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Adrian Mihalcea, antrenorul UTA Arad, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre victoria echipei sale, , obținută la meciul 100 din cariera sa de tehnician la nivelul primului eșalon. După un început de sezon dificil, victoria din etapa a 7-a a Superligii a adus moralul la cote înalte, Mihalcea subliniind importanța capitolului mental în succesul obținut.

Adrian Mihalcea: „I-am văzut pe jucători descătușați!”

Plănuiserăm un interviu în locuința sa de pe faleza Mureșului, însă cavalcada meciurilor campionat – cupă – campionat, întoarcerea dis-de-dimineață cu avionul din capitală, treburile de la birou, deplasarea la Lupeni din ziua următoare, precum și faptul că nu excelează în ale bucătăriei, au făcut ca întâlnirea noastră să aibă loc în apropiere, „la o terasă cu umbră și verdeață”. Tehnicianul, care , a vorbit despre cum a pregătit meciul cu FCSB și cum a fost posibilă victoria răsunătoare.

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Așadar, prima victorie pentru UTA în actuala stagiune a venit în deplasare, în fieful FCSB. Felicitări, Adi Mihalcea! Care este sentimentul unei astfel de reușite după o remiză albă acasă cu o nou promovată?

– Mulțumesc pentru felicitări! Sentimentul este unul foarte plăcut și încrezător în ceea ce va urma. Într-adevăr, veneam după un început de sezon cu rezultate nesatisfăcătoare și tocmai de aceea, importanța acestui meci pentru moralul băieților este la cote înalte. Jucând și în deplasare, în compania unei echipe bune, și câștigând într-o manieră destul de clară, aș zice, este și satisfacția profesională mai mare. Iar la final i-am văzut pe jucători, în sfârșit, descătușați.

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Care a fost cheia partidei?

– Au avut o ratare mare în startul meciului, apoi noi am înscris la prima mare ocazie avută. Am condus în premieră în acest campionat și cred că multor echipe le va fi greu să joace împotriva noastră după ce vom deschide scorul. Apoi, după ce ne-au egalat, imediat după pauză, reacția băieților a fost incredibilă și am înscris imediat. Acolo s-a decis meciul, deși au fost mai multe momente cheie. Noi știm ce avem de făcut, dar am fost și capacitați mental 100%.

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A forțat atacul și atunci când UTA conducea pe tabelă

O inspirație mi s-a părut introducerea lui Sinani și trecerea la 4-4-2, la 2-1 pentru UTA. Alții poate s-ar fi retras în defensivă. Această mutare a dus la 3-1, iar zarurile erau aruncate…

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– Așa este, însă această mutare a fost oarecum forțată de accidentări. Practic, nu aveam mijlocași, iar Sinani era singura soluție în atac. Mă bucur că a ieșit bine, iar sistemul cu două vârfuri de atac a însemnat consfințirea victoriei noastre.

UTA a avut prestații solide și la Craiova, 80 de minute, apoi la Cluj Napoca, în meciul cu „U” sau acasă cu Rapid. Deși nu s-au obținut victorii în aceste partide, mentalul jucătorilor a rămas la cote ridicate. Ai vreo explicație?

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– A rămas la cote ridicate, dar nu așa cum mi-aș fi dorit. Am avut atât discuții individuale, cât și colective, prin care băieții să înțeleagă faptul că pot alerga și pot realiza lucruri frumoase dacă nu își pun singuri presiunea rezultatului, a rezultatelor legate, și așa mai departe. Dacă la acestea se adaugă micile probleme personale, se poate ajunge la o neîncredere totală. Cred, însă, că după această perioadă mai puțin fastă, odată cu această victorie vom avea o perioadă lungă de meciuri cu rezultate bune.

Cum veți gestiona victoria cu FCSB, astfel încât echipa să nu se vadă câștigătoare înainte de începerea meciului următor, în Cupa României, miercuri la Lupeni, împotriva unei echipe de eșalon inferior? Adică să nu cadă în extrema cealaltă.

– Avem puțini jucători valizi după accidentările lui Oaidă, Pitu, Odada și Pospelov, iar aceste meciuri din trei în trei zile cu FCSB, Minerul Lupeni și Miercurea Ciuc le vom susține, în mare, cu aceeași echipă de start. Această primă victorie ne-a făcut mult bine și cred că vom face față oboselii pentru toate aceste trei meciuri.

Mihalcea susține că nu a simțit problemele financiare de la UTA, aflată în concordat financiar

Spuneai înainte de meciul cu FCSB, că și în cazul unei victorii, problemele de la echipă vor rămâne. Care sunt aceste probleme?

– În primul rând problemele de lot. Am avut patru mijlocași defensivi și a rămas doar Sota Mino, astfel încât am fost nevoit să îl retrag pe Roman lângă el.

Iar Papeau a prins locul numărului 10. A venit Ivanov, de la desființata Hermannstadt. Mai vine cineva?

– Vor mai veni doi jucători. Un mijlocaș închizător și unul de bandă. Vor veni suspendările, accidentările, iar subțirimea lotului, în lipsa unor achiziții, își va spune cuvântul, pentru că sezonul e lung.

Cât este de greu să antrenezi UTA, o echipă fără finanțator?

– M-am delimitat de partea administrativă și mi-am văzut doar de echipă. Anul trecut nici nu știam prea bine de problemele financiare, dar pot să-ți spun că nu am simțit, nu mi-a fost greu. Împreună cu conducerea încercăm să le oferim băieților cele mai bune condiții de pregătire, iar până acum nu au fost probleme care să deraieze echipa de la drumul ei.

Principala problemă a lui Adrian Mihalcea la UTA

Ce se poate învăța din experiența anului trecut, când la un moment dat, după un început bun, cu 7 partide fără eșec, a urmat o serie de 9 jocuri fără victorie?

– Am avut vreo patru 4 și 5 înfrângeri. Am perioada asta an de an. Înseamnă că este și o problemă a mea. E vorba de perioada sportivă individuală bună, dar raportată la colectiv. Pot exista jucători ieșiți din formă, dar să nu fie foarte mulți. Eu privesc partea plină a paharului, că ne-am revenit de fiecare dată, ori că am antrenat la Slobozia sau la UTA. Este mai degrabă o problemă contextuală, nu o problemă în sine.

S-a vorbit la un moment dat despre o ruptură în vestiar, că ai fi în conflict cu unii jucători. Cum stau lucrurile din acest punct de vedere?

– Nu există o problemă la nivelul vestiarului. Am spus eu o dată că nu găsesc „cheia” vestiarului, dar și vestiarul s-a schimbat față de anul trecut. Am discutat și s-a clarificat orice nelămurire de până acum. Prin urmare, nu au fost și nu sunt probleme între vestiar și mine.

Nici cu Tzionis?

– Lui Tzionis i-am spus la meciul cu Corvinul, când l-am înlocuit, că avem 10 secunde să facem schimbarea, după care riscăm să pierdem un minut. Nu a avut legătură cu vreo fază de dinainte, cum s-a speculat. Sunt atâția jucători care ratează sau greșesc o pasă, un șut, încât nu mă pot supăra pe un copil al meu.

Campionatul este încă la început, dacă vorbim de un total de 39-40 de etape. Poate UTA să aibă un obiectiv mai îndrăzneț decât anul trecut? Chiar a fost fixat un obiectiv de clasare pe locurile 1-6.

– Posibil că trebuia să fiu mai rezervat în declarații, prea m-am avântat. Dar când am declarat că putem ajunge în play-off, îi aveam valizi pe cei patru accidentați. Dacă nu existau aceste accidentări, noi eram mult mai bine față de cele 6 puncte pe care le avem acum. Acest lucru mi-a dat de gândit mai mult decât în sine.

Putem ajunge în acele locuri, care sunt la 4 puncte distanță, nu e nimic pierdut. Dar e bine să gândim și pe termen scurt, să nu mai facem prostia de anul trecut din Cupa României, când am schimbat aproape toată echipa, iar în campionat să avem un parcurs de regularitate bun. Trebuie să ne găsim ritmul și cadența pentru a obține acest lucru.