Adrian Mihalcea, semnal de alarmă înainte de izbucnirea scandalului de la Dinamo: “Sunt în continuare restanțe financiare pe câteva luni!”. Exclusiv

Episodul 6 din seria interviurilor FANATIK “Liga 1 după pandemie!” îi are în prim plan pe cei de la Dinamo. În tabăra “câinilor” este tensiune maximă. Jucătorii s-au revoltat și nu au vrut să joace amicalul de sâmbătă cu FC Voluntari, pentru că oamenii din conducere nu și-au respectat promisiunile față de plata restanțelor salariale. Dinamo este pe locul 10 în play-out cu două înfrângeri în primele două meciuri și la doar trei puncte de zona periculoasă, astfel că formația este într-o situație delicată.

Adrian Mihalcea, semnal de alarmă înainte de izbucnirea scandalului de la Dinamo

FANATIK a vorbit cu Adrian Mihalcea înainte de izbucnirea scandalului de sâmbătă. Antrenorul lui Dinamo a făcut referire și la situația financiară precară prin care trece clubul, sperând că datele la care jucătorii și conducerea au convenit să se plătească salariile să fie respectate. Însă revolta tocmai de la acest lucru a pornit. Publicația noastră a încercat să obțină o completare pe această temă de la antrenorul lui Dinamo, însă Mihalcea nu a dorit să comenteze în niciun fel evenimentele de sâmbătă, în care jucătorii săi au refuzat să joace amicalul cu Voluntari.

A fost în avantajul dumneavoastră pauza asta? Ați venit într-un moment dificil la Dinamo, cu rezultate negative în play-out…

– Nu știu dacă a fost benefică. O să vedem după rezultate. Sincer, în momentul în care am preluat echipa mi-ar fi plăcut să încep direct treaba cu meciuri și sunt convins că și atunci băieții ar fi avut o altă reacție. A fost o pauză impusă. Am făcut o pregătire normală, de la zero și vreau ca rezultatele să fie ok.

Ați avut niște timp în care să vă puneți la punct cu echipa, cu jucătorii, chiar dacă ați fost la distanță mai mult…

– Nu a fost chiar timpul pe care mi l-aș fi dorit. Am stat două luni, fac o pregătire după două luni. Este ceva atipic. Încă și eu sunt îngrijorat, preocupat de începutul acesta de campionat.

“Sunt în continuare restanțe financiare pe câteva luni. Băieții au stat de vorbă cu conducerea și s-au pus în acord cu datele de plătire”

Din punct de vedere financiar, situația nu este atât de bună la club în acest sezon. Ce ne puteți spune?

– Sunt în continuare restanțe financiare pe câteva luni. Băieții au stat de vorbă cu conducerea și s-au pus în acord cu datele de plătire. Tot fotbalul trece printr-o situație destul de grea. Dacă nu este o înțelegere acum, este greu să îți îndeplinești obiectivele.

Cum i-ați găsit pe jucători după pauza de două luni de izolare?

– Destul de bine, într-o condiție fizică bunicică. Mi-a fost frică la început că vor veni mult sub nivelul lor de pregătire. Nu am avut astfel de probleme cu mulți jucători. Au fost puțini și perioada asta de pregătire a fost ok. Suntem în punctul pregătirii pe care l-am dorit. E bine că avem efectiv complet. Lucrurile se pot îmbunătăți.

“Nu cred că va fi un ritm foarte ridicat al fotbalului. Pauza impusă și perioada scurtă de pregătire nu vor impune un ritm prea mare”

Este bine că începeți campionatul pe 13 iunie?

– Este o dată ok. Ar fi fost mult mai greu dacă ar fi început în acest weekend, pe 5 iunie. Ar fi fost mai bine dacă am fi putut începe campionatul o săptămână mai târziu. Așa, este la limită. Am putut să lucrăm, încât să putem să începem campionatul.

Vă așteaptă o perioadă dificilă după începutul campionatului. Aveți meciuri din trei în trei zile și Cupa României…

– Va urma o perioadă extrem de aglomerată cu meciuri din trei în trei zile. În acest moment, mă bucur că nu am accidentări și aș fi bucuros să rămână așa situația. Îi am pe toți valizi și acest lucru contează foarte mult în economia etapelor care vor urma. Nu cred că va fi un ritm foarte ridicat al fotbalului. Pauza impusă și perioada scurtă de pregătire nu vor impune un ritm prea mare. Dar, cu trecerea etapelor cred că putem intra într-un ritm de competiție și având aceste schimbări de regulament cu 5 schimbări sper să ne ajute. Este prematur să mă gândesc la o strategie anume. O vom lua pas cu pas.

“Lotul este peste valoarea locului din acest moment, dar trebuie să câștigăm cât mai multe puncte”

Cupa României este obiectivul principal al acestui final de sezon?

– Da, Cupa României este un obiectiv al nostru. În primul rând vrem să ajungem în finala Cupei și să ne luptăm pentru câștigarea ei. Mai avem și meciurile de campionat care sunt foarte dificile având în vedere situația în care ne aflăm. Lotul este peste valoarea locului din acest moment, dar trebuie să câștigăm cât mai multe puncte posibile.

Am vrut să vă întreb și despre suporteri, care au pus umărul la obținerea licenței și adună în continuare bani pentru echipă. Cum vedeți acest ajutor?

– Suporterii sunt extraordinari. Ei, în momentul de față, nu mai sunt suporteri… Sunt mai mult decât “socios”. Sunt sufletul clubului în acest moment. Au făcut eforturi extraordinare. Au mai plătit salarii, au plătit licența. Reușesc să ne ajute foarte mult cu bani, lucru care ne lipsește în momentul de față. Îmi pare rău că nu-i putem avea aproape de la primul meci, dar îi avem în gândurile noastre. Sunt convins că ne vor ajuta, doar ideea că ne vor susține de unde sunt ei: de acasă, din fața televizorului, campionatului…

De la terase, că tot s-au deschis…

– De la terase, clar (râde). De oriunde sunt.

500.000 de euro au adunat până acum suporterii lui Dinamo prin programul DDB

44 de ani are Adrian Mihalcea

