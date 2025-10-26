Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – UTA 4-0: „E umilitor pentru toți”

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără prea mari probleme în etapa a 14-a din SuperLiga, UTA încasând nu mai puțin de 4 goluri pe „Arena Națională”. Ce a spus Adrian Mihalcea după umilința aplicată de echipa campioană.

Adrian Mihalcea, umilit după FCSB – UTA

, Adrian Mihalcea și-a găsit cu greu cuvintele. Antrenorul a mărturisit că se simte umilit, iar același lucru ar trebui să îl perceapă și jucătorii săi. Tehnicianul arădenilor a transmis că echipa trece prin momente grele și speră că partida cu Metaloglobus nu va arăta la fel de rău.

„E oribil ce se întâmplă, ca un vis urât din care nu ne trezim. Nu știu ce aș putea să vorbesc. E al treilea meci pe care îl jucăm în 10 oameni. E greu. Nici mental nu stăm bine. Se simte doar la meci.

E umilitor și pentru mine ca antrenor. E umilitor și ar trebui să se gândească și ei. Atât de buni am fost în primele etape și așa slabi suntem acum sau am avut noroc atunci? Am jucători de echipă națională. Și ei se află într-o bulă negativă.

E și greu să găsești acum vreo scuză. Am fi penibili. Așteptăm declicul acela și nu vine. Avem o săptămână grea. Dacă și Metaloglobus ne dă patru, ar trebui să facem șir indian și să plecăm cu trenul de la Arad”, a declarat Adrian Mihalcea, conform .

Mihalcea speră că situația se va schimba la UTA

În continuare, Adrian Mihalcea a mărturisit că a schimbat maniera în care comunică cu elevii săi și speră că lucrurile se vor schimba în urma acestui eșec cu FCSB.

„În ultima perioadă nu fac ce doresc. . Trebuie să reflectăm la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Tot am schimbat, tot o să schimb. Trebuie să fim proaspeți în continuare.

Vom mixa iarăși încât să arătăm bine din punct de vedere fizic. Doar jucătorii pot ieși din starea asta. Eu m-am schimbat, vorbesc lucruri pozitive, dar nu merge nimic.

E totul anapoda. Cât de adâncă să fie această Groapă a Marianelor. Am trăit vremuri mult mai grele. Împreună cu mine, trebuie să ne schimbăm. Avem două examene și trebuie să câștigăm. Știam că FCSB e o echipă care se poate transforma. Noi arătăm rău. Azi a fost doar un joc-școală”, a mai spus Adrian Mihalcea.