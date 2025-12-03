Adrian Mihalcea și jucătorii săi, cu inima frântă după UTA – FCSB 3-0. “M-a dat peste cap!”. Ce i-a afectat

ADVERTISEMENT

UTA Arad a umilit pe FCSB, scor 3-0, și, cel puțin până joi seară, când este programată partida Petrolul – Universitatea Craiova, este lider în Grupa B din Cupa României Betano. Din păcate, victoria “Bătrânei Doamne” a fost umbrită de accidentarea lui Alexandru Matei. La finalul partidei, Adrian Mihalcea și fotbaliștii săi erau extrem de afectați de ghinionul pe care l-a avut tânărul fotbalist.

Ce a spus Adrian Mihalcea despre accidentarea lui Alexandru Matei

La flash-interviul de după partidă, Adrian Mihalcea a dezvăluit că este pentru prima dată când învinge, din postura de antrenor, pe FCSB. Recunoaște, însă, că l-a marcat.

“E prima victorie a mea ca antrenor în fața FCSB-ulu. Dar asta trece în planul doi. Accidentarea acestui puști (n.r. Alexandru Matei) m-a dat peste cap. (n.r. dacă a suferit o ruptură de ligamente) Nu știu, nu aș vrea să mă pronunț. Sper să aibă puterea să treacă peste acest moment. Și Padula a avut probleme la încălzire, a simțit o înțepătură, vom vedea ce are”, a spus Mihalcea.

Ce obiectiv are UTA în acest sezon

În continuare, Adrian Mihalcea a dezvăluit că își dorește și că va trata competiția cu maximă seriozitate. În perioada de mercato din iarnă așteaptă, însă, întăriri.

“A fost un meci de Cupă. Poate scorul a fost prea sever. Rămânem cu șansa să trecem de grupe, vrem să o fructificăm. De la început am zis că ne interesează Cupa. Am avut și noi schimbări în echipă, strategia ne-a ieșit.

Am trecut print-o perioadă dificilă, e bine că ne-am revenit. Mai avem trei meciuri și sper să mergem pe aceeași linie. Vom încerca să ne întărim în pauza de iarnă și să ducem lupta pe cele două fronturi”, a mai spus antrenorul “Bătrânei Doamne”.

De ce ultrașii de la UTA sunt în conflict cu conducerea clubului

Legat de protestul galeriei arădene, care a boicotat partida cu FCSB din cauza unui conflict cu conducerea clubului, Adrian Mihalcea a declarat: “Mi-ar fi plăcut să fie o altă atmosferă la meci, dar i-am înțeles pe fani. Dar la meciul cu Petrolul ii aștept lângă noi și sper să ne facem treaba și să câștigăm”.

Ultrașii de la UTA reproșează conducerii clubului prețurile mari la bilete, precum și faptul că abonații nu sunt respectați.

De ce este supărat Alexandru Costache, deși a marcat cu FCSB

La rândul lui, Valentin Costache, cel care a deschis scorul în partida cu FCSB, a salutat forma bună în care se află echipa sa, însă a dezvăluit că victoria de miercuri seară este umbrită de accidentarea gravă a lui Alexandru Matei.

“A fost un meci bun, Cupa e un obiectiv. Sper să ne calificam mai departe, mai avem meci la Bistrița din ce știu. Am arătat calitate. Sunt însă supărat de ce a pățit Matei, am înțeles că e vorba de ruptură de ligamente”, a spus Costache la flash-interviu.

Ce l-a ajutat pe Valentin Costache să revină la forma care l-a consacrat

În continuare, Valentin Costache a explicat motivele pentru care . Nu i-a uitat nici pe colegii săi, alături de care are în plan să învingă Petrolul, în etapa următoare din SuperLiga.

“La pauză am vorbit să fim calmi, că va veni și golul. Marcăm meci de meci, ăsta e un lucru bun. Mi-am găsit liniștea la Arad, mă simt mai responsabil. Liniștea e cea mai importantă, lumea mă iubește. Vreau să merg pe aceeași linie. Când câștigi prinzi încredere, ai moral, dar etapa viitoare întâlnim pe Petrolul și trebuie să câștigăm”, a încheiat fotbalistul “Bătrânei Doamne”.