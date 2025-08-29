Sport

Adrian Mihalcea mută presiunea în terenul advers înainte de Rapid – UTA: „Totul va fi numai și numai pe plus”

Rapid - UTA se va disputa în etapa a 8-a din SuperLiga. Adrian Mihalcea a prefațat duelul dintre vecinele din clasamentul SuperLigii.
Iulian Stoica
29.08.2025 | 10:44
Adrian Mihalcea muta presiunea in terenul advers inainte de Rapid UTA Totul va fi numai si numai pe plus
ULTIMA ORĂ
Adrian Mihalcea, optimist înainte de Rapid - UTA. Sursă foto: sportpictures

UTA a impresionat în acest debut de sezon în SuperLiga. Arădenii ocupă treapta a 3-a din clasament după primele 7 runde și se pregătesc de duelul cu Rapid, din etapa a 8-a. Ce a spus Adrian Mihalcea înaintea acestui meci.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea, încrezător înainte de Rapid – UTA: „Ce se va întâmpla va fi numai și numai pe plus”

În conferința premergătoare partidei Rapid – UTA, Adrian Mihalcea s-a arătat extrem de relaxat și a transmis că echipa sa va ieși numai pe plus, asta mai ales după calificarea în grupele Cupei României. Tehnicianul a ținut să evidențieze forma bună a giuleștenilor, dar a menționat că și echipa sa a arătat bine în acest start de sezon. Totodată, Mihalcea a recunoscut că s-ar mulțumi și cu un egal în acest duel.

„În momentul de față nu cred că ar trebui să ne raportăm la statistici. Jucăm într-adevăr împotriva unei echipe valoroase, care până în momentul de față nu a pierdut și, drept dovadă, are un început de campionat foarte bun. Dar, ca de fiecare dată, venim pregătiți. Nu există un secret al parcursului nostru, există în schimb multă muncă și determinare.

ADVERTISEMENT

Pentru noi, ceea ce se va întâmpla va fi numai și numai pe plus. Nu cred că putem vorbi de oboseală, știam programul, am încercat și la meciul de cupă să am grijă de jucătorii cu mici probleme. Suntem foarte optimiști, suntem într-o perioadă extrem de bună și lucrul acesta se vede și în rezultate. Deci, practic, suntem cu moralul foarte ridicat.

„Știm cine suntem, știm ce club reprezentăm! Suntem setați doar pe ceea ce se întâmplă în teren”

Nu cred că există doar o zonă a terenului sau doar un jucător periculos. În momentul de față, Rapidul are o echipă echilibrată, care se organizează foarte bine defensiv și cu jucători de calitate în atac. Deci pericolul poate veni de oriunde, trebuie să fim pregătiți în orice moment de o astfel de situație.

ADVERTISEMENT
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în...
Digi24.ro
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet

Nu cred că pentru un meci contra Rapidului în deplasare mai e nevoie de vreo motivație suplimentară sau de cuvinte în plus. Până la urmă, știm cine suntem, știm ce club reprezentăm. Suntem conștienți de atmosfera care va fi pe stadion, dar în același timp suntem și pregătiți de a da o replică bună.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Nu cred că mai este vorba de presiunea tribunelor la noi, jucăm aproape meci de meci cu stadionul plin. Am jucat contra celor de la Dinamo cu destul de mulți spectatori și cred că această atmosferă ostilă nouă ne ajută de a depăși emoțiile de început. Mulți dintre jucătorii mei au experiență și, credeți-mă, sunt setați doar pe ceea ce se întâmplă în teren”, a declarat Adrian Mihalcea.

Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul...
Fanatik
Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul la mine, că nu e debandadă!”
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League:...
Fanatik
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din Champions League: „Asta ne dorim”
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după...
Fanatik
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea...
iamsport.ro
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea gol al Craiovei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi...
viva.ro
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!