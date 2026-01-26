Sport

Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid! „Doamne ferește. Nu o să ne dăm la o parte"

Adrian Mihalcea a prefațat duelul Rapid – UTA din Superliga și a vorbit despre obiectivele arădenilor, lupta pentru play-off și posibilul debut al lui Olimpiu Moruțan.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 07:45
Adrian Mihalcea i-a pus gând rău Rapidului. Ce spune antrenorul de la UTA despre Olimpiu Moruțan
Adrian Mihalcea i-a pus gând rău Rapidului. Ce spune antrenorul de la UTA despre Olimpiu Moruțan
Rapid se va duela cu UTA, luni seara, în Superliga României. Adrian Mihalcea, antrenorul echipei din Arad, a prefațat duelul cu gruparea din Giulești și a spus câteva cuvinte despre Olimpiu Moruțan, jucătorul care, în urmă cu doar câteva zile, a semnat cu formația lui Gâlcă.

UTA – Rapid, meciul care încheie runda în Superliga

Partida care închide etapa de Superliga se anunță una extrem de interesantă. Universitatea Craiova și Dinamo și-au câștigat meciurile din această rundă și au pus presiune pe giuleșteni, care nu vor să rămână în spatele rivalelor la titlu, iar suporterii își doresc un succes.

UTA, în schimb, este una dintre echipele care se bat pentru un loc de play-off în Superliga. Arădenii au arătat bine după reluarea campionatului, iar Adrian Mihalcea speră ca elevii săi să facă un meci mare și să obțină un rezultat pozitiv în fața celor de la Rapid.

Adrian Mihalcea i-a pus gând rău Rapidului. Ce spune antrenorul de la UTA despre Olimpiu Moruțan

Mai mult, antrenorul echipei din Arad a spus, la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, câteva cuvinte despre Olimpiu Moruțan, jucătorul pe care giuleștenii l-au prezentat oficial în acest weekend. Tehnicianul celor de la UTA vede multă calitate la mijlocaș, însă spune că va avea nevoie de timp până va reuși să fie decisiv.

„Discursul meu a plecat de la faptul că am fost întrebat tot timpul dacă avem ca obiectiv impus play-offul. Nu e cazul ca după fiecare meci să ne gândim la play-off. Nu există, în momentul de față, un obiectiv clar, spus, declarat, de play-off. Dar dacă drumul nostru ne va oferi această șansă, nu o să ne dăm la o parte. Însă, dacă, Doamne ferește, luăm trei bătăi la rând, ce facem, iar ne gândim la cum să scăpăm? Suntem liniștiți și focusați pe fiecare meci, băieții au înțeles acest lucru, e mai important să obținem trei puncte acum decât să ne gândim ce va fi peste o lună.

Dacă va debuta Moruțan? Este o întrebare la care aș vrea și eu un răspuns. A venit zilele acestea, de pregătit este pregătit, pentru că în Grecia, unde a evoluat pentru Aris Salonic chiar în ultima etapă, la finalul săptămânii trecute, campionatul este în plină desfășurare. În același timp, Rapid a câștigat ultimul meci cu anumiți jucători și mi-e greu să cred că se va schimba ceva, așa, pe repede înainte, doar pentru că au adus un jucător ca Moruțan. Ne-am luat ceva informații despre adversar, îl avem aici pe Luka Gojkovic, dar nu am un răspuns clar dacă va trebui să ne axăm pe Moruțan de la început sau pe parcursul meciului. Moruțan este un inter, un număr 10, ar putea juca și în spatele vârfului”, a declarat Adrian Mihalcea la conferința de presă.

