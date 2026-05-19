Adrian Mihalcea, mesaj pentru oamenii de afaceri din Arad și autorități după ce a câștigat play-out-ul în fața lui FCSB: „Nu se poate face performanță fără bani!”

După mai multe discuții cu conducerea clubului, . Antrenorul se gândește la depășirea obiectivului din acest an și lansează un mesaj factorilor de decizie din club și din orașul de pe Mureș: „Fotbal se poate face fără bani, dar performanță, nu!”.

Asta în contextul în care jucătorii au două luni restanțe salariale, iar staff-ul tehnic pe care îl conduce nu mai puțin de patru (!), fapt pentru care a tras un semnal de alarmă pe durata primei părți a întâlnirii cu formația din localitatea natală.

UTA, cel mai bun parcurs de la promovare

S-a încheiat un sezon în care UTA a reușit, cu tine pe bancă, cel mai bun parcurs de la promovarea din 2020. Și anume, 43 de puncte în sezonul regular și 17 în play-out. Care ar fi primele concluzii după acest nesperat loc 7?

– Într-adevăr, a fost un sezon bun, greu în același timp, în care ne-am atins obiectivul. Locul 7 și cel mai bun punctaj înseamnă rodul muncii al acestui grup unit, în contextul în care am plecat în vară. Mă refer la schimbările de jucători, de strategie, reușind să ducem sezonul la capăt într-un mod foarte bun.

În ultimele săptămâni ai avut sentimente contradictorii privind rămânerea ta la UTA, chiar dacă mai ai contract încă un sezon?

– Poate am fost înțeles greșit. Una e să îți dorești mai mult, consider că e normal acest lucru, înțeleg și că există un buget limitat, dar a trebuit să punem la punct niște detalii. Faptul că, uneori, îmi spun nemulțumirea, face parte din felul meu de a fi. Cu toate declarațiile care au fost, echipa a mers pe o linie dreaptă, corectă. Faptul că nu am spus clar aceste detalii, pe care le discut cu conducerea, a lăsat un semn de întrebare privind continuitatea mea la echipă. Dar eu am contract în continuare cu UTA.

Adrian Mihalcea: „Niște lucruri trebuiau puse în ordine!”

La fel cum jucătorii au contract și pleacă, există posibilitatea ca și antrenorul să aibă o ofertă și să fie transferat de la un club! Poate aici plana un semn de întrebare?

– Vorbim ipotetic. Nu am avut nicio ofertă! Și când am spus că nu sunt sigur dacă voi rămâne, nu am spus că plec undeva. Niște lucruri trebuiau, însă, puse în ordine.

Cum te-a convins Alexandru Meszar să rămâi? Știm că este un bun orator…

– Nu m-a convins prin calitățile dânsului de orator. A fost o discuție în care ambele părți ne-am spus opiniile, ce vrem să facem anul viitor și dacă putem să o facem. Cred că trebuie să fim mai uniți, mai conectați.

Sunt promisiuni că vor fi condiții de mai bine în sezonul următor? Mă refer la bugetul de transferuri, la fondul de salarii…

– Promisiunile se pot respecta sau nu. E vorba de context, de conjunctură, înțeleg și partea aceasta. Am ajuns la un acord conform căruia se vor face sacrificii pentru a păstra nucleul de bază al echipei și pentru a face transferuri, pentru că nu toți jucătorii vor rămâne. Iar ei știu acest lucru.

Adrian Mihalcea: „Fotbal se poate face fără bani, dar nu și performanță!”

Ce înseamnă faptul că nu ai stat pe bancă în prima repriză a meciului de la Slobozia?

– Nu aș vrea să mai comentez acest lucru.

Ai făcut-o imediat după meci. Am înțeles că e vorba de bani, de promisiuni nerespectate, de la ultima voastră discuție.

– Dacă s-a înțeles e ok, dar nu aș vrea să mai detaliez, pentru că aceste lucruri trebuie rezolvate în familia UTA.

Personal ai vrut să demonstrezi ceva la acest meci?

– Nu se pune problema așa, pentru că nu este o luptă unu la unu. Mi se pare absurd să vorbim de jocuri corecte. În acest caz, înseamnă că au fost suspiciuni.

Chiar au fost, la fiecare meci.

– Luni a fost o nebunie totală, nu se mai practică așa ceva, ca pe vremuri. Ca dovadă că am jumătate de inimă frântă, dar nu e cazul să ne gândim la altceva, decât la corectitudine din partea noastră.

60.000 de euro, prețul lui Sepsi pentru Marius Coman

Prin comparație cu UTA, patronul FCSB a declarat că echipa lui nu avea de ce să tragă în meciul de la Sibiu. Iată că este posibilă și o altă abordare!

– E fix problema celor de la FCSB. Pentru noi contează acei bani de la televiziune în plus, față de locul 8. Ce fac alții la alte echipe, nu e treaba mea.

Spune-mi, rămâne Coman la UTA și în sezonul viitor? Sunt ultimele zile în care trebuie achitată acea clauză de 60.000 de euro către Sepsi Sf. Gheorghe.

– Lucrul acesta nu mai depinde de mine, dar eu sper să se reușească menținerea lui. Am lucrat atât cu Alexandru Meszar, cât și cu Codru Grădinariu la cristalizarea lotului pentru sezonul viitor, iar Coman este unul dintre cei cu care îmi doresc să lucrez și la anul. Anul viitor va fi mai greu decât anul acesta, iar cei care au dus greul ar trebui să rămână, ca împreună cu cei care vor veni să ducă echipa cel puțin la același nivel.

Adrian Mihalcea: „La UTA este mare nevoie de susținere financiară”

Îți este teamă că pe parcursul sezonului ar putea să apară o reducere a bugetului, din cauza acestei stări de concordat financiar (n.r., 275.000 de euro este suma trimestrială plătită de UTA la ANAF și Primăria Arad până spre finalul anului 2028), prin care trece clubul?

– Sunt conștient că există limite, că nu ne putem întinde cât vrem noi, dar nu am de unde să știu acest lucru.

Ai un mesaj pentru mediul de afaceri din Arad, care ezită să vină lângă echipă?

– Și pentru privați, dar și pentru autoritățile locale, pentru că este mare nevoie de susținere financiară. Eu nu sunt arădean, dar la ce emulație există din partea suporterilor, cu mai mulți bani am putea să ne batem la cupele europene. Fotbal poți să faci fără bani, dar performanță, nu! Asta e realitatea! Îți împingi limitele cât poți, dar la un moment dat intervine valoarea. Iar valoarea se plătește.

Urmează o binemeritată vacanța. Unde o vei petrece?

– Va fi o vacanță activă, pentru că vom fi pe telefoane, atât eu, cât și conducerea. Nu am stabilit încă, dar cred că va fi Grecia.