADVERTISEMENT
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia....
Digi24.ro
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor

Rămâne să continuăm această luptă și încercăm să recuperăm aceste puncte pierdute etapa viitoare cu FCSB. Nu ne-am retras niciun minut, am mai avut câteva ocazii de a înscrie. Nu avem cum să comandăm retragerea din moment ce vrem să câștigăm, am pus presiune cât am putut.

ADVERTISEMENT
A participat la Consiliul Păcii și poate primi
Digisport.ro
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!

(n.r. Despre posibilul penalty, neacordat, pentru UTA din prelungiri) Nu știu când mai este henț, când mai este fault. Treaba mea e să antrenez și să le dau băieților idei și prospețimea necesară, arbitrii sunt suverani. Nu știu dacă a fost, chiar nu îmi dau seama.

(n.r. Despre Alin Roman) Mă bucur pentru el, avem mai mulți jucători care anul acesta și-au ridicat nivelul, îmi pare bine că ne putem ajuta reciproc, este un băiat admirabil.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă interesează doar să încercăm să ajungem noi, nu să-i scoatem de acolo pe cei de la FCSB. Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu am niciun fel de pariu. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa următoare să ne calificăm în play-off”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul meciului Oțelul Galați – UTA Arad 2-2. 

SuperLiga, live blog etapa 28. Oțelul – UTA 2-2. Remiză spectaculoasă la Galați....
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. Oțelul – UTA 2-2. Remiză spectaculoasă la Galați. Cum arată echipele de start din FC Botoșani – U Cluj
Al Okhdood – Al Qadsiah, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duelul echipei...
Fanatik
Al Okhdood – Al Qadsiah, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duelul echipei lui Marius Șumudică, arbitrat de un român!
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul...
Fanatik
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul ministru al Sportului, etnic maghiar, a lansat un atac uluitor: 'O nemțoiacă...
iamsport.ro
Fostul ministru al Sportului, etnic maghiar, a lansat un atac uluitor: 'O nemțoiacă reprezintă România și ne bucurăm că a luat locul 17!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!