Adrian Mihalcea, ferm înainte de UTA – Unirea Slobozia: „Nu mă interesează meciul cu Steaua din Cupă!”

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul echipei UTA, nu se gândește la m . Pentru tehnicianul arădenilor este mai important meciul de pe teren propriu din campionat cu Unirea Slobozia, care va avea loc vineri, ora 19, în etapa cu numărul 7 din Superliga.

Mihalcea joacă tare: „Slobozia e acolo datorită mie!”

Deși Steaua București este adversarul „Bătrânei Doamne” din Cupa României, pe Mihalcea nu-l dă pe spate emulația din jurul acestui adevărat cap de afiș din ultimul tur al cupei dinaintea fazei grupelor.

„Acum mă interesează strict meciul cu Slobozia. Este o echipă pe care o cunosc, chiar dacă a schimbat mai mulți jucători, o echipă care pe plan sportiv se află aici (n.r., în primul eșalon) datorită mie. E un meci important, pe care dacă l-am câștiga ar fi bine, am fi într-o zonă liniștită”, a prefațat Mihalcea duelul de pe Arena Francisc Neuman dintre ocupantele locurilor 3 și 4 din clasament.

„Mă bucură că se vorbește de bine despre UTA în acest început de campionat. De aceea, responsabilitatea și presiunea cresc de la meci la meci. Mă interesează mai mult punctele acumulate, decât locul din clasament, care este relativ în momentul de față”, a adăugat șeful corpului tehnic al roș-albilor de pe Mureș.

„În unele meciuri am avut și noroc, dar acesta face parte din joc. Rezultatele și anumite părți din joc nu au legătură cu nivelul la care trebuie să ajungem. Se poate și invers, ca într-un meci să avem un nivel maxim, dar să nu avem noroc”, sună explicația lui Mihalcea vis-a-vis de cele 12 puncte acumulate de arădeni în primele șase etape din actuala stagiune.

Marius Coman întărește atacul „Bătrânei Doamne”

Odată cu împrumutul pe un sezon atacantului Marius Coman (29 de ani) de la Sepsi Sfântu Gheorghe, una din pozițiile pe care arădenii căutau întăriri este acoperită.

„Coman este un jucător în care am încredere, am insistat să îl avem. Îmi place să am aceste pariuri cu jucătorii pe care îi aduc, unii au confirmat chiar dacă au evoluat mai puțin în ultima perioadă. El va intra în circuitul echipei noastre după meciul cu Slobozia”, a dezvăluit antrenorul situația noii achiziții de la UTA.

Fundaș central și „under”, priorități imediate

Pentru arădeni rămâne în continuare un post descoperit, acela de fundaș central. Doar Poulolo, Pospelov, care a revenit după o accidentare și Benga sunt stoperi de meserie în lotul echipei UTA. „Încă mai avem timp dar trebuie să ne mișcăm. Paul Iacob (n.r., ajuns la Oțelul de la Rapid) nu a dorit să vină la noi. Mai căutăm și un under, pe una din pozițiile ofensive”, a mai spus Mihalcea, care îi va avea la dispoziție vineri și pe Mino Sota și Denis Țăroi, inapți în ultimele două partide din cauza unor accidentări.

„Nu mă preocupă partea administrativ-financiară”

Cât despre situația de pentru ca datoriile clubului care se ridică la 6 milioane de euro să fie eșalonate, Mihalcea a fost ferm.

„Sunt antrenorul echipei și mă preocupă exclusiv pregătirea și gestionarea jucătorilor. Ce se întâmplă administrativ, financiar, nu este problema mea. Am discutat cu cei din conducere și m-au asigurat că lucrurile vor continua pe această linie corectă.

Tot ce vă pot spune este că suntem cu salariile la zi, vorbesc de lotul actual. În afara faptului că avem două cuvinte noi în vocabular, concordat preventiv, nu suntem afectați”, a punctat Mihalcea pe marginea acestui subiect.