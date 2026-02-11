Sport

Adrian Mihalcea s-a jurat în conferinţă după ce UTA a fost acuzată de blat: „Mi-aș pune și viața la pariu!”

Adrian Mihalcea a avut o reacție fără precedent după ce UTA a fost acuzată de blat. Antrenorul arădenilor s-a jurat după ultimele reproșuri din jurul echipei.
Iulian Stoica
11.02.2026 | 12:28
Adrian Mihalcea sa jurat in conferinta dupa ce UTA a fost acuzata de blat Mias pune si viata la pariu
Adrian Mihalcea, reacție virulentă după ce UTA a fost acuzată de blat. Sursă foto: sportpictures
Deși era văzută drept una dintre pretendentele la play-off, UTA a pierdut ultimele două partide din SuperLiga, cu CFR Cluj și Csikszereda, iar mai multe voci au acuzat înfrângerile de blat. Adrian Mihalcea a reacționat după reproșurile venite înspre arădeni.

Adrian Mihalcea s-a jurat în conferinţă după ce UTA a fost acuzată de blat

Gloria Bistrița – UTA va avea loc în etapa a 3-a din grupa B a Cupei României. Dacă vor învinge, arădenii își vor asigura locul care duce mai departe în competiție.

În conferința de presă premergătoare meciului, Adrian Mihalcea a ținut să demonteze acuzațiile de blat aduse clubului. Antrenorul arădenilor a transmis că nu ar fi părtaș vreodată la un astfel de eveniment. Mai mult decât atât, Mihalcea s-a jurat pe viața lui pentru a sublinia că nu ar truca un joc de fotbal.

„Mi-aș pune și viața la pariu și mi-aș pune unu la unu cu oricare ar crede că eu, Adrian Mihalcea, ar face vreun blat, căci despre asta se vorbește, încât eu să pierd. Ca să mă justific față de ceva ce n-am făcut, mi-e imposibil.

Dar așa, ca să fie, mi-aș pune viața și mi-aș pune poate și viața familiei și viața prietenilor…Și să, nu știu, să rămânem așa lipiți pământului dacă lucrurile s-au făcut. Dar acum sunt păreri și păreri, sunt supărări”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Se mai fac blaturi în fotbalul românesc? Răspunsul lui Adrian Mihalcea

În continuare, Adrian Mihalcea a expus că în 2026 e aproape imposibil să mai truchezi un meci din prima ligă. Tehnicianul susține că vestea unui blat nu ar putea rămâne neauzită.

„Am văzut, nu numai la noi, am văzut încă trei meciuri din această etapă suspecte, dar nu suspecte, bănuite de oameni. Înțeleg altfel fenomenul ăsta și nu se mai poate.

Suntem în 2026, credeți-mă că e aproape imposibil sau s-ar auzi în secunda doi. Uitați lucrurile astea! Fiecare să-și zică părerea în continuare, știți foarte bine, aici suntem cei mai buni și apoi cei mai slabi, dar blat niciodată. Cu mâna pe inimă și în fața lui Dumnezeu”, a conchis Adrian Mihalcea.

Oțelul, acuzată de blat după înfrângerea cu FCSB

Oțelul a cedat pe teren propriu, scor 1-4, în etapa a 26-a în fața FCSB. La scurt timp după fluierul final, gălățenii au fost acuzați de faptul că ar fi pierdut intenționat pentru ca formația lui Gigi Becali să se apropie de play-off.

Mai mult decât atât, astfel de acuze i-au fost aduse și lui Valeriu Iftime după FCSB – FC Botoșani 2-1, din etapa a 25-a. Cum campionatul regulat este aproape de final, fanii recurg la anumite scuze pentru a justifica victoriile sau înfrângerile favoriților.

Iulian Stoica
