Adrian Mihalcea le promite un meci infernal ilfovenilor la returul barajului de promovare/menținere în SuperLiga dintre Unirea Slobozia și FC Voluntari: „Avem tot lotul valid!”

Unirea Slobozia se pregătește de meciul retur din barajului de promovare/menținere în SuperLiga, după ce Adrian Mihalcea a transmis un mesaj important înaintea partidei care va decide soarta ambelor echipe.

Deși , Adrian Mihalcea a transmis foarte clar că are întreg lotul valid și chiar toți jucătorii, indiferent de poziția lor, sunt motivați să dea totul până la fluierul final.

Unirea Slobozia reușea sezonul trecut să promoveze direct după ce a câștigat Liga 2 și nu își dorește să revină în eșalonul secund după doar o stagiune în Superliga. Tehnicianul ialomițenilor știe că FC Voluntari este favorită, însă este gata să demonstreze tuturor luni cât de bine s-a pregătit echipa sa.

„Este meciul sezonului!”

„Clar pentru noi este meciul sezonului ținând cont de conjunctura celor întâmplate, am ajuns în fața unei finale, va fi o partidă dificilă, așa cum a fost și prima manșă, ținând cont de rezultatul din tur, echipa din Voluntari pare favorită, dar noi în tot acest play-out am fost doar cu sabia deasupra capului și de multe ori am reușit să scoatem rezultate extrem de valoroase, lucru pe care îl vom încerca și în partida de luni.

Adevărul e că în tot acest an a lipsit extrem de mult ajutorul suporterilor, cele câteva partide în care am avut fanii lângă noi, le-am și câștigat, nu departe de ultimul joc jucat la Clinceni, cel cu Sepsi, cel care ne-a dat posibilitatea de a avea încă două meciuri pentru a ne menține, acest lucru s-a și întâmplat.

„Avem tot lotul valid, avem și mai multe opțiuni, și în primul 11, și de pe bancă! Suntem mai uniți ca niciodată”

Le mulțumesc pentru tot ce au făcut, pentru sacrificiile lor, îi aștept mâine în număr cât mai mare, să ne împingă de la spate, să reușim să câștigăm și să ne menținem și pentru anul viitor în Liga 1.

Ca niciodată, avem tot lotul valid, avem și mai multe opțiuni, și în primul 11, și de pe bancă. Ne-am antrenat foarte bine, am înțeles ceea ce avem de făcut. Contrar tuturor zvonurilor, că echipa ar fi dezbinată, suntem mai uniți ca niciodată. Veți vedea lucrul acesta, luni.”, a declarat Adrian Mihalcea, conform

