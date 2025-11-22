Adrian Mihalcea, furibund după ce VAR a anulat după 5 minute golul marcat de UTA cu U Cluj: „E o imagine clară”

ADVERTISEMENT

U Cluj s-a impus în deplasarea de la Arad, scor 0-2. Golurile partidei au fost marcate de Lukic și Cristea în repriza a 2-a. În minutul 25 al întâlnirii, Coman a înscris, însă VAR a anulat reușita după 5 minute de așteptări. Ce a spus Adrian Mihalcea despre ofsaidul găsit de arbitrul video.

Adrian Mihalcea, furibund după ce VAR a anulat după 5 minute golul marcat de UTA în meciul cu U Cluj

La scurt timp după fluierul final, Adrian Mihalcea a transmis că imaginea golului anulat este clară, iar Marius Coman nu se afla în ofsaid. Tehnicianul arădenilor e de părere că meciul a fost pierdut nemeritat.

„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie. Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.

Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă.

Dar sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine”, a declarat Mihalcea la flash-interviu, conform .

Arbitrul de centru a fost Marcel Bîrsan, asistat la linii de Mihăiță Necula și Cosmin Vătămanu, iar în camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete ca arbitru principal și Andrei Antonie ca asistent.

Cum stau cele două echipe în clasamentul din SuperLiga după UTA – U Cluj 0-2

Cristiano Bergodi își continuă parcursul foarte bun la U Cluj și a ajuns la trei victorii din patru posibile în SuperLiga. „Șepcile roșii” se află pe treapta a 8-a, cu 23 de puncte, la doar două lungimi distanță de Farul.

De cealaltă parte, . Arădenii sunt cu o poziție sub U Cluj, pe 9, cu 22 de puncte acumulate. , pentru meciul cu Hermannstadt de etapa viitoare.