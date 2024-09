Adrian Mihalcea, reacție vehementă după Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „Cum să fiu rasist? Nu l-am înțeles!”

Ialomițenii au fost învinși de tânărul Rareș Pop, autorul unei duble. Adrian Mihalcea a reacționat la finalul partidei.

Mihalcea, reacție vehementă după eșecul cu Rapid

Ialomițenii au închis etapa a 10-a din Superliga cu meciul de acasă cu Rapid. Nou-promovata nu i-a făcut față dorinței de victorie a giuleștenilor, obligați să câștige din cauza situației din clasament.

ADVERTISEMENT

Recent, Gabriel Lazăr a plecat de la Unirea Slobozia, acuzându-l pe Adrian Mihalcea de rasism, Tehnicianul a comentat întregul episod după meciul cu Rapid, ținând să nege acuzațiile jucătorului cu care a colaborat ani la rând.

„Și la Dinamo am pățit același lucru, poate că mulți dintre jucători nu sunt obișnuiți cu o astfel de atmosferă. Azi trebuia să avem noroc ca să scoatem punct, din păcate nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Nu am arătat la fel de uniți ca și meciurile trecute. Noi nu ne batem cu FCSB, Dinamo, Rapid. În afară de meciul cu CFR, când am fost dominați de la un capăt la celălalt, cu celelalte echipe am arătat în multe momente bine.

Face diferența valoarea individuală a jucătorilor. Petrila și cu Pop au făcut o demonstrație de fotbal. Am pierdut mijlocul, nu am dat nicio pasă importantă. Noi am încercat să aducem jucători care să ne ajute, la niște prețuri mai jos față de toate echipele din Superliga”, a spus Adrian Mihalcea după eșecul cu Rapid.

ADVERTISEMENT

„Nu l-am înțeles, dar este fix problema lui!”

„Gabi Lazăr a dorit să rupă contractul. Nu a fost dat afară, nu au fost altercații, nu a fost nimic. Cum să fiu rasist dacă eu am adus trei jucători la echipă iar cu el lucram de 7 ani. Nu l-am înțeles, dar este fix problema lui.

Atâta tevatură în jurul acestei echipe mici. Noi nu avem putere, nu arătăm ca un club mare, important, care să se se apere, noi suntem o echipă mică. Am înțeles că jumătate din bilete au fost false așa că nu cred că am făcut o rețetă financiară”, a mai spus tehnicianul Unirii Slobozia.

ADVERTISEMENT

Manea a semnalat o problemă la meciul cu Slobozia

Cristi Manea a semnalat după meciul cu Slobozia o problemă importantă din timpul partidei. „S-a văzut și în această seară că am jucat mult mai bine decât meciul trecut de acasă.

Și în meciul trecut am început foarte bine, dar am primit acel gol stupid și am avut plumb în ghete. Mingile erau cam dezumflate de la încălzire. Am simțit asta. Parcă mergea mai greu când am fost egalați și aveam nevoie de gol”, a spus Manea după meci.