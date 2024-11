Adrian Mihalcea se teme de FCSB. Ce a spus înaintea meciului de duminică: „Vine după un eșec, cu atât mai greu va fi pentru noi!”

Unirea Slobozia reia competiția internă cu un meci dificil. Ialomițenii se vor deplasa la București pentru meciul de duminică contra FCSB. Adrian Mihalcea a prefațat partida și a spus că se teme de bucureșteni, mai ales după ultimul rezultat înregistrat de echipa lui Charalambous.

Adrian Mihalcea a citit-o pe FCSB. Ce a spus despre campioana României înaintea meciului direct

Unirea Slobozia, una dintre formațiile care au promovat în Superliga la finele sezonului trecut, se regăsește în partea inferioară a clasamentului. Situația echipei nu arată tocmai bine.

ADVERTISEMENT

Acest aspect a fost semnalat și de către Adrian Mihalcea. Tehnicianul echipei a subliniat de asemenea cât de greu va fi meciul cu FCSB, mai ales că adversarii vin după restanța pierdută cu FC Botoșani.

„FCSB vine după un eșec, cu atât mai greu va fi pentru noi!”

„Calitativ avem o problemă, dar ce am reușit noi până acum, am reușit cu forța grupului. Dacă ne-am organiza bine și am specula momentele prielnice, am putea spera.

ADVERTISEMENT

FCSB vine după un eșec, cu atât mai greu va fi pentru noi, dar în același timp, în contextul meciurilor de săptămâna viitoare din competițiile europene, ar putea apărea, din nou, modificări în cadrul echipei.

„Obiectivul nostru este acela de a rămâne în Superliga!”

Nu cred că FCSB se gândește la vreo revanșă. Abordarea lor va fi pe atac, FCSB e o echipa ofensivă, are jucători care fac diferența 1 la 1.

ADVERTISEMENT

În iarnă vom încerca să aducem jucători. Ne vom lupta cum am făcut-o până acum, iar obiectivul nostru este acela de a rămâne în Superliga”, au fost o parte din declarațiile lui Adrian Mihalcea înainte de FCSB – Unirea Slobozia.

Motive de îngrijorare pentru Unirea Slobozia. Ce jucători revin la FCSB pentru meciul de duminică

FCSB are un program infernal în acest sezon, cu meciuri din 3 în 3 zile. Deși lotul este unul numeros, asta nu i-a scutit pe bucureșteni de lipsa cartonașelor sau a accidentărilor.

ADVERTISEMENT

Pentru Unirea Slobozia există însă motive de îngrijorare. După ce echipa lui Elias Charalambous primește întăriri.

Mai exact, pentru acest meci după accidentare plus Adrian Șut și Valentin Crețu, suspendați la restanța cu Botoșani.