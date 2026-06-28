Adrian Mihalcea „revoluționează” comunicarea la UTA. Cum și-a anunțat jucătorii despre plecarea în cantonament. Video

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UTA a pornit în dimineața zilei de duminică, 28 iunie, spre Catez ob Savi, Slovenia, pentru stagiul de pregătire din această vară. Arădenii au pornit la drum cu un lot de 25 de jucători. Pe cine se va baza Adrian Mihalcea la pregătirea oficială de dinaintea startului de sezon în SuperLiga.

UTA a plecat în cantonamentul din Slovenia

După , UTA a plecat oficial în cantonamentul din Arădenii se vor afla, timp de 12 zile, la Catez ob Savi, în sud-estul Sloveniei și vor pregăti cât pot de bine noul sezon,

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Adrian Mihalcea, cel care a convins conducerea după primul său sezon la UTA și , a rămas la formația de pe „Francisc Neuman”. Pentru a-și informa elevii pe care i-a luat în cantonament în legătură cu convocările făcute, UTA a postat un scurt videoclip pe pagina oficială în care prezintă cum antrenorul a creat un grup pe platforma whatsapp, intitulat „Autocarul spre Slovenia”, unde a adăugat toți membrii staff-ului și cei 25 de jucători.

Lotul de la UTA pentru cantonamentul de vară din Slovenia

. În lotul deplasat pentru acest cantonament se regăsesc și noile achiziții, precum Ouaneh, Sinani, Papeau, Dorobanțu, Pitu sau Oaidă. Iată toți jucătorii care au mers în Slovenia:

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Portari: Andrei Gorcea, Arpad Tordai și David Pavelea.

Fundași: Andrei Dorobanțu, Andrea Padula, Alexandru Benga, Dmytro Pospelov, Peter Ouaneh, Roland Sabău, Din Alomerovic.

Mijlocași: Richard Odada, Mino Sota, Răzvan Oaidă, Alexandru Hodoșan, Hakim Abdallah, Denis Ile, Andrei Tolcea, Alexi Pitu, Alin Roman, Jayson Papeau, Marinos Tzionis și Denis Țăroi.

Atacanți: Robert Baba, Ismet Sinani și Marius Coman

De asemenea, arădenii au deplasat în cantonamentul din Slovenia și întreg staff-ul tehnic și medical al echipei, în care se regăsesc următorii oameni: Adrian Mihalcea (antrenor principal, Sorin Rădoi (antrenor secund), Ștefan Boroş (antrenor secund), Flavius Moisa (antrenor de tranziție), Dan Țapoş (antrenor portari), Bogdan Hetco (preparator fizic), Darius Mihart (medic), Călin Petrică (kineto-terapeut), Nicolae Tomescu (kineto-terapeut), Dan Ifrim (maseur), Dan Chiorean (maseur), Dorin Stana (team manager), Tudor Vasil (team manager), Ciprian Petcuț (ofițer presă) și Sabin Faur (șofer).