Adrian Mihalcea nu se lasă păcălit de Marius Șumudică înainte de UTA – CFR Cluj: „Este o strategie!”

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Înainte de partida UTA – CFR Cluj, care va avea loc duminică, de la ora 18:15, și reprezintă un duel al celor mai galonate echipe ale provinciei, cu 6, respectiv 8 titluri de campioană a României, tehnicienii celor două formații au abordări diferite. Dacă Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul formației din Gruia, a declarat că obiectivul formației sale este evitarea retrogradării, în replică, Adrian Mihalcea (50 de ani), șeful corpului tehnic al „Bătrânei Doamne” din Arad, spune că aceasta este doar o strategie, menită să ia presiunea de pe umerii jucătorilor săi. Antrenorul UTA-ei a vorbit și despre absențele cu care se confruntă formația arădeană.

Adrian Mihalcea crede că obiectivul lui Marius Șumudică, evitarea retrogradării, este doar o strategie

Dacă Marius Șumudică a spus că echipa sa are un sezon de tranziție, în care încearcă doar să se salveze de la retrogradare, deși este la un singur punct de play-off în clasament, Mihalcea are o altă părere. „Este o strategie, dar cumva scot din context acest lucru și mă axez doar pe jocul echipei. Chiar arată bine, chiar dacă au pierdut cu U Cluj (n.r. 1-3), au avut o primă repriză foarte bună, apoi la FC Argeș (n.r. victorie cu 1-0) au controlat tactic o mare parte din meci și puteau să mai înscrie.

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Este o strategie a clubului, a antrenorului, dar ceea ce am văzut la ei mă face să cred că aceste lucruri nu ating echipa. Au un joc consistent. În zona de atac au jucători cu calitate și tocmai de aceea trebuie să fim foarte bine atât mental cât și fizic pentru a câștiga acest meci”, a fost de părere Adrian Mihalcea, la conferința de presă premergătoare acestui derby al provinciei.

Cum a numit-o Adrian Mihalcea pe CFR Cluj

Tehnicianul arădenilor nu a contenit cu laudele la adresa adversarei de duminică. Nu a fost ocolit din analiză nici , pe care-l consideră un veritabil strateg. „CFR este o echipă bună. Au pierdut o serie de jucători în ultima perioadă, dar au reușit să se reinventeze și par, cel puțin în ultimele două meciuri, o echipă bună.

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Cred că numai cine nu vrea să vadă acest lucru nu spune că se va bate la play-off cu siguranță. Este o echipă bine organizată defensiv, cu un antrenor cu mare experiență și un foarte bun strateg”, a fost opinia antrenorului de la UTA despre următoarea adversară care va descinde pe Arena „Francisc Neuman”. Marius Șumudică și-a început al doilea mandat la cu o partidă disputată pe stadionul din Arad, împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, înainte ca nou-promovata să își mute meciurile de pe teren propriu la Petroșani. „Feroviarii” au suferit un eșec dur în acel joc, 0-3.

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Continuă problemele la UTA. Ce jucători vor rata meciul cu CFR Cluj

După ce Dorobanțu și Ouaneh au acuzat accidentări în pauza competițională, „roș-albii” de pe Mureș au în continuare probleme în alcătuirea primului unsprezece. Samuel Gueulette și Omar El Sawy acuză accidentări și prezența lor în teren la meciul cu CFR Cluj este mai degrabă improbabilă. „Noi trebuie să răspundem prin atitudine, care ne-a lipsit la Botoșani (n.r. înfrângere cu 2-0). Cu siguranță vom avea patru jucători pe linia de fund. L-am pierdut și pe Gueulette, din cauza programului pe care l-a avut la echipa națională (n.r. a Rwandei).

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Pauza competițională ne-a afectat foarte mult. Îl avem doar pe Sabău ca fundaș dreapta. În plus, Omar acuză o durere și că nu vrea să riște. Vom vedea cine va fi jucătorul respectiv”, a mai spus Mihalcea despre soluția pe care o are în defensivă, un jucător care a împlinit chiar în această săptămână 17 ani.