Adrian Mihalcea, în fața unei noi premiere înainte de UTA – Dinamo! Precedentul a fost cu FCSB!

Fost jucător al „câinilor roșii”, Adrian Mihalcea se vede pus în situația de a-și înfrunta fosta echipă. După ce în urmă cu câteva săptămâni se declara „dinamovist până în măduva oaselor”, tehnicianul „Bătrânei Doamne” vrea să o învingă pe Dinamo și să bifeze încă o premieră personală, după izbânda împotriva FCSB la scor de neprezentare.

Mihalcea o ridică în slăvi pe Dinamo

Cel care a reușit să înscrie 69 de goluri în 181 de partide pentru Dinamo, între anii 1996 – 2001 și în 2005, a avut doar cuvinte de laudă despre formația din Șoseaua Ștefan cel Mare.

„Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului. Dinamo are un joc efecient, consistent. Rezultatele din ultima perioadă le oferă o încredere și mai mare, de aceea meciul va fi și mai dificil. Dar, ținând cont de perioada prin care trecem (n.r., o singură înfrângere și 4 victorii în ultimele 6 partide din campionat ), cred că ne putem ridica la nivelul celor de la Dinamo”,

Acesta și-a lăudat și omologul de pe banca echipei care tocmai a urcat pe locul 2 în Superliga.

„Ce a făcut mister Kopic din Dinamo este de remarcat și de aplaudat. Au jucători de o calitate superioară de la mijloc în sus, plus că în zona defensivă au adevărate „turnuri”, sunt agresivi și cu talie. În plus, au și bancă”, este radiografia lui Mihalcea despre viitoarea adversară a arădenilor.

Ce așteaptă Adrian Mihalcea de la meciul UTA – Dinamo

Mai sunt puține bilete la , care se va disputa sâmbătă seara, ora 20. E foarte probabil să avem sold out la acest meci, lucru care le convine de minune arădenilor.

„Deja au trecut câteva astfel de meciuri peste mine, când eram la Slobozia și la UTA, în turul campionatului (scor 1-1). Mereu îmi doresc să câștig, chiar dacă împotriva lor încă nu am făcut-o, așa că aștept acel moment.

Vom juca cu stadionul plin și sper să le oferim această bucurie suporterilor noștri”, a adaugat Mihalcea, obișnuit deja cu presiunea unui joc împotriva formației sale de suflet.

Unde se va da lupta pentru titlu?

Și, dacă în urmă cu câteva etape, spunea că a rămas dinamovist până în măduva oaselor, Adrian Mihalcea nu crede că un eșec al lui Dinamo la Arad ar putea să cântărescă decisiv în lupta pentru câștigarea campionatului.

„Cred că lupta pentru titlu se va da în play-off. Este mai puțin important acum pentru ei dacă se pierde meciul sau dacă se câștigă un punct. Noi vom încerca să avem cea mai bună versiunea a noastră, chiar dacă lista accidentaților a crescut”, a mai spus Adi Mihalcea, după ce Iacob și Vlăsceanu se adaugă lui Tzionis, Padula, Stolnik sau Matei pe tabelul jucătorilor indisponibili de la UTA.

Cine îl contrazice pe Mihalcea?

Fundașul stânga Din Alomerovic l-a contrazis pe Mihalcea, care de-a lungul sezonului a spus în dese rânduri că play-off-ul nu este un obiectiv în sine pentru UTA. Jucătorul nord-macedonean a afirmat la conferința de presă dinaintea partidei cu Dinamo că tocmai prezența între primele șase echipe din campionat este marele țel al roș-albilor de pe Mureș.

„Vrem să încheiem sezonul cu un joc bun. Avem noroc de faptul că jucăm acasă. Ne dorim victoria și cele trei puncte, pentru că am rămâne aproape de zona play-off, care este obiectivul nostru”, a punctat Alomerovic referitor la așteptările sale de la meciul dinaintea căderii cortinei fotblistice din acest an calendaristic.