Adrian Mihalcea nu e impresionat că UTA a revenit de la 0-3 cu Universitatea Craiova: „Nu mă ascund după acest punct”. Antrenorul a anunțat noi transferuri

Cele două echipe au remizat 3-3 după ce oltenii conduceau cu 3-0 în minutul 80. Adrian Mihalcea a fost mulțumit de atitudinea elevilor săi, însă revenirea din repriza secundă nu l-a făcut să uite prestația foarte slabă din prima jumătate. Noul tehnician al arădenilor a anunțat noi transferuri.

Un ochi plânge, altul râde pentru Adrian Mihalcea după UTA – Universitatea Craiova 3-3. Ce a spus după meciul nebun de la Arad

Dacă totul părea rezolvat pentru Universitatea Craiova după 2-0 la pauză, golul lui Andrei Ivan, marcat imediat după reluarea partidei, elimina dubiile până și celor mai pesimiști fani. Cu toate acestea, băieții lui Mirel Rădoi nu au reușit să păstreze rezultatul, deși conduceau cu trei goluri diferență în minutul 80.

UTA a reușit să înscrie prin trei jucători veniți recent la Arad, iar trupa lui Adrian Mihalcea a izbutit să smulgă un punct din partida contra echipei de pe locul 3 al stagiunii trecute. Antrenorul „Bătrânei Doamne” nu s-a ascuns după acest rezultat, deși remiza îi avantajează echipa.

„E destul de dificil să nu te gândești la 2-0 la pauză că e una din zilele alea când va fi un dezastru. Am avut această tresărire de orgoliu pe final, am stat mai bine din punct de vede fizic și lucrul acesta a contat. Per total, în afară de punctul care mă mulțumește enorm, jocul a lăsat de dorit. Nu mă ascund în spatele niciunui punct, jocul nu a fost așa cum mi-am dorit. Mă bucură evoluția bună a celor care au venit de curând. Avem nevoie de timp, nu ne cunoaștem, nu putem duce 90 de minute.

Am fost atât de haotici la un moment dat încât nici nu am mai intervenit, am lăsat totul să curgă. Vor mai urma astfel de momente, dar dacă reacționăm la fel de bine nu va fi o problemă. I-am felicitat la final pentru că au crezut în ei”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul partidei, conform

Adrian Mihalcea așteaptă întăriri la Arad

Antrenorul celor de la UTA a tras concluziile după prima partidă oficială a acestui sezon și este sigur că mai are nevoie de întăriri. Mihalcea are încredere totală în conducerea arădeană și speră că

„Nu vreau să intru în niciun fel de detaliu, transferuri trebuie să urmeze, altfel n-o să reușim mare lucru. Suntem în discuții, săptămâna viitoare vor mai veni jucători, însă vor veni nepregătiți. Greul îl vom duce cu aceiași baieți în etapele următoare. Important este ca cei din conducere să reușească să aducă jucătorii care să ne ridice calitativ jocul”, a mai spus Adrian Mihalcea pentru sursa citată anterior.