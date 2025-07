Adrian Mihalcea, plan surpriză înainte de U Cluj – UTA: „Să nu mai fiu antrenorul etapei”

După thrillerul de pe , scor 3-3, arădenii se pregătesc pentru prima deplasare din actuala stagiune. Lotul „Bătrânei Doamne” s-a îmbogățit în aceste zile cu doi jucători. Mino Sota (30 de ani), de la Sepsi Sf. Gheorghe și Luca Mihai (21 de ani), fost jucător al Gloriei Buzău sunt noile achiziții ale arădenilor.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea a explicat de ce nu mai vrea să fie antrenorul etapei și după U Cluj – UTA

Adrian Mihalcea spune că echipa pe care o antrenează este cu picioarele pe pământ după . „Nu am arătat bine primele 45 de minute, am făcut unele greșeli. A venit Mino Sota, mai avem poziții care nu sunt dublate: un atacant, un jucător la mijlocul terenului și un under. Campionatul este destul de lung și avem nevoie de jucători. Îmi doresc să continuăm seria rezultatelor pozitive, asta e clar”, sună dorința lui Mihalcea înainte de meciul de sâmbătă.

Numirea în fruntea echipei ideale din runda inaugurală nu îl dă pe spate pe antrenorul de la UTA. Mai importante decât această titulatură sunt rezultatele propriei echipe. „Mi-ar plăcea să nu mai fiu antrenorul etapei, iar echipa mea să câștige aproape de fiecare dată. Important este cum termini, nu cum începi. Eventual la final să fiu antrenorul campionatului, așa da!”, este o prioritate a celui care pregătește formația din urbea de pe Mureș.

ADVERTISEMENT

Fidel unor anumite principii de joc, cel care a reușit o salvare miraculoasă de la retrogradare în sezonul trecut pe banca Unirii Slobozia spune că nu se abate de la ideile sale în perspectiva întâlnirii din deplasare cu U Cluj. „Nu îmi schimb ideile tactice în funcție de adversar. Avem opțiuni, se întoarce și Zsori. În afara lui Dragoș, nu avem probleme medicale de durată. Contează și latura emoțională, după primul meci (n.r., 3-3 acasă cu U Craiova, după 0-3) suntem bine, acum vrem să aducem jucătorii la un nivel bun fizic și tactic”, a opinat Mihalcea.

Adrian Mihalcea, înainte de U Cluj – UTA: „Cei care au venit au adus plus valoare”

Cât despre adversari, șeful corpului tehnic de la UTA are doar cuvinte de laudă. „Universitatea Cluj este o echipă bună a campionatului nostru, una care săptămâna viitoare va juca în cupele europene (n.r., cu Ararat Armenia, în premliminariile Europa League). Știu că a schimbat mulți jucători, dar cei care au fost aduși au venit cu un plus valoare. Au același antrenor (n.r., Ioan Ovidiu Sabău), unul pe care eu îl stimez extrem de mult”, apreciază noul antrenor al arădenilor.

ADVERTISEMENT

Mihalcea nu crede că alb-negri vor menaja unii jucători pentru duelul din cupele europene. Chiar dacă s-ar întâmpla așa, valoarea lotului le-ar permite clujenilor să alinieze o formație de start redutabilă.

ADVERTISEMENT

„Că nu joacă Nistor și e Fabry, că nu joacă Fabry și e Murgia, credeți-mă că au un lot extrem de valoros. Este o echipă care se bazează pe posesie, cu jucători de atac fantastici, care a înscris cel mai mult în prima etapă. Au avut probleme de efectiv în linia defensivă dar au soluții, au echilibru și cred că pot gestiona și meciul cu noi și cel din cupele europene”, a conchis Adrian Mihalcea la conferința de presă premergătoare partidei.