Adrian Mihalcea și Dinamo, iubirea interzisă! Ce legendă îl vrea antrenorul „câinilor”

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Adrian Mihalcea (50 de ani) și Dinamo au o relație care pare imposibil de încheiat definitiv. Fostul atacant al „câinilor”, în prezent antrenor la UTA Arad, a recunoscut că nu mai exclude o revenire pe banca echipei sale de suflet, deși în trecut a avut o poziție categorică în această privință.

Adrian Mihalcea a jurat că nu se mai întoarce la Dinamo! Cine l-a făcut să se răzgândească

, este unul . Antrenorul oaspeților a jucat în două perioade în „Ștefan cel Mare” (1996-2001 și 2004-2005). Ba, mai mult, „Țăranul” i-a și pregătit pe „câini” în calitate de tehnician, în 2020.

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În martie 2020, Adrian Mihalcea a primit șansa să o antreneze pe Dinamo, după plecarea lui Dușan Uhrin Jr. Numirea sa a coincis însă cu izbucnirea pandemiei COVID-19, care a afectat puternic activitatea fotbalistică din România. Pe lângă problemele sanitare, situația financiară era una dificilă în „Ștefan cel Mare”. Jucătorii aveau restanțe salariale de mai multe luni, iar pregătirea echipei era întreruptă constant din cauza cazurilor de coronavirus.

Mandatul lui Mihalcea s-a încheiat pe 13 iulie 2020, după numai șapte meciuri oficiale și un bilanț de o victorie, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri. Experiența l-a marcat profund pe Mihalcea, iar, în noiembrie 2023, a ajuns să afirme că nu s-ar mai întoarce niciodată la Dinamo.

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Nu! Nu m-ar tenta să revin. Răspunsul este «nu» indiferent de moment”, spunea Mihalcea, explicând că preferă să rămână în memoria suporterilor pentru realizările sale ca fotbalist” – Adrian Mihalcea, la GSP Live, pe 17 noiembrie 2023

Lucrurile au început însă să se schimbe în decembrie 2025, când tehnicianul celor de la UTA a recunoscut că privește mandatul de la Dinamo ca pe o poveste neterminată. Fostul atacant a mărturisit că își dorește să aibă cândva ocazia să termine altfel experiența pe banca „câinilor”, după ce a reușit să depășească dezamăgirea provocată de evenimentele din pandemie.

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Apoi, într-un alt interviu acordat la , în iunie 2026, Mihalcea a mers și mai departe, comparând relația sa cu Dinamo cu o iubire interzisă. „E ca o iubire de-aia interzisă: «Nu te mai vreau, dar te-aș vrea mereu»”, a fost declarația antrenorului de la UTA Arad.

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Cornel Dinu îl vrea pe Adrian Mihalcea antrenor la Dinamo

Schimbarea de poziție a lui Adrian Mihalcea a fost urmată și de o susținere importantă din partea unei legende a clubului din „Ștefan cel Mare”. Cornel Dinu, fostul mare fotbalist și antrenor al „câinilor”, l-a propus pe Mihalcea pentru conducerea tehnică a lui Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic și înaintea venirii lui Nuno Campos.

„(n.r. – Ce antrenor român vi s-ar părea cel mai potrivit pentru Dinamo?) Cred că există o asemenea oportunitate şi să fie şi un antrenor care să cunoască trăirile din vestiar, de pe bancă şi de pe terenul lui Dinamo. Acela este Adi Mihalcea. Mihalcea, care în ultimii doi ani, în condiţii grele, a salvat nişte echipe şi a creat un fotbal bun”, a declarat Cornel Dinu, potrivit

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Mihalcea are o relație specială cu „Procurorul”

Nu e de mirare că Adrian Mihalcea are susținerea lui Cornel Dinu, care îl dorește pe banca tehnică a lui Dinamo. Cei doi au avut o colaborare foarte bună în perioada în care „Țăranul” era fotbalist, iar „Procurorul” antrenor la gruparea din „Ștefan cel Mare”. Adi Mihalcea are în palmares două titluri și trei Cupe ale României cu formația din „Ștefan cel Mare”. Cu excepția cupei din 2005, toate celelalte trofee ale lui Mihalcea au fost câștigate cu Dinu la timona „câinilor roșii”.