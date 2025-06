Adrian Mihalcea și-a anunțat plecarea de la Unirea Slobozia, cu lacrimi în ochi! Jucătorii au năvălit peste el la interviu: „Îi las în prima divizie. Vă spun de ce plec”

Adrian Mihalcea s-a bucurat alături de jucătorii de la Unirea Slobozia după ce . Tehnicianul a confirmat însă că va părăsi gruparea în această vară.

Adrian Mihalcea pleacă de la Unirea Slobozia după victoria dramatică de la baraj: „S-au înrăutățit condițiile”

Adrian Mihalcea a fost extrem de încântat după ce Unirea Slobozia s-a salvat de la retrogradare, dar antrenorul nu va continua pe banca ialomițenilor și în următoarea stagiune din Superligă. Tehnicianul a expus motivele după returul cu FC Voluntari și a recunoscut că a purtat discuții cu .

„Au fost două meciuri echilibrate, fantastice. Toma, care mi-a ratat două penalty-uri în campionat, a executat lovitura de departajare decisivă. Îmi era frică de minutul 90, că am mai luat gol în minutul 90. Sunt mulțumit pentru un moment.

Nu am semnat nici cu UTA, nici cu Petrolul. Voi lua o decizie și voi merge să vorbesc cu oamenii după acest meci. Am cerut îngăduință. Cine a acceptat, bine, cine nu, nu e treaba mea. Nu mă dă pe spate că am rămas în prima ligă, dar condițiile nu s-au schimbat.

Din contră, s-au înrăutățit condițiile. Uitați-vă cum trăim, cum arătăm. Mă țin de cuvânt. Îi las în prima divizie. Da, au fost ceva discuții cu UTA, dar n-am intrat în detalii. Sper să iau decizia corectă”, a declarat Adrian Mihalcea la .

Fotbaliștii Unirii l-au înconjurat pe Adrian Mihalcea la interviu

În timp ce se afla la flash-interviu, Adrian Mihalcea a fost înconjurat de jucătorii Sloboziei, dar și de persoane din staff. , a sărbătorit alături de elevii săi, însă a confirmat din nou că nu va continua la Unirea Slobozia.

Mandatul actual este cel de-al treilea pentru Adrian Mihalcea la formația din orașul natal. Tehnicianul le-a mai pregătit în carieră pe ACS Berceni, Dunărea Călărași, UTA, CS Mioveni, Dinamo, Chindia Târgoviște și Gloria Buzău, iar între 2017 și 2019 a fost antrenor secund la echipa națională a României, în mandatul lui Cosmin Contra.