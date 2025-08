Adrian Mihalcea, reacție spumoasă după Petrolul – UTA 1-2: ”Nu am ce să le reproșez atacanților, eu am ratat mai mult decât toți la un loc”

Deși a obținut victoria în partida Petrolul – UTA 1-2 și echipa sa a rămas neînvinsă în startul acestui sezon, Adrian Mihalcea a reacționat neașteptat și a anunțat că nu vrea să le dea prea mari speranțe suporterilor.

Prima reacție a lui Adrian Mihalcea după succesul din Petrolul – UTA 1-2

Imediat după încheierea întâlnirii de la Ploiești, din , tehnicianul arădenilor s-a arătat deranjat de faptul că jucătorii săi se mulțumesc cu puțin, deși au valoare de a obține mult mai mult.

”Un meci greu. Nu am început bine partida. Am avut multe dueluri pierdute, au și dat un gol cu o execuție pe care o pregătisem. Am revenit în joc. E o victorie importantă contra unei echipe destul de bune, au avut o posesie net superioară.

Continuăm această serie și ne bucură. Jucătorii mei au calitate, dar își impun niște limite care o să le facă rău. Ușor, ușor, creștem, adunăm puncte și asta e cel mai important”, a declarat Mihalcea, la .

Mihalcea nu se entuziasmează după începutul de sezon

Antrenorul ”Bătrânei Doamne” s-a ținut de glume când a fost întrebat de ratările elevilor săi în jocul de la Ploiești, însă a redevenit serios când a vorbit despre duelul din runda următoare cu liderul Farul.

”Așteptăm să vină și ceilalți băieți și să întregim lotul. Trăiesc intens meciurile și pare că exagerez, dar sunt trăiri sincere. Nu e ușor să jucăm aceste meciuri, dar este plăcut. Eu am ratat mai mult decât toți la un loc, așa că nu am ce să le reproșez atacanților. Mă gândesc la meciul următor și să nu pierdem.

Nu vreau să le dau speranțe oamenilor prea devreme. Ar trebui să-și dea seama că este doar începutul și că putem avea o cădere, la un moment dat. Întâlnim Farul în următorul meci, liderul. Acesta este țelul meu, să mențin această linie”, a spus Adrian Mihalcea.

Alin Roman și-a regăsit pofta de fotbal la Arad

Mijlocașul Alin Roman, autorul golului prin care UTA a plecat cu toate cele 3 puncte de la Ploiești, a recunoscut cu fair-play că formația arădeană nu a făcut cel mai strălucit joc și s-a impus și cu o doză de noroc.

”Un meci foarte greu. Din punctul meu de vedere nu am făcut un meci foarte bun. Poate cu puțină șansă am luat cele 3 puncte. Face parte din joc. Mă simt bine aici, toți m-au primit bine. Mi-au redat plăcerea să joc fotbal cei de aici.

E început de sezon, eu zic că trebuie să o luăm pas cu pas să adunăm puncte. Trebuie să o luăm pas cu pas, vedem la jumătatea campionatului. Prin multă muncă facem aceste rezultate. Mă bucur că am marcat și am luat cele 3 puncte”, a afirmat Roman.

Costache, declarație de dragoste pentru UTA

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, atacantul Valentin Costache a decis să rămână la UTA și este fericit cu alegerea făcută.

”A fost un meci foarte, foarte greu. Știam că o să suferim. În repriza a doua, ei au dominat, dar noi am avut ocaziile pe contraatac. E cel mai frumos sentiment când dai totul, te aperi și câștigi cu 2-1. La gol, știam că Marinos (n.r. – Tzionis) are câteva fente, mișcări din corp, știam ce urmează să facă și m-am dus exact unde știam că va ajunge mingea.

Mă felicit că am rămas la UTA. Sunt aici și cu gândul doar la ceea ce avem de făcut. Vreau să ajut la obiectivul nostru. Putem să visăm, e gratis, nu costă nimic. Ne place să muncim, să fim serioși, să ne dăm viața pe teren. Chiar simt că avem un grup frumos, și tocmai de aceea am ales să rămân. Fotbalul la Arad e spectaculos”, a precizat Costache.