Adrian Mihalcea mută presiunea în terenul advers înainte de Rapid – UTA: „Totul va fi numai și numai pe plus”

UTA a impresionat în acest debut de sezon în SuperLiga. Arădenii ocupă treapta a 3-a din clasament după primele 7 runde și se pregătesc de . Ce a spus Adrian Mihalcea înaintea acestui meci.

Adrian Mihalcea, încrezător înainte de Rapid – UTA: „Ce se va întâmpla va fi numai și numai pe plus”

În conferința premergătoare partidei Rapid – UTA, Adrian Mihalcea s-a arătat extrem de relaxat și a transmis că echipa sa va ieși numai pe plus, . Tehnicianul a ținut să evidențieze forma bună a giuleștenilor, dar a menționat că și echipa sa a arătat bine în acest start de sezon. Totodată, Mihalcea a recunoscut că s-ar mulțumi și cu un egal în acest duel.

„În momentul de față nu cred că ar trebui să ne raportăm la statistici. Jucăm într-adevăr împotriva unei echipe valoroase, care până în momentul de față nu a pierdut și, drept dovadă, are un început de campionat foarte bun. Dar, ca de fiecare dată, venim pregătiți. Nu există un secret al parcursului nostru, există în schimb multă muncă și determinare.

Pentru noi, ceea ce se va întâmpla va fi numai și numai pe plus. Nu cred că putem vorbi de oboseală, știam programul, am încercat și la meciul de cupă să am grijă de jucătorii cu mici probleme. Suntem foarte optimiști, suntem într-o perioadă extrem de bună și lucrul acesta se vede și în rezultate. Deci, practic, suntem cu moralul foarte ridicat.

„Știm cine suntem, știm ce club reprezentăm! Suntem setați doar pe ceea ce se întâmplă în teren”

Nu cred că există doar o zonă a terenului sau doar un jucător periculos. În momentul de față, Rapidul are o echipă echilibrată, care se organizează foarte bine defensiv și cu jucători de calitate în atac. Deci pericolul poate veni de oriunde, trebuie să fim pregătiți în orice moment de o astfel de situație.

Nu cred că pentru un meci contra Rapidului în deplasare mai e nevoie de vreo motivație suplimentară sau de cuvinte în plus. Până la urmă, știm cine suntem, știm ce club reprezentăm. Suntem conștienți de atmosfera care va fi pe stadion, dar în același timp suntem și pregătiți de a da o replică bună.

Nu cred că mai este vorba de presiunea tribunelor la noi, jucăm aproape meci de meci cu stadionul plin. Am jucat contra celor de la Dinamo cu destul de mulți spectatori și cred că această atmosferă ostilă nouă ne ajută de a depăși emoțiile de început. Mulți dintre jucătorii mei au experiență și, credeți-mă, sunt setați doar pe ceea ce se întâmplă în teren”, a declarat Adrian Mihalcea.