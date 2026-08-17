Sport

Adrian Mihalcea, la pământ după U Cluj – UTA 2-1: „Dezastru! Nu găsesc cheia problemei”

Adrian Mihalcea nu găsește încă soluția prin care să redreseze corabia la Arad. Ce a spus tehnicianul „Bătrânei Doamne” după o nouă înfrângere în SuperLiga României
Ciprian Păvăleanu
17.08.2026 | 21:39
Adrian Mihalcea la pamant dupa U Cluj UTA 21 Dezastru Nu gasesc cheia problemei
ULTIMA ORĂ
Adrian Mihalcea, cu moralul la pământ după ce UTA a rămas fără victorie în SuperLiga. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Sezonul trecut, UTA a fost una dintre echipele care au sperat la play-off până în ultimele etape. După ce a ratat clasarea în primele șase, arădenii au câștigat play-out-ului, deși acolo se afla și campioana en-titre la acea vreme, FCSB. Totuși, noua stagiune a început cum nu se putea mai rău pentru Adrian Mihalcea, iar UTA nu a adunat decât 2 puncte în primele cinci etape și se află pe penultima poziție în clasament.

Adrian Mihalcea, devastat după un nou eșec în U Cluj – UTA

Deși are nume interesante în lot, UTA nu reușește să găsească momentan cheia pentru a obține prima victorie în noul sezon de SuperLiga României. Arădenii au acumulat doar două puncte din primele cinci etape, iar Adrian Mihalcea pare în pană de idei. În urma unei noi înfrângeri în meciul cu U Cluj, tehnicianul a recunoscut că a încercat toate metodele, dar că nu se va da bătut:

ADVERTISEMENT

„Suntem într-o perioadă dezastruoasă, şi mental, şi din punct de vedere al lotului, mulţi jucători care sub-performează, se vede, dar nu avem soluţii să-i schimbăm. Trec etapele şi de fiecare dată se întâmplă ceva în defavoarea noastră, luăm câte un punct doar aşa de ochii lumii. Nici procesul de pregătire nu merge cum îmi doresc.
 
Nu am găsit cheia problemei, stau de vorbă cu ei şi e totul bine, frumos, dar n-o găsesc, o s-o caut în continuare. Există posibilitatea să mai vină jucători, dar vor veni nepregătiţi. Mi-e şi frică să nu păţească la fel şi ei. Ei trebuie să realizeze că avem internaţionali, avem jucători care erau pe buzele tuturor sezonul trecut. Dacă am căzut după cinci etape, va fi greu. N-area treabă publicul, dacă te-au fluierat cei de la Cluj, cu atunci când eşti la minge”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro, după U Cluj – UTA 2-1.

Ce transferuri a făcut UTA în această vară

Pe lângă jucătorii care au impresionat în trecut, precum Alin Roman sau Hakim Abdallah, UTA s-a mai întărit în această perioadă, însă până în acest moment aportul lor nu se observă. Talentatul Alexi Pitu a fost repatriat după experiențele internaționale din Franța și Danemarca.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

De asemenea, Marius Coman a fost transferat permanent după ce sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut de la Sepsi. Un alt jucător interesant care a semnat cu UTA în această vară este Jayson Papeau, francezul care a impresionat în perioada sa petrecută în România pentru Rapid. 

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Verdict din interior despre Aymen Boutoutaou la FCSB. „Nu uitați de exemplul lui...
Fanatik
Verdict din interior despre Aymen Boutoutaou la FCSB. „Nu uitați de exemplul lui Ngezana”. Exclusiv
Decizia UEFA pentru Istvan Kovacs după scandalul uriaș din Champions League
Fanatik
Decizia UEFA pentru Istvan Kovacs după scandalul uriaș din Champions League
Denis Drăguș nu se lasă! Câți bani solicită internaționalul român pentru a avea...
Fanatik
Denis Drăguș nu se lasă! Câți bani solicită internaționalul român pentru a avea cale liberă către FCSB
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas uluit: 'Un adevărat domn, era de altă clasă!'
Primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez » De...
gsp.ro
Primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez » De ce au organizat-o în living
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el...
Antena3 CNN
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
Digisport.ro
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
FOTO Wizz Air va lansa noi curse din România, de la noul aeroport...
Clever Media
FOTO Wizz Air va lansa noi curse din România, de la noul aeroport din Brașov
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din...
zf.ro
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!