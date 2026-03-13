Adrian Mihalcea, reacție surpriză după UTA – Hermannstadt 3-2: „Am fost varză!”

În ciuda faptului că UTA Arad a câștigat vineri cu scorul de 3-2 meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt din prima etapă a play-out-ului SuperLigii, Adrian Mihalcea nu a fost pe deplin mulțumit de jocul prestat de echipa sa. Mai exact, două aspecte l-au deranjat în mod special pe tehnician.

Ce l-a deranjat pe Adrian Mihalcea la meciul UTA – Hermannstadt 3-2

Este vorba despre faptul că, în viziunea sa, jucătorii lui nu au stat deloc bine la capitolul posesie și nici în duelurile 1 contra 1 cu adversarii. Astfel, Mihalcea a catalogat drept „varză” modul în care UTA s-a prezentat la această partidă din aceste puncte de vedere. Pe de altă parte însă, antrenorul „Bătrânei Doamne” a avut și câteva aprecieri de făcut vizavi de „elevii” săi.

El a scos în evidență în mod special faptul că aceștia s-au dovedit a fi destul de inspirați în anumite momente importante ale jocului. De asemenea, Adrian Mihalcea a mai vorbit și despre spiritul de sacrificiu arătat în acest meci de jucătorii lui, chestiune care în opinia sa a contat extrem de mult în final în păstrarea avantajului de pe tabela de marcaj.

Ce a scos în evidență în mod special antrenorul „Bătrânei Doamne”

Nu în ultimul rând, antrenorul de la UTA a dat dovadă și de fair-play cu această ocazie și nu a uitat să menționeze că echipa din Arad a avut parte la această partidă și de o doză destul de mare de șansă. Chiar în debutul jocului, gazdele au trecut în avantaj după

„M-am obișnuit, nu? Deja cred că lumea aștepta un 3-3 spectaculos, să se dea gol în ultimul minut, din foarfecă. Sunt 3 puncte importante, 3 puncte care contează enorm. Astăzi nu a contat jocul, ci au contat doar punctele. Am jucat contra unei echipe bune și în revenire. S-a văzut și astăzi. A fost spectacol, a fost noroc, dar cu sacrificiu am reușit să câștigăm.

Așa vor fi meciurile. În momentul când nu mai ai nimic de pierdut, îți revine energia și iată că au pus și ei probleme. Până la urmă am condus ostilitățile, dar nu ca posesie sau ca dueluri, unde am fost varză, ci ca inspirație și ca noroc în unele momente. Contează. Aceste puncte contează enorm pentru noi.

Eu știu că nu am depus licența (n.r. pentru cupele europene). Din ce motive? Nu știu. Mă interesează mai puțin pe mine. Jucătorii trebuie să aibă în gând că poți să retrogradezi dacă nu ești atent”, a declarat Adrian Mihalcea cu ocazia flash-interviului acordat