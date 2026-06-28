Adrian Mihalcea „revoluționează” comunicarea la UTA. Cum și-a anunțat jucătorii despre plecarea în cantonament. Video

UTA a pornit în dimineața zilei de duminică, 28 iunie, spre Catez ob Savi, Slovenia, pentru stagiul de pregătire din această vară. Arădenii au pornit la drum cu un lot de 25 de jucători. Pe cine se va baza Adrian Mihalcea la pregătirea oficială de dinaintea startului de sezon în SuperLiga.
După reuniunea și antrenamentul desfășurat pe terenul ICRTI marți, 16 iunie, UTA a plecat oficial în cantonamentul din Slovenia, acolo unde și CFR Cluj se află deja și trage tare. Arădenii se vor afla, timp de 12 zile, la Catez ob Savi, în sud-estul Sloveniei și vor pregăti cât pot de bine noul sezon, al cărui program l-au aflat vineri, 26 iunie, când a avut loc tragerea la sorți a țintarului.
Adrian Mihalcea, cel care a convins conducerea după primul său sezon la UTA și a cerut sprijin financiar pentru echipă, a rămas la formația de pe „Francisc Neuman”. Pentru a-și informa elevii pe care i-a luat în cantonament în legătură cu convocările făcute, UTA a postat un scurt videoclip pe pagina oficială în care prezintă cum antrenorul a creat un grup pe platforma whatsapp, intitulat „Autocarul spre Slovenia”, unde a adăugat toți membrii staff-ului și cei 25 de jucători.
„Bătrâna Doamnă” a fost una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în mercato de vară. În lotul deplasat pentru acest cantonament se regăsesc și noile achiziții, precum Ouaneh, Sinani, Papeau, Dorobanțu, Pitu sau Oaidă. Iată toți jucătorii care au mers în Slovenia:
De asemenea, arădenii au deplasat în cantonamentul din Slovenia și întreg staff-ul tehnic și medical al echipei, în care se regăsesc următorii oameni: Adrian Mihalcea (antrenor principal, Sorin Rădoi (antrenor secund), Ștefan Boroş (antrenor secund), Flavius Moisa (antrenor de tranziție), Dan Țapoş (antrenor portari), Bogdan Hetco (preparator fizic), Darius Mihart (medic), Călin Petrică (kineto-terapeut), Nicolae Tomescu (kineto-terapeut), Dan Ifrim (maseur), Dan Chiorean (maseur), Dorin Stana (team manager), Tudor Vasil (team manager), Ciprian Petcuț (ofițer presă) și Sabin Faur (șofer).