Adrian Mihalcea, măcel după FC Botoșani – UTA 2-0: ”Am fost ceva rău de tot. Ar fi putut să fie 5-0 sau 6-0”

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Eșecul fără drept de apel din partida FC Botoșani – UTA 2-0 îl îngrijorează pe Adrian Mihalcea mai ales că pe arădeni îi așteaptă un program dificil. Antrenorul ”Bătrânei Doamne” a criticat atitudinea pe care au avut-o jucătorii săi, dar a vorbit și de numeroasele absențe din cauza accidentărilor.

Reacție virulentă a lui Adrian Mihalcea după FC Botoșani – UTA 2-0

Imediat după , Adrian Mihalcea a recunoscut că formația sa a făcut un joc departe de așteptări, iar FC Botoșani ar fi putut să mai marcheze și alte goluri.

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”A fost o prestație mult, mult sub așteptările avute. Această pauză competițională ne-a dat peste cap. Am fost ceva rău de tot. Pe lângă toate problemele, Omar El Sawy mi-a spus astăzi (n.r. – sâmbătă, 10 octombrie), înainte de meci, că a simțit ceva. L-am ținut pe bancă doar ca să nu ne facem de râs.

Ne-am prezentat foarte modest. Îngrijorarea mea este pentru ceea ce va urma. Nu știu dacă vom putea recupera din jucători (n.r. – pentru etapa următoare) și cred că o să jucăm cu cei din generația 2009. , iar situația aceasta este îngrijorătoare.

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Atitudinea a făcut diferența în acest meci. Adversarii au alergat pentru orice minge și s-au bătut pentru fiecare balon. Noi am fost sub așteptări. Nu am avut niciun pic de agresivitate. Am făcut greșeli de poziționare, de anticipare. Le-am făcut pe toate. Scorul reflectă o realitate falsă. Ar fi putut să fie 5-0 sau 6-0, fără niciun fel de problemă și ne-am fi făcut de râs”, a declarat Mihalcea, la flash interviu.

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Mihalcea, deznădăjduit după prestația de la Botoșani

Tehnicianul celor de la UTA este conștient de faptul că echipa va suferi și în următoarele jocuri dacă se va prezenta așa cum a făcut-o la Botoșani și consideră că prestația din această rundă este una de coșmar.

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”Am arătat rău, rău de tot. Ei au scăpat de patru ori singuri cu portarul. Nu am arătat deloc bine. Mă îngrijorează partea asta mai mult, legată de problemele medicale. Spuneau că au simțit ceva. Sper să nu fie altceva.

Avem un program teribil pe viitor. E teribil ce se întâmplă! Vom suferi! Dacă vom avea o atitudine similară, nu vom avea nicio șansă! Parcă jucătorii au venit din vacanță. Azi ar trebui să plângem, pentru ceea ce am arătat”, a spus Adrian Mihalcea.

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Program UTA în următoarele trei etape

După înfrângerea din meciul cu FC Botoșani, UTA a coborât pe locul 11 în clasamentul SuperLigii, cu 12 puncte. Pentru arădeni urmează o partidă pe teren propriu cu CFR Cluj, iar apoi două jocuri în deplasare cu FC Argeș și Dinamo.