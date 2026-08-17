Adrian Mihalcea, la pământ după U Cluj – UTA 2-1: „Dezastru! Nu găsesc cheia problemei”

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut, UTA a fost una dintre echipele care au sperat la play-off până în ultimele etape. După ce a ratat clasarea în primele șase, arădenii au câștigat play-out-ului, deși acolo se afla și campioana en-titre la acea vreme, FCSB. Totuși, noua stagiune a început cum nu se putea mai rău pentru Adrian Mihalcea, iar UTA nu a adunat decât 2 puncte în primele cinci etape și se află pe penultima poziție în clasament.

Adrian Mihalcea, devastat după un nou eșec în U Cluj – UTA

Deși are nume interesante în lot, UTA nu reușește să găsească momentan cheia pentru a obține prima victorie în noul sezon de SuperLiga României. Arădenii au acumulat doar două puncte din primele cinci etape, iar Adrian În urma unei noi înfrângeri în meciul cu U Cluj, tehnicianul a recunoscut că a încercat toate metodele, dar că nu se va da bătut:

ADVERTISEMENT

„Suntem într-o perioadă dezastruoasă, şi mental, şi din punct de vedere al lotului, mulţi jucători care sub-performează, se vede, dar nu avem soluţii să-i schimbăm. Trec etapele şi de fiecare dată se întâmplă ceva în defavoarea noastră, luăm câte un punct doar aşa de ochii lumii. Nici procesul de pregătire nu merge cum îmi doresc.



Nu am găsit cheia problemei, stau de vorbă cu ei şi e totul bine, frumos, dar n-o găsesc, o s-o caut în continuare. Există posibilitatea să mai vină jucători, dar vor veni nepregătiţi. Mi-e şi frică să nu păţească la fel şi ei. Ei trebuie să realizeze că avem internaţionali, avem jucători care erau pe buzele tuturor sezonul trecut. Dacă am căzut după cinci etape, va fi greu. N-area treabă publicul, dacă te-au fluierat cei de la Cluj, cu atunci când eşti la minge”, a declarat Adrian Mihalcea, conform , după U Cluj – UTA 2-1.

Ce transferuri a făcut UTA în această vară

Pe lângă jucătorii care au impresionat în trecut, precum Alin Roman sau Hakim Abdallah, UTA s-a mai întărit în această perioadă, însă până în acest moment aportul lor nu se observă. Talentatul Alexi Pitu a fost repatriat după experiențele internaționale din Franța și Danemarca.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Marius Coman a fost transferat permanent după ce sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut de la Sepsi. Un alt jucător interesant care a semnat cu UTA în această vară este