Adrian Mihalcea, gata să plece de la echipă după UTA – Csikszereda! Gesturile pe care le-a făcut după meci

UTA a reușit să se impună în fața celor de la Csikszereda, 1-0, în runda cu numărul 8 din play-out, iar antrenorul Adrian Mihalcea a făcut gesturi sugestive la finalul confruntării.
Bogdan Cioara
08.05.2026 | 21:00
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Adrian Mihalcea, cel care a venit la UTA în vara trecută, pare că nu va mai rămâne la formația arădeană și pentru sezonul viitor, drept dovadă fiind și comportamentul său de la finalul partidei câștigate cu Csikszereda, 1-0, de pe teren propriu.

Adrian Mihalcea ar putea pleca de la UTA după doar un sezon

Ultima partidă de acasă din acest sezon pentru cei de la UTA a fost una cu final fericit, după ce Hakim Abdallah a punctat în ultimele minute ale meciului, cu un șut de la marginea careului, iar bucuria de după ce s-au scurs cele 90 de minute a fost una care a ridicat și semne de întrebare pentru fanii grupării gazdă.

Adrian Mihalcea a sărbătorit golul atacantului său printr-un sprint făcut de la banca de rezerve până la peluză, acolo unde se bucurau jucătorii, iar tehnicianul a simțit nevoia să fie alături de elevii săi într-un moment simbolic. Antrenorul UTA-ei a fost extrem de apreciat de suporteri pentru munca depusă în acest sezon, mai ales că existau mulți oameni care erau sceptici cu privire la potențialul său de a aduce rezultate.

Totuși, acestea au venit, iar arădenii nu au emoții în privința retrogradării, ba mai mult, ei ar fi putut participa în barajul pentru cupele europene, însă nu au licență și astfel nu pot să aibă această șansă. Situația instabilă din punct de vedere financiar a clubului îl face pe Mihalcea să fie decis să nu mai stea și pentru sezonul viitor, el având mai multe gesturi prin care parcă își lua adio de la suporteri după meciul cu Csikszereda. În drumul spre vestiare a făcut plecăciuni în fața fanilor în semn de mulțumire pentru susținerea avută.

Mihalcea a anunțat că va avea o discuție cu conducerea clubului UTA

Înainte de meciul cu Csikszereda, la conferința de presă, Adrian Mihalcea a anunțat că viitorul său la UTA e unul cu semnul întrebării.

„Voi avea o discuție după acest meci cu cei din conducere și cred că atunci se va clarifica situația. Am de gând să pregătesc foarte bine meciul cu Ploiești și atunci vom avea săptămâna viitoare o discuție. Mă cunoașteți, adică nu voi nega sau nu vă voi minți legat de ceea ce se va discuta. Dar după meciul de la Ploiești. E acum important că a fost o săptămână mai scurtă și n-am avut timp să ne întâlnim săptămâna asta.

(Ce ați vrut să spuneți când ați indicat că v-ar plăcea să antrenați o echipă cu șanse reale la play-off?) Nimic altceva decât de a avea această posibilitate, la un moment dat, aici sau în altă parte. Acest lucru depinde și de un buget mai mare, și de o stabilitate, și de o organizare mult mai bună a tuturor factorilor implicați. Și ca și jucător, acum ca și antrenor de ceva timp, tind de fiecare dată, în fiecare an, la mai mult. Și cred că până la urmă am urmat niște pași normali și dacă la un moment dat cred că pot face pasul și mai sus, îl voi face. Dar nu voi sări etapele”, a spus Mihalcea.

A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
