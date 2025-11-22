Sport

Adrian Mihalcea, furibund după ce VAR a anulat după 5 minute golul marcat de UTA cu U Cluj: „E o imagine clară”

Adrian Mihalcea s-a dezlănțuit după UTA - U Cluj 0-2. Antrenorul arădenilor critică faptul că golul marcat de Marius Coman a fost anulat după intervenția VAR.
Iulian Stoica
22.11.2025 | 18:36
Adrian Mihalcea, furibund după UTA - U Cluj 0-2. Sursă foto: sportpictures
U Cluj s-a impus în deplasarea de la Arad, scor 0-2. Golurile partidei au fost marcate de Lukic și Cristea în repriza a 2-a. În minutul 25 al întâlnirii, Coman a înscris, însă VAR a anulat reușita după 5 minute de așteptări. Ce a spus Adrian Mihalcea despre ofsaidul găsit de arbitrul video.

La scurt timp după fluierul final, Adrian Mihalcea a transmis că imaginea golului anulat este clară, iar Marius Coman nu se afla în ofsaid. Tehnicianul arădenilor e de părere că meciul a fost pierdut nemeritat.

„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie. Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.

Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă.

Dar sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine”, a declarat Mihalcea la flash-interviu, conform Digi Sport.

Arbitrul de centru a fost Marcel Bîrsan, asistat la linii de Mihăiță Necula și Cosmin Vătămanu, iar în camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete ca arbitru principal și Andrei Antonie ca asistent.

Cum stau cele două echipe în clasamentul din SuperLiga după UTA – U Cluj 0-2

Cristiano Bergodi își continuă parcursul foarte bun la U Cluj și a ajuns la trei victorii din patru posibile în SuperLiga. „Șepcile roșii” se află pe treapta a 8-a, cu 23 de puncte, la doar două lungimi distanță de Farul.

De cealaltă parte, UTA nu a reușit să lege al treilea succes consecutiv. Arădenii sunt cu o poziție sub U Cluj, pe 9, cu 22 de puncte acumulate. Elevii lui Adrian Mihalcea se pregătesc de deplasarea la Sibiu, pentru meciul cu Hermannstadt de etapa viitoare.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
