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Extrem de fair-play, Adrian Mihalcea (50 de ani) a recunoscut superioritatea netă a adversarului în partida UTA – U Craiova 2-6. Tehnicianul a remarcat și gestul extraordinar al suporterilor arădeni care i-au aplaudat pe favoriți în ciuda eșecului drastic.

Ce a remarcat Adrian Mihalcea după UTA – U Craiova 2-6

Imediat după încheierea i, antrenorul ”Bătrânei Doamne” a vorbit la superlativ despre fanii formației pe care o antrenează și a menționat că prin alte părți, după o astfel de înfrângere rușinoasă, comportamentul spectatorilor ar fi fost total diferit.

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”Mă așteptam la personalitate, la curaj, dar nu am văzut așa ceva chiar dacă am întâlnit o echipă bună. Sper ca jucătorii să treacă peste această seară, pentru că vor veni și meciuri mai importante.

Lumea la Arad este foarte caldă și are prea mult respect față de noi după un astfel meci. Poate vin eu dintr-o zonă unde s-ar fi întâmplat altfel lucrurile, dar ei ne-au aplaudat. Îmi venea să plâng de necaz.

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Am fost cu gândul la revenirea de anul trecut, dar nu a mai fost să fie. Rămânem cu amărăciunea. Nu avem ce să facem decât să arătăm lumii, dar și nouă personal, că acesta a fost doar un accident. Craiova e puternică, nu există să nu joace 100%. Este o echipă solidă, fără niciun fel de alint adus lor, le dorim baftă și în Europa, să facă cât mai multe puncte”, a declarat Mihalcea, la flash interviu.

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Serie neagră pentru UTA

UTA a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în SuperLiga și se află pe locul 10 în clasament, cu 18 puncte. Arădenii speră să iasă din pasa neagră în următoarea etapă când vor întâlni în deplasare Oțelul Galați, într-o partidă programată duminică, 29 noiembrie, de la ora 15:00.

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De partea cealaltă, Universitatea Craiova a arătat încă o dată că este principala candidată la câștigarea titlului. După , oltenii s-au distanțat la trei puncte în fruntea clasamentului față de Dinamo, care pierdut în fața Petrolului.