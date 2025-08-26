Adrian Mihalcea, mesaj pentru suporterii Stelei după ce UTA i-a eliminat pe „militari” din Cupa României Betano: „Asta voi considera toată viața. Dacă vrea lumea să mă înjure, să o facă”

. Alin Roman și Hakim Abdallah au punctat pentru „Bătrâna Doamnă”, care și-a asigurat locul în faza grupelor. Antrenorul Adrian Mihalcea a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Adrian Mihalcea după Steaua – UTA 0-2

UTA nu a avut o partidă ușoară la București contra Stelei, însă arădenii au obținut calificarea după două goluri marcate în ultimul sfert de oră. Mai întâi, Alin Roman l-a învins pe Frănculescu cu un șut extraordinar de la distanță, iar Hakim Abdallah a stabilit scorul final, 2-0, în urma unei combinații cu Marinos Tzionis.

Adrian Mihalcea a analizat victoria obținută de UTA. „Calificarea era importantă, m-am temut de meciul acesta. Meciurile de Cupă sunt tratate cu o intensitate foarte mare. Am făcut schimbările, noi am jucat vineri, vom juca iar vineri. Nu puteam juca cu toți titularii. Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am atins. Urmează acum să ieșim din ele. Ne axăm pe Cupă, este o competiție unde putem câștiga un trofeu mai ușor.

Știam că dacă aveam posesia vor claca pe final. Am deblocat jocul printr-o execuție fenomenală, apoi am dominat și a venit și golul al doilea. Putea veni și al treilea. Mă bucur pentru băieți că au înțeles mesajul, să ne calificăm, acum ne pregătim pentru următorul meci”, a declarat tehnicianul, conform .

Adrian Mihalcea, mesaj pentru fanii Stelei

Înainte de duelul din Ghencea, , afirmație care i-a înfuriat pe fanii celor de la CSA. Tehnicianul a revenit asupra subiectului la finalul meciului. „E o întrebare banală pusă unui dinamovist. Nu vreau să-i supăr pe cei de la CSA, nu vreau să-i supăr nici pe cei de la FCSB.

Am considerat, consider și voi considera toată viața că echipa continuatoare a celei care a câștigat Liga Campionilor este FCSB. Am doar o părere, dacă vrea lumea să mă înjure, să o facă cât dorește. Chiar nu m-au înjurat. Am avut un singur dialog, l-am aplanat. E bine când mă înjură o rivală, înseamnă că am făcut și eu ceva în fotbalul acesta”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul partidei.