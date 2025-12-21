Adrian Mihalcea s-a dat de gol după victoria cu Dinamo! Obiectivul îndrăzneț al celor de la UTA

ADVERTISEMENT

Până acum, la capitolul obiective, Mihalcea a vorbit de când este în curtea „Bătrânei Doamne” de Cupa României și de câștigarea a cât mai multe puncte în campionat. La acest ultim capitol UTA stă foarte bine, fapt care l-a făcut pe antrenorul de 49 de ani să își desconspire intențiile.

Adrian Mihalcea are obiective îndrăznețe cu UTA după 2-0 cu Dinamo

Echipa fanion a Aradului are un sezon excelent până acum. UTA a cucerit 32 de puncte după 21 de partide și bate la porțile play-off-ului. Arădenii au avut o revenire fantastică în ultima parte a campionatului, având o singură înfrângere în ultimele 7 partide, în care au cucerit 16 puncte, adică 76% din totalul punctelor puse în joc.

„Țin minte că ne dădeau retrogradați din prima etapă. Luptăm, eu mă hrănesc cu aceste lucruri. În continuare ne interesează punctele, cu 32 suntem tot în afara primelor 6 locuri. Punctele sunt multe, doar acest lucru mă mulțumește și trebuie să continuăm. Acum mă gândesc la vacanță, pentru că nu am mai avut vacanță de un an de zile. În vară am venit aici direct de la fosta echipă (n.r., Unirea Slobozia) și sunt și eu stors”, au fost lasând să se observe o mare dorință pentru o poziție între primele șase din clasament.

De fapt, acest lucru a fost menționat și de fundașul Din Alomerovic înaintea partidei, care spunea că obiectivul echipei este clasarea pe un loc de play-off.

Adrian Mihalcea, actor principal și într-o altă ipostază

Ca o paralelă, în ediția de campionat 2022-’23, UTA termina sezonul regular cu 27 de puncte și prindea „la mustață” barajul de supraviețuire / promovare în Superliga. Arădenii au întâlnit-o atunci la baraj pe Gloria Buzău, de care au trecut în dublă manșă, 0-0 și 5-1. Pe banca formației buzoiene se afla nimeni altul decât Adrian Mihalcea, care și-a înfruntat echipa la care avea să ajungă peste doi ani.

Secretul victoriei, blocarea lui Cârjan

a fost concentrată în scopul anihilării lui Cătălin Cîrjan. Mijlocașul care și-a făcut junioratul în fotbal la Arsenal Londra a avut o umbră pe teren în persoana lui Mino Sota, ajutat de Odada și Roman, practic fără plămâni în acest meci. Pe benzi Abdallah și Costache și-au îndeplinit bine rolurile în ambele faze, lucru care i-a surprins pe Zeljko Kopic și pe jucătorii săi.

„Am făcut niște alegeri bune, am reușit să îl blocăm pe Cîrjan. Am ales experiența pe posturile acelea (n.r., în detrimentul lui Hrezdac 24 de ani și Luca Mihai 22 de ani), am jucat cu alt under (n.r., Țuțu fundaș dreapta) și am preferat să-l țin pe Țăroi pe bancă”, a dezvăluit Mihalcea o parte din strategia la care a apelat pentru meciul cu Dinamo.