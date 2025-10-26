Sport

Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – UTA 4-0: „E umilitor pentru toți”

Adrian Mihalcea a oferit primele declarații după FCSB - UTA 4-0. Antrenorul arădenilor a mărturisit că este umilitor modul în care elevii săi au pierdut duelul în fața campioanei.
Iulian Stoica
27.10.2025 | 00:11
Adrian Mihalcea nu sa ferit de cuvinte dupa FCSB UTA 40 E umilitor pentru toti
ULTIMA ORĂ
Adrian Mihalcea, dezamăgit după FCSB - UTA 4-0. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără prea mari probleme în etapa a 14-a din SuperLiga, UTA încasând nu mai puțin de 4 goluri pe „Arena Națională”. Ce a spus Adrian Mihalcea după umilința aplicată de echipa campioană.

Adrian Mihalcea, umilit după FCSB – UTA

La scurt timp după fluierul final din FCSB – UTA 4-0, Adrian Mihalcea și-a găsit cu greu cuvintele. Antrenorul a mărturisit că se simte umilit, iar același lucru ar trebui să îl perceapă și jucătorii săi. Tehnicianul arădenilor a transmis că echipa trece prin momente grele și speră că partida cu Metaloglobus nu va arăta la fel de rău.

ADVERTISEMENT

„E oribil ce se întâmplă, ca un vis urât din care nu ne trezim. Nu știu ce aș putea să vorbesc. E al treilea meci pe care îl jucăm în 10 oameni. E greu. Nici mental nu stăm bine. Se simte doar la meci.

E umilitor și pentru mine ca antrenor. E umilitor și ar trebui să se gândească și ei. Atât de buni am fost în primele etape și așa slabi suntem acum sau am avut noroc atunci? Am jucători de echipă națională. Și ei se află într-o bulă negativă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

E și greu să găsești acum vreo scuză. Am fi penibili. Așteptăm declicul acela și nu vine. Avem o săptămână grea. Dacă și Metaloglobus ne dă patru, ar trebui să facem șir indian și să plecăm cu trenul de la Arad”, a declarat Adrian Mihalcea, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

Mihalcea speră că situația se va schimba la UTA

În continuare, Adrian Mihalcea a mărturisit că a schimbat maniera în care comunică cu elevii săi și speră că lucrurile se vor schimba în urma acestui eșec cu FCSB.

„În ultima perioadă nu fac ce doresc. Avem și problema cu suspendările. Trebuie să reflectăm la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Tot am schimbat, tot o să schimb. Trebuie să fim proaspeți în continuare.

ADVERTISEMENT

Vom mixa iarăși încât să arătăm bine din punct de vedere fizic. Doar jucătorii pot ieși din starea asta. Eu m-am schimbat, vorbesc lucruri pozitive, dar nu merge nimic.

E totul anapoda. Cât de adâncă să fie această Groapă a Marianelor. Am trăit vremuri mult mai grele. Împreună cu mine, trebuie să ne schimbăm. Avem două examene și trebuie să câștigăm. Știam că FCSB e o echipă care se poate transforma. Noi arătăm rău. Azi a fost doar un joc-școală”, a mai spus Adrian Mihalcea.

Gigi Becali a dezvăluit suma incredibilă pe care a plătit-o pentru transferul mult...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit suma incredibilă pe care a plătit-o pentru transferul mult dorit! 400.000 de euro a virat doar săptămâna trecută
Singurul jucător pe care Gigi Becali l-a certat după FCSB – UTA 4-0:...
Fanatik
Singurul jucător pe care Gigi Becali l-a certat după FCSB – UTA 4-0: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!”
Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a...
Fanatik
Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a înscrie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul atacant recunoaște: l-a scuipat pe Florin Prunea! 'Eram frustrat'
iamsport.ro
Fostul atacant recunoaște: l-a scuipat pe Florin Prunea! 'Eram frustrat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!