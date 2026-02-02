Adrian Mihalcea, omul care a revoluționat UTA: „Trebuie să-l felicităm!”. Ce contract are la Arad și ce obiective. Exclusiv

ADVERTISEMENT

UTA Arad a câştigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeş, obţinând o victorie uriaşă în lupta pentru play-off. Arădenii au 1 punct în minus față de U Cluj, echipă aflată de locul 6.

Ce contract are Adi Mihalcea la UTA Arad! Se poate prelungi automat

Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce contract are şi ce obiectiv i-a fost trasat în acest sezon:„

„Mihalcea are contract până în vară, care se va prelungi automat în cazul în care îşi îndeplineşte obiectivul. Adică să nu jucăm baraj. Să evităm retrogradarea fără baraj.

Are şanse mari să îşi prelungească înţelegerea. Trebuie să îl felicităm pe el, nu pe noi. Opinia publică nu a fost în totalitate pentru aducerea domnului Adi, dar noi am analizat de mult timp această oportunitate”, a spus Meszar.

Au strâmbat din nas la venirea lui Mihalcea: „Că vine de la Slobozia, că abia a scăpat de retrogradare”

Preşedintele „de facto” al celor d la UTA Arad susţine că multă lume a fost sceptică în momentul în care Mihalcea a fost instalat, având în vedere că , pe care abia a salvat-o de la rerogradare:

„Rezultatele dânsului nu au fost strălucite, dar au fost foarte bune având în vedere lotul şi condiţiile pe care le-au avut la Slobozia. Nu a fost contestat, dar se spunea că vine de la Slobozia, abia a scăpat de retrogradare.

Cu toate că am avut şi noi o perioadă de 8-9 meciuri fără victorie. Ne felicităm că nu am făcut nicio schimbare atunci, am lăsat lucrurile să se aşeze”, a spus Meszar la FANATIK SUPERLIGA.

