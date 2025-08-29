Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – UTA 2-0: „Vom lucra până vor înțelege exact ce avem de făcut”

După ce a remizat două etape la rând, UTA Arad a suferit și primul eșec din cadrul acestui sezon. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea , formația alv-vișinie reușind o prestație perfectă în fața propriilor suporteri.

Adrian Mihalcea nu și-a iertat jucătorii după eșecul cu Rapid: „Ne-au dominat”

La câteva zile după ce , UTA a pierdut pe terenul celor de la Rapid, în disputa care a deschis etapa a opta din SuperLiga României. Arădenii au ajuns la trei partide consecutive fără victorie în campionat, prestația din Giulești fiind una destul de modestă.

Adrian Mihalcea a vorbit la flash-interviu despre greșelile individuale ale jucătorilor săi, dar a scos în evidență și pierderea lui Andrea Padula, care a ieșit accidentat încă din prima repriză . Antrenorul „Bătrânei Doamne” a felicitat formația giuleșteană pentru felul în care s-a exprimat pe teren.

„Primele impresii, în seara asta nu am făcut un meci strălucit. O primă repriză foarte slabă, ne-au dominat, am făcut multe greșeli individuale. Am revenit de la cabine un pic mai bine, dar nu cu un joc prea mult schimbat. Am pierdut al doilea om important din apărare în minutul 20. Lucrul acesta se vede.

Felicit echipa Rapidului. O calitate superioară față de ce am arătat astăzi. Ne-am dorit să mergem mai departe și în Cupă, dar contrar așteptărilor, azi nu ne-am prezentat bine. Este devreme să mă gândesc dacă acel meci ne-a afectat fizic sau nu. Totul este mental și trebuie să reușești să-ți depășești condiția dacă vrei să te bați la obiective importante”.

Adrian Mihalcea: „Vom lucra până vor înțelege exact ce avem de făcut”

„Este prima înfrângere după 8 etape, lucrurile sunt ok în momentul de față. Vom exersa în continuare. Pierdem puncte pe aceste nesincronizări, e vorba de responsabilitate când e vorba de marcaj om la om. Vom lucra până vor înțelege exact ce avem de făcut. Nu știu dacă 2-0 sau 3-0 schimba ceva la pauză.

Meciul s-a câștigat de către echipa gazdă la atitudine și plus valoare la duelurile unu la unu. Trebuie să fim echilibrați, e foarte ușor să cazi în partea cealaltă și să nu reușești să câștigi mai multe meciuri, dar nu știu cât de conștienți sunt suporterii noștri de traseu, au înțeles situația și nu cred că se gândeau așa departe.

Obiectivul este acela de a câștiga puncte, vom încerca să reîncepem de la meciul următor de acasă seria victoriilor”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit .