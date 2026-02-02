Sport

Adrian Mihalcea, omul care a revoluționat UTA: „Trebuie să-l felicităm!”. Ce contract are la Arad și ce obiective. Exclusiv

Adrian Mihalcea este omul care adus UTA Arad în lupta la play-off. Alexandru Meszar a dezvăluit la FANATIK SUPERLGA ce contract şi ce obiective are antrenorul.
Marian Popovici
02.02.2026 | 22:39
Adrian Mihalcea omul care a revolutionat UTA Trebuie sal felicitam Ce contract are la Arad si ce obiective Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mihalcea, omul care a revoluționat UTA: „Trebuie să-l felicităm!”. Ce contract are la Arad și ce obiective. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

UTA Arad a câştigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeş, obţinând o victorie uriaşă în lupta pentru play-off. Arădenii au 1 punct în minus față de U Cluj, echipă aflată de locul 6.

Ce contract are Adi Mihalcea la UTA Arad! Se poate prelungi automat

Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce contract are Adrian Mihalcea la UTA Arad şi ce obiectiv i-a fost trasat în acest sezon:„

ADVERTISEMENT

„Mihalcea are contract până în vară, care se va prelungi automat în cazul în care îşi îndeplineşte obiectivul. Adică să nu jucăm baraj. Să evităm retrogradarea fără baraj.

Are şanse mari să îşi prelungească înţelegerea. Trebuie să îl felicităm pe el, nu pe noi. Opinia publică nu a fost în totalitate pentru aducerea domnului Adi, dar noi am analizat de mult timp această oportunitate”, a spus Meszar.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile...
Digi24.ro
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate

Au strâmbat din nas la venirea lui Mihalcea: „Că vine de la Slobozia, că abia a scăpat de retrogradare”

Preşedintele „de facto” al celor d la UTA Arad susţine că multă lume a fost sceptică în momentul în care Mihalcea a fost instalat, având în vedere că venea de la Slobozia, pe care abia a salvat-o de la rerogradare:

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de...
Digisport.ro
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro

„Rezultatele dânsului nu au fost strălucite, dar au fost foarte bune având în vedere lotul şi condiţiile pe care le-au avut la Slobozia. Nu a fost contestat, dar se spunea că vine de la Slobozia, abia a scăpat de retrogradare.

Cu toate că am avut şi noi o perioadă de 8-9 meciuri fără victorie. Ne felicităm că nu am făcut nicio schimbare atunci, am lăsat lucrurile să se aşeze”, a spus Meszar la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea, omul care a revoluționat UTA: „Trebuie să-l felicităm!”

Gigi Becali a recunoscut că îl vrea pe jucătorul dezvăluit de Fanatik: Macalou...
Fanatik
Gigi Becali a recunoscut că îl vrea pe jucătorul dezvăluit de Fanatik: Macalou de la U Cluj! Update exclusiv
Transylvania Open 2026. Victorii pentru Sorana Cîrstea și Emma Răducanu în primul tur
Fanatik
Transylvania Open 2026. Victorii pentru Sorana Cîrstea și Emma Răducanu în primul tur
Gigi Becali, dialog încins în direct cu Vali Moraru și Decebal Rădulescu: „Dumneata...
Fanatik
Gigi Becali, dialog încins în direct cu Vali Moraru și Decebal Rădulescu: „Dumneata nu vezi dacă e pentru FCSB! / Du-te la DNA și fă sesizare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie...
iamsport.ro
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie radicală în 2000, iar acum se văd rezultatele”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!