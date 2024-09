Adrian Mihalcea, interviu înainte de Dinamo – Slobozia: „Florentin Petre e singurul dinamovist de acolo”. Exclusiv

Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a vorbit pentru FANATIK , echipa la care a cunoscut gloria ca jucător și pe care a și antrenat-o în 2020.

Adrian Mihalcea aprinde meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia: „Am primit injurii și alte lucruri”

Adrian Mihalcea a fost unul dintre cei mai importanți jucători din istoria modernă a lui Dinamo: 6 ani ca jucător, 181 de meciuri și 69 de goluri, un titlu de campion și trei cupe ale României. A ajuns să o antreneze pe Dinamo în martie 2020, însă s-a despărțit de „câini” la finalul sezonului. Actualul antrenor al Unirii Slobozia, orașul în care s-a născut, a prefațat întâlnirea cu echipa lui Zeljko Kopic.

Adi, urmează un meci important pentru tine și sentimental…

– Pentru mine și pentru echipă. Nu cred că va fi un meci spectaculos și nici nu îmi doresc să fie. Mă interesează să fim pragmatici și să scoatem un rezultat bun. Da, îl cataloghez un meci cu o încărcătură emoțională mai mare. Dar asta până când începe meciul, apoi nu mai contează foarte mult ce s-a întâmplat în trecutul meu.

Adrian Mihalcea are un gust amar în relația cu suporterii lui Dinamo: „Nu a fost tocmai o primire cordială”

Cum te aștepți să fii primit de suporteri?

– Cred că ar trebui să le-o adresezi lor. Ultima experiență când am fost antrenor la Gloria Buzău nu a fost tocmai o primire cordială. Nu generalizez însă, pentru că nu toată lumea s-a comportat așa. De la o parte dintre fani am primit injurii și alte lucruri. Dar nu vreau să mă victimizez.

Crezi că o să se întâmple la fel?

– Sunt în așteptare și eu. Am făcut totuși ceva pentru Dinamo. În orice fel voi fi primit, nu contează foarte mult pentru că îi înțeleg și știu că vor să câștige.

Adrian Mihalcea: „Dinamo e o echipă mult schimbată în bine ca joc față de sezonul trecut”

Cum ți se pare Dinamo în acest sezon?

– O echipă mult schimbată în bine ca joc față de sezonul trecut. Drept dovadă, se află pe un loc de play-off. Pentru mine ca viitor adversar e important de știut că pe teren propriu sunt clar favoriți. Sunt mult mai agresivi, preocupați mai mult de faza de atac, lucru care anul trecut nu se vedea.

Ți se pare Dinamo o surpriză?

– Nu știu cât de suprinzător e că sunt pe locul 6. Până la urmă Dinamo are un buget bun și a făcut o campanie de transferuri care să îi permită să se bată pentru primele șase locuri.

Adi Mihalcea nu crede că Dinamo va avea 6 absențe: „Nu ar trebui să se plângă”

– Nu știu dacă sunt chiar 6. Cel puțin unul dintre ei va juca. Ideea e că nu ar trebui să se plângă pentru că și eu am trei jucători importanți indisponibili și care au contat enorm în aceste 8 meciuri. De-aia ai nevoie de un lot mare, de-aia sunt jucători care își așteaptă și ei șansa și lucrurile astea contează mai puțin din experiența mea.

Ați început excelent campionatul, apoi un mic regres. Ești mulțumit?

– E vorba de muncă, de faptul că noi nu avem o presiune pusă din nicio altă parte, că am reușit să aduc jucători care înțeleg ce vreau de la ei și că sunt o nou-promovată, o echipă pentru care primul an contează foarte mult. Avem un număr de puncte bunicel și asta ne dă încredere pentru viitor. Nu e niciun fel de secret sau altă implicație.

Adrian Mihalcea: „Florentin Petre e singurul dinamovist adevărat din tot clubul”

Puteți trece peste Dinamo în clasament. Se pot bate la play-off în acest moment?

– Sunt câteva echipe bune, cam 8, care în orice moment se pot bate pentru play-off. Unele sunt însă acum în criză. Ei cred că pot face asta, cum și noi cred că putem să câștigăm în fața lor. Le doresc baftă, să își atingă obiectivul, dar pentru mine e important să plec neînvins de pe teren.

Cât de mult crezi că a contat venirea lui Florentin Petre la Dinamo?

– Păi e singurul dinamovist adevărat din tot clubul ăla dacă nu mă înșel. Contează ca imagine, la nivelul vestiarului și cred că aportul lui e destul de mare. Au făcut o mișcare extrem de importantă prin aducerea unui fost mare jucător precum Florentin Petre. Chiar ținem legătura și ne vom sta la povești înainte și mai ales după meci.

Cum a reușit Zeljko Kopic să redreseze Dinamo: „A avut stabilitate financiară”

Ce merit crezi că are Kopic?

– Experiența lui și stilul de muncă. A avut stabilitate financiară și susținere din partea celor din club. Se poate face performanță chiar dacă nu ai jucători de o certă valoare. Pentru ceea ce reprezintă Dinamo în fotbalul românesc merită să se bată cel puțin la play-off.

Când crezi că veți putea juca la Slobozia?

– Sunt tot felul de piedici puse cu aceste licitații. Nu știu exact când s-ar putea juca. Mie mi-ar plăcea ca la începutul anului viitor să revenim la Slobozia, mai ales că pentru noi, o echipă fără istorie, să jucăm și departe de casă fără suporteri e foarte greu. Dacă se va întâmpla asta, șansele noastre ar crește considerabil.

De ce nu s-ar întoarce să o antreneze pe Dinamo: „Nu vreau să fiu pe acea listă”

Are Unirea Slobozia forța să rămână în SuperLiga și în sezonul viitor?

– Pentru asta am muncim și am demonstrat în aceste 8 meciuri că ne putem ridica la un nivel bun. De ce să nu putem să ducem lupta asta în continuare? Ăsta e și obiectivul nostru și pentru noi ar fi ceva echivalent cu a câștiga campionatul. E greu când ești prima oară în Liga. Am speranțe, am încredere, am stabilitate și asta ne ajută mult.

Sincer, te gândești într-o zi să revii ca antrenor la Dinamo?

– După ce am plecat de la Dinamo am spus că aici trebuie să revină fostele glorii și jucători emblematici care merită să primească o șansă. Eu am avut-o, dar acum nu mă gândesc la o revenire și o spun clar și răspicat. Nu aș vrea să fiu pe acea listă.

4 ani au trecut de când Adrian Mihalcea a plecat de la Dinamo